VIDEO-FLASH! – CLAMOROSO FILMATO DALLA FLORIDA: UNA DONNA È RIUSCITA A RIPRENDERE IL MOMENTO ESATTO IN CUI UN FULMINE COLPIVA L’AUTO CHE LE STAVA DAVANTI, IN CUI C’ERANO IL MARITO E I SUOI TRE FIGLI – INCREDIBILMENTE, SONO USCITI TUTTI INDENNI DALLA “SCOSSA”…

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fulmine colpisce un'auto a tampa bay, in florida 4 fulmine colpisce un'auto a tampa bay, in florida 4

 

fulmine colpisce un'auto a tampa bay, in florida 1 fulmine colpisce un'auto a tampa bay, in florida 1

 

 

 

 

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“FEDEZ NON È ABITUATO ALLE CRITICHE PER L'ASSOLUTA MANCANZA DI DISSENSO” - SELVAGGIA LUCARELLI FA IL CONTROPELO AI SUOI HATER: “L'INSULTO CHE MI HA FATTO PIÙ MALE? QUELLO DEI DUE YOUTUBER CHE MI DEDICARONO UN VIDEO DI 15 MINUTI DANDOMI DELLA PUTTANA. FEDEZ GLI HA DATO IL SUO AVVOCATO PER DIFENDERSI. MA SONO STATI CONDANNATI - I TASSISTI? SONO UNA CATEGORIA MOLTO AGGRESSIVA, SI DIFENDONO CON PREPOTENZA, VIOLENZA VERBALE, ARROGANZA - SALMO? IN PRIVATO MI HA MANDATO MESSAGGI FINGENDOSI BENEVOLO. POI È PARTITO CON UN INSULTO SESSISTA E HA CONTINUATO CON LO STESSO TONO IN PRIVATO”

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PABLITO, L’UOMO CHE FECE PIANGERE IL BRASILE – UNA MOSTRA AL CONI CELEBRA PAOLO ROSSI A 40 ANNI DA ITALIA-BRASILE 3-2 – MALAGO’ SOTTOLINEA IL VIZIO ITALIANO DI CORRERE IN SOCCORSO DEL VINCITORE: “LA POLITICA SI AVVICINÒ ALLA NAZIONALE SOLO NEL MOMENTO DELLA VITTORIA PRIMA AVEVA CHIESTO ADDIRITTURA CHE L’ITALIA SI RITIRASSE. BEARZOT HA FATTO UN'IMPRESA STORICA CHE HA SAPUTO UNIRE UN INTERO PAESE” – I RICORDI DI TARDELLI, DELL’ARBITRO KLEIN E DELLA MOGLIE DI PAOLO ROSSI, FEDERICA CAPPELLETTI – FOTO+VIDEO

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