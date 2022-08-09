"Vi siete rinfrescate?"— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 9, 2022
"Pure la patata" #morningnews pic.twitter.com/bVlBhyo13a
VIDEO-FLASH! – “VI SIETE RINFRESCATE?” “BENISSIMO, PURE LA PATATA SI È RINFRESCATA” – MOMENTO DI IMBARAZZO A “MORNING NEWS” SU CANALE5, DURANTE LE CLASSICHE INTERVISTE ESTIVE DALLA SPIAGGIA. A OSTIA UN GRUPPO DI ANZIANE TENTA DI TROVARE UN PO’ DI REFRIGERIO SUL BAGNASCIUGA QUANDO VIENE AVVICINATO DA UNA GIORNALISTA CON UN MICROFONO. LA RISPOSTA DI UNA DELLE ARZILLE VECCHIETTE È ICONICA...-
"Vi siete rinfrescate?"— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 9, 2022
"Pure la patata" #morningnews pic.twitter.com/bVlBhyo13a
TEMPI DURI PER SOFTBANK – IL COLOSSO GIAPPONESE NAVIGA DI NUOVO IN ACQUE BURRASCOSE: NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2022 HA BRUCIATO 23 MILIARDI DI EURO E IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI È CROLLATO – LA SOCIETÀ INCOLPA L’INFLAZIONE, MA IL PROBLEMA È PIÙ AMPIO: A ESSERE COLPITO MAGGIORMENTE È IL “VISION FUND”, IL FONDO CHE INVESTE IN TECNOLOGIA E STARTUP. LA CINA HA VARATO UNA STRETTA SU BIG TECH E LE VALUTAZIONI, GONFIATE PER ANNI, INIZIANO A MOSTRARE QUALCHE CREPA. INSOMMA, LA BOLLA STA PER SCOPPIARE…
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%