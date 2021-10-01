SERATA DANZANTE ALLA VILLA DELLE ROSE DI RICCIONE
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VIDEO-FLASH! – IERI SERA A VILLA DELLE ROSE, A RICCIONE, SI BALLAVA E CI SI STRUSCIAVA COME AI BEI VECCHI TEMPI PRE PANDEMICI, PER LA SERATA “VIDA LOCA” – MA LE DISCOTECHE NON DOVEVANO ESSERE CHIUSE? DA MESI SENTIAMO LE LAGNE DEI TITOLARI DEI LOCALI, CHE SI LAMENTANO DI NON POTER RIAPRIRE. MA NON È MICA VERO: BASTA CHIAMARLO “DINNER SHOW” O FAR FINTA DI ESSERE UN RISTORANTE E IL GIOCHINO È FATTO…-
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UNA SCOPATA TRÈS JOLIE – ANGELINA JOLIE E ANTONIO BANDERAS TROMBARONO VERAMENTE SUL SET DI “ORIGINAL SIN” (STASERA IN ONDA SU "IRIS" ALLE 23.20): L’ATTRICE CHIESE DI POTER GIRARE LA SCENA NUDA E IL COLLEGA ACCETTÒ CHIEDENDO LA PRESENZA DI POCHI MEMBRI DELLA TROUPE – MA I DUE NON SI LIMITARONO A SIMULARE: DALLE FACCE E DAL COINVOLGIMENTO DI ANGELINA È CHIARO CHE BANDERAS PIANTÒ LA BANDIERA, COME VENNE CONFERMATO IN SEGUITO. UNA SCENA TROPPO HARD CHE COSTRINSE IL REGISTA A… - FOTO HOT
ATTENZIONE ALL’INFLAZIONE – SULLA STRADA DELLA RIPRESA C’È UN GROSSO OSTACOLO: L’AUMENTO DEI PREZZI - SECONDO ALCUNI STUDI IL CAROVITA POTREBBE TOCCARE IL 4% A NOVEMBRE. NON SAREBBE IL MOMENTO IDEALE, VISTO CHE ENTRO FINE ANNO LA BCE DEVE DECIDERE SULLA STRATEGIA DI ACQUISTO DEI TITOLI DI STATO, E POTREBBE RIVEDERE LE POLITICHE ACCOMODANTI (A DANNO DELL’ITALIA) - IL COSTO DELL'ENERGIA, IL CAOS CHIP A TAIWAN E LA CARENZA DI MATERIE PRIME: DOPO AVER EROSO I PREZZI PER TRENT'ANNI, ORA È LA CINA A GENERARE INFLAZIONE
UN AEREO DA TURISMO "PIPER" È PRECIPITATO SOPRA UN EDIFICIO A SAN DONATO MILANESE E HA PRESO FUOCO. A BORDO C'ERANO 8 PERSONE, TRA CUI UN BAMBINO: SONO TUTTE MORTE - LA PALAZZINA DI DUE PIANI, ADIBITA A UFFICI E PARCHEGGIO PER AUTOBUS, ERA VUOTA E IN RISTRUTTURAZIONE - GLI ABITANTI DELLA ZONA HANNO SENTITO UN SIBILO FORTISSIMO E POI UN'ESPLOSIONE - IL VELIVOLO ERA PARTITO DA LINATE ED ERA DIRETTO IN SARDEGNA - VIDEO
“TORNA IL RUMORE DELLA JUVE, MA L'INTER CONTINUA A SENTIRLO DA LONTANO” – MARIO SCONCERTI: “PER ALLEGRI È LA TERZA VITTORIA DI FILA E LA PRIMA VOLTA DOPO 20 PARTITE CHE LA SQUADRA NON PRENDE GOL IN CAMPIONATO. NON È RICOMINCIATO NIENTE, MA IL LAVORO PUÒ ADESSO CONTINUARE, HA TROVATO UN SENSO” – “HA MESSO PIÙ SOSTANZA, QUASI UN CENTROCAMPO A SEI. NON SO QUANTO POSSA REGGERE, MA L'IDEA RENDE QUESTA JUVE UNA SQUADRA NUOVA E A TRATTI SORPRENDENTE"
CAFONALINO "MENTALISTA" - ALL'INCONTRO DELLA FONDAZIONE ATENA ONLUS A VILLA MADAMA, A ROMA, TUTTI A CERCARE DI CAPIRE COME USCIRE DALLA PANDEMIA USANDO LA TESTA: "DOBBIAMO TROVARE PUNTI DI RIFERIMENTO LONTANI, ANDANDO OLTRE LA CRISI E VEDENDO DEL BELLO NEL FUTURO. SOLO COSÌ POTREMO EVITARE CHE IL VIRUS CONTINUI A COLONIZZARE IL NOSTRO CERVELLO", HA DETTO IL NEUROCHIRURGO GIULIO MAIRA - PRESENTI LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA CARTABIA, L'EX GUARDASIGILLI SEVERINO, GIANNI LETTA, FRANCO LOCATELLI, MILLY CARLUCCI...
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
VOLETE PERDERE CINQUE CHILI IN SETTE GIORNI? PROVATE LA “DIETA EXPRESS” – NON È ECCESSIVAMENTE RESTRITTIVA E LE REGOLE DA SEGUIRE SONO POCHE: QUANTITÀ LIBERE, L’UNICO CONDIMENTO PERMESSO È UN CUCCHIAINO DI OLIO A PRANZO. LA COLAZIONE E LO SPUNTINO SONO UGUALI PER TUTTI I GIORNI – IL MENU COMPLETO