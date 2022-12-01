SENZATETTO CON I PANTALONI ABBASSATI IN CENTRO A ROMA
SENZATETTO CON I PANTALONI ABBASSATI A ROMA 3 SENZATETTO CON I PANTALONI ABBASSATI A ROMA 1 SENZATETTO CON I PANTALONI ABBASSATI A ROMA 2
VIDEO-FLASH! – DEGRADO CAPITALE: CHE STA FACENDO QUEST'UOMO CON I PANTALONI ABBASSATI NEL PIENO CENTRO DI ROMA A DUE PASSI DA PALAZZO CHIGI? – OLTRE AL PROBLEMA DELLA MONNEZZA IN GIRO PER LA CITTÀ (CHE NEANCHE PER QUESTO NATALE GUALTIERI HA RISOLTO) ROMA È PIENA DI SENZATETTO CHE, CON LE TEMPERATURE INVERNALI, RISCHIANO DI MORIRE ASSIDERATI….-
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LA TORINO DEI GIUSTI – FINALMENTE UN PO’ DI HORROR. “VENUS”, DIRETTO DA JAUME BALAGUERÒ, ENTRA SUBITO IN PALLA CON UN INIZIO FENOMENALE E NON CEDE DI UN SECONDO PER TUTTO IL FILM – UN RITMO FORSENNATO TUTTO IN CRESCENDO TRA STREGHE, DEMONI FEMMINE, INCUBI TERRIBILI, BALLERINE CHE CERCANO DI FREGARE I PROTETTORI CATTIVI E UN TERRIBILE CONDOMINIO FATISCENTE CHE TRASUDA SANGUE E MERDA CHIAMATO, APPUNTO, VENUS – VIDEO
I RELIGIOSI VADANO A PREGARE, SUI SOLDI MEGLIO I LAICI – PAPA FRANCESCO NOMINA PREFETTO DELLA SEGRETERIA PER L'ECONOMIA IL MANAGER MAXIMINO CABALLERO LEDO - È IL SECONDO LAICO CHE PRENDE LA GUIDA DI UN MINISTERO DELLA SANTA SEDE - LA SEGRETERIA, NATA NEL 2014, DOPO LA CONTROVERSA GESTIONE DEL CARDINALE GEORGE PELL, HA INTRODOTTO NOVITA’ COME IL CODICE DEGLI APPALTI, LA GESTIONE DELLE "MATERIE RISERVATE", IL NUOVO CODICE PER GLI INVESTIMENTI FINANZIARI, L'ACCENTRAMENTO DELLE RISORSE DELLA SANTA SEDE (CIRCA 2 MILIARDI) NELL'APSA (E AFFIDATE IN GESTIONE ALLO IOR)
FUNERAL BALESTRA – PER L'ULTIMO SALUTO A RENATO BALESTRA, NELLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI PIAZZA DEL POPOLO, SI SONO RITROVATI, CON LE FIGLIE E LE NIPOTI, AMICI, STILISTI, NOBILI, PREMI OSCAR E “SVIPPATI” VARI – AVVISTATI MILLY CARLUCCI IN LACRIME E GUILLERMO MARIOTTO, ANNA FENDI, LA SCENOGRAFA FRANCESCA LO SCHIAVO. E POI L'EX MINISTRO VINCENZO SPADAFORA, MARILÙ GAETANI D'ARAGONA, PATRIZIA E GIADA DE BLANCK, BEPPE CONVERTINI, AMEDEO GORIA - FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
I MALATI IN ITALIA? O PAGANO O MUOIONO – PER UNA VISITA O UN ESAME IN STRUTTURE PUBBLICHE LE LISTE D'ATTESA SONO SEMPRE PIÙ LUNGHE, AL NORD COME AL SUD: 200 GIORNI PER UNA RISONANZA MAGNETICA A NAPOLI, 6 MESI PER UNA GASTROSCOPIA A BARI, UNA VISITA OCULISTICA NON PRIMA DI FEBBRAIO A TORINO – COSÌ, MENTRE LE PRESTAZIONI PUBBLICHE DI CONTROLLO SONO CALATE DEL 20% IN TRE ANNI, L'ATTIVITÀ PRIVATA CRESCE…