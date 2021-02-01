accoltellamento a manchester 2 shujaat ali, aggressore 20enne accoltellamento a manchester 3 accoltellamento a manchester 4 accoltellamento a manchester 1 accoltellamento a manchester 6
VIDEO-FLASH! – ACCOLTELLAMENTO CHOC A UNA FERMATA DEL BUS A MANCHESTER: UN 20ENNE ARMATO HA TESO UN’IMBOSCATA A UN 17ENNE CHE ASPETTAVA UN AUTOBUS CON GLI AMICI E LO HA ACCOLTELLATO – L’AGGRESSORE È STATO ARRESTATO E INCARCERATO A 22 MESI DI CARCERE…-
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GUAZZETTO DI PESCE (EDOARDO) - IL 7 APRILE SI DECIDERÀ SE RINVIARE L’ATTORE A GIUDIZIO PER “LESIONI PERSONALI VOLONTARIE” NEI CONFRONTI DEL GESTORE DI UN LOCALE A ROMA (QUARTIERE SAN LORENZO) - L’EPISODIO RISALE AL 2017. PESCE SALITO SUL PALCO AVREBBE IMPROVVISATO UN PEZZO ALLA CHITARRA MA IL GESTORE GLI HA RICORDATO CHE L’ESIBIZIONE AVREBBE DOVUTO TERMINARE DOPO UN PEZZO. “MA POI TE CHI SEI, L’ARBITRO?”, LA RISPOSTA DELL’ATTORE. A QUEL PUNTO…
“IL NOSTRO MATRIMONIO? UN CENTROSINISTRA ANTICIPATO” - LA STORIA D’AMORE LUNGA 52 ANNI TRA FRANCO MARINI DEMOCRISTIANO DOC E LUISA D’ORAZI FIGLIA DI COMUNISTI - NEL LIBRO DI BRUNO VESPA “L’AMORE E IL POTERE” L’EX PRESIDENTE DEL SENATO E LA MOGLIE MEDICO, SCOMPARSA NEL 2012, RACCONTARONO IN PRIMA PERSONA LA STORIA DELLA LORO UNIONE. IL PRIMO APPUNTAMENTO CON LUI CHE INDOSSAVA LA DIVISA DEGLI ALPINI E IL MODO IN CUI SUPERARONO LE LORO DIVERSE VISIONI POLITICHE – LA FRASE STRACULT - “FRANCO MARINI? UN GRAN CONQUISTATORE”; “FESSERIE, ERO SOLO SIMPATICO”
NON SIAMO QUI AD ABBASSARE LO SPREAD MA AD AZZERARLO - CON MARIO DRAGHI IN SELLA, IL DIFFERENZIALE BTP-BUND E' AI MINIMI DAL 2015 - LA BORSA AZZERA LE PERDITE E RITROVA IL SEGNO PIÙ DA INIZIO ANNO - VOLETE INVESTIRE I VOSTRI SOLDI? DAI CCT AI TITOLI INDICIZZATI ALL'INFLAZIONE FINO ALLA VENDITA DEI TITOLI A LUNGA SCADENZA - I CONSIGLI
LA PATENTE BRITANNICA E’ VALIDA ANCHE IN ITALIA? DOPO LA BREXIT NON VALE PIÙ IN AMBITO UE: E QUINDI I NUOVI ESAMI SARANNO OBBLIGATORI - STOP ALLA CONVERSIONE "AUTOMATICA" DELLE PATENTI UK: DAL 1° GENNAIO NON SONO PIÙ CONSIDERATE LICENZE DI GUIDA COMUNITARIE. MA UNO PUÒ SALVARSI SE…
VIDEO STRACULT! CON CHI CE L’HA CASSANO? "UN GIORNO VI DIRÒ CHI SI È AZZARDATO A DIRE CHE COME MESSI “CE NE SONO TANTISSIMI’. UN GENIO DEL CALCIO. UNO CHE FA LE TELECRONACHE E PENSA DI SAPERE TUTTO. IO GLIEL’HO DETTO IN FACCIA QUANDO L’HO VISTO: CAMBIA MESTIERE’" – VIERI METTE IL CARICO: “E’ IL PIU’ GRANDE SCEMO CHE C’E’ IN ITALIA” – A CHI CORRISPONDE L’IDENTIKIT DEL TELECRONISTA? TUTTI GLI INDIZI PORTANO A… - VIDEO
CAFONALINO DEI FORCHETTONI! – AL PALAEXPO CON LA SCUSA DELLA LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI ELISABETTA GREGORACI FA FINTA DI SAPER CUCINARE CON ROSOLINO E BEPPE CONVERTINI – OVVIAMENTE POI CI HA MESSO UNA PEZZA LO CHEF ALESSANDRO CIRCIELLO, CHE HA MESSO IN PENTOLA ZAMPONE E COTECHINO PER LA GIOIA DI “ELI”…
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
A NASO NON MI RIZZA PIÙ! – UN’ALTRA BRUTTA NOTIZIA PER CHI HA CONTRATTO IL COVID E HA SVILUPPATO UNA PERDITA DI GUSTO E OLFATTO: SECONDO UNO STUDIO AMERICANO PUBBLICATO SUL “JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE” L’IMPOSSIBILITÀ DI SENTIRE GLI ODORI AVREBBE UNO STRETTO LEGAME CON IL CROLLO DEL DESIDERIO SESSUALE - IL SISTEMA OLFATTIVO È LEGATO A CENTRI DEL CERVELLO CHE PERMETTONO L’ESPERIENZA DEL PIACERE E…