VIDEO-FLASH! – DEGRADO CAPITALE: CHE STA FACENDO QUEST'UOMO CON I PANTALONI ABBASSATI NEL PIENO CENTRO DI ROMA A DUE PASSI DA PALAZZO CHIGI? – OLTRE AL PROBLEMA DELLA MONNEZZA IN GIRO PER LA CITTÀ (CHE NEANCHE PER QUESTO NATALE GUALTIERI HA RISOLTO) ROMA È PIENA DI SENZATETTO CHE, CON LE TEMPERATURE INVERNALI, RISCHIANO DI MORIRE ASSIDERATI….

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SENZATETTO CON I PANTALONI ABBASSATI IN CENTRO A ROMA

 

 

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I RELIGIOSI VADANO A PREGARE, SUI SOLDI MEGLIO I LAICI – PAPA FRANCESCO NOMINA PREFETTO DELLA SEGRETERIA PER L'ECONOMIA IL MANAGER MAXIMINO CABALLERO LEDO - È IL SECONDO LAICO CHE PRENDE LA GUIDA DI UN MINISTERO DELLA SANTA SEDE - LA SEGRETERIA, NATA NEL 2014, DOPO LA CONTROVERSA GESTIONE DEL CARDINALE GEORGE PELL, HA INTRODOTTO NOVITA’ COME IL CODICE DEGLI APPALTI, LA GESTIONE DELLE "MATERIE RISERVATE", IL NUOVO CODICE PER GLI INVESTIMENTI FINANZIARI, L'ACCENTRAMENTO DELLE RISORSE DELLA SANTA SEDE (CIRCA 2 MILIARDI) NELL'APSA (E AFFIDATE IN GESTIONE ALLO IOR)

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