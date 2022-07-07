fulmine colpisce un'auto a tampa bay, in florida 4
fulmine colpisce un'auto a tampa bay, in florida 1
fulmine colpisce un'auto a tampa bay, in florida 2 fulmine colpisce un'auto a tampa bay, in florida 3
VIDEO-FLASH! – CLAMOROSO FILMATO DALLA FLORIDA: UNA DONNA È RIUSCITA A RIPRENDERE IL MOMENTO ESATTO IN CUI UN FULMINE COLPIVA L’AUTO CHE LE STAVA DAVANTI, IN CUI C’ERANO IL MARITO E I SUOI TRE FIGLI – INCREDIBILMENTE, SONO USCITI TUTTI INDENNI DALLA “SCOSSA”…-
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“FEDEZ NON È ABITUATO ALLE CRITICHE PER L'ASSOLUTA MANCANZA DI DISSENSO” - SELVAGGIA LUCARELLI FA IL CONTROPELO AI SUOI HATER: “L'INSULTO CHE MI HA FATTO PIÙ MALE? QUELLO DEI DUE YOUTUBER CHE MI DEDICARONO UN VIDEO DI 15 MINUTI DANDOMI DELLA PUTTANA. FEDEZ GLI HA DATO IL SUO AVVOCATO PER DIFENDERSI. MA SONO STATI CONDANNATI - I TASSISTI? SONO UNA CATEGORIA MOLTO AGGRESSIVA, SI DIFENDONO CON PREPOTENZA, VIOLENZA VERBALE, ARROGANZA - SALMO? IN PRIVATO MI HA MANDATO MESSAGGI FINGENDOSI BENEVOLO. POI È PARTITO CON UN INSULTO SESSISTA E HA CONTINUATO CON LO STESSO TONO IN PRIVATO”
DAI "NANI&BALLERINE" ALLE PORNOSTAR - PRISCILLA SALERNO, PROFESSIONE PORNODIVA, ENTRA IN POLITICA CON I SOCIALISTI: GUIDERA’ IL DIPARTIMENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL NUOVO PSI - L’ATTRICE CHE RITIENE IL PORNO “UNA VOCAZIONE” CORONA IL SUO SOGNO: “MI HANNO INSULTATA TALMENTE TANTO CHE LA RITENGO UNA VIOLENZA. NON SI SONO PERÒ SBARAZZATI DI ME, ORA MI CANDIDERÒ ALLE PROSSIME ELEZIONI” - LO SPOGLIARELLO PER FESTEGGIARE LA PROMOZIONE DELLA SALERNITANA
LE NUOVE GENERAZIONI NON LEGGONO I GIORNALI? ALLORA MEGLIO PUNTARE TUTTO SUI SOCIAL - CON L'ACQUISIZIONE DEL 30% DI "STARDUST", IL GRUPPO GEDI VUOLE ATTIRARE L'ATTENZIONE DEI GIOVANISSIMI, CHE TRASCORRONO POCO MENO DI 3 ORE AL GIORNO SULLE DIVERSE PIATTAFORME ONLINE - “IL GIORNALE”: “NON È SOLO UNA QUESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. E NON È NEPPURE SOLO UNA MOSSA EDITORIALE. IN UN PAESE DOVE..."
DANDOLO FLASH! - SE QUESTO NON È AMORE, L'AMORE COS'È? VIDEO STRACULT DI LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI: DOPO ANNI D'AMORE, FIGLI E ORDINARIE CONSUETUDINI DI COPPIA, LA MOGLIETTINA BELLA ED ATLETICA FA ANCORA UN GRANDE EFFETTO ALL’ATTORE: NON SOLO NEL CUORE, MA ANCHE IN MEZZO ALLE GAMBE! ECCO LA "GRANDEZZA" CHE NE DIMOSTRA IL SUO IMMENSO AMORE!
AHIA! NADAL SI ARRENDE AL DOLORE: RAFA SI RITIRA DA WIMBLEDON, NIENTE SEMIFINALE CON KYRGIOS - LA LESIONE DI 7 MILLIMETRI AGLI ADDOMINALI GLI IMPEDISCE DI AFFRONTARE L'AUSTRALIANO, ADDIO AL SOGNO GRANDE SLAM – “UN PAIO DI SETTIMANE FA HO PENSATO CHE LA MIA CARRIERA FOSSE SERIAMENTE IN PERICOLO PER COLPA DEL PIEDE E ORA LE COSE SANNO ANDANDO MEGLIO, QUINDI SONO OTTIMISTA”
PABLITO, L’UOMO CHE FECE PIANGERE IL BRASILE – UNA MOSTRA AL CONI CELEBRA PAOLO ROSSI A 40 ANNI DA ITALIA-BRASILE 3-2 – MALAGO’ SOTTOLINEA IL VIZIO ITALIANO DI CORRERE IN SOCCORSO DEL VINCITORE: “LA POLITICA SI AVVICINÒ ALLA NAZIONALE SOLO NEL MOMENTO DELLA VITTORIA PRIMA AVEVA CHIESTO ADDIRITTURA CHE L’ITALIA SI RITIRASSE. BEARZOT HA FATTO UN'IMPRESA STORICA CHE HA SAPUTO UNIRE UN INTERO PAESE” – I RICORDI DI TARDELLI, DELL’ARBITRO KLEIN E DELLA MOGLIE DI PAOLO ROSSI, FEDERICA CAPPELLETTI – FOTO+VIDEO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
BOLLETTINIAMOCI! – RIMANGONO OLTRE QUOTA 100 MILA I NUOVI CONTAGI IN ITALIA: 107.786 (IERI SONO STATI 132.274). 72 I MORTI (IERI 94), CON 380.035 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ STABILE AL 28,4% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 217 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 2 IN PIÙ DI IERI...