VIDEO-FLASH! – ACCOLTELLAMENTO CHOC A UNA FERMATA DEL BUS A MANCHESTER: UN 20ENNE ARMATO HA TESO UN’IMBOSCATA A UN 17ENNE CHE ASPETTAVA UN AUTOBUS CON GLI AMICI E LO HA ACCOLTELLATO – L’AGGRESSORE È STATO ARRESTATO E INCARCERATO A 22 MESI DI CARCERE…

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“IL NOSTRO MATRIMONIO? UN CENTROSINISTRA ANTICIPATO” - LA STORIA D’AMORE LUNGA 52 ANNI TRA FRANCO MARINI DEMOCRISTIANO DOC E LUISA D’ORAZI FIGLIA DI COMUNISTI - NEL LIBRO DI BRUNO VESPA “L’AMORE E IL POTERE” L’EX PRESIDENTE DEL SENATO E LA MOGLIE MEDICO, SCOMPARSA NEL 2012, RACCONTARONO IN PRIMA PERSONA LA STORIA DELLA LORO UNIONE. IL PRIMO APPUNTAMENTO CON LUI CHE INDOSSAVA LA DIVISA DEGLI ALPINI E IL MODO IN CUI SUPERARONO LE LORO DIVERSE VISIONI POLITICHE – LA FRASE STRACULT - “FRANCO MARINI? UN GRAN CONQUISTATORE”; “FESSERIE, ERO SOLO SIMPATICO”

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