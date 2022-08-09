VIDEO-FLASH!“VI SIETE RINFRESCATE?” “BENISSIMO, PURE LA PATATA SI È RINFRESCATA” – MOMENTO DI IMBARAZZO A “MORNING NEWS” SU CANALE5, DURANTE LE CLASSICHE INTERVISTE ESTIVE DALLA SPIAGGIA. A OSTIA UN GRUPPO DI ANZIANE TENTA DI TROVARE UN PO’ DI REFRIGERIO SUL BAGNASCIUGA QUANDO VIENE AVVICINATO DA UNA GIORNALISTA CON UN MICROFONO. LA RISPOSTA DI UNA DELLE ARZILLE VECCHIETTE È ICONICA...

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TEMPI DURI PER SOFTBANK – IL COLOSSO GIAPPONESE NAVIGA DI NUOVO IN ACQUE BURRASCOSE: NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2022 HA BRUCIATO 23 MILIARDI DI EURO E IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI È CROLLATO – LA SOCIETÀ INCOLPA L’INFLAZIONE, MA IL PROBLEMA È PIÙ AMPIO: A ESSERE COLPITO MAGGIORMENTE È IL “VISION FUND”, IL FONDO CHE INVESTE IN TECNOLOGIA E STARTUP. LA CINA HA VARATO UNA STRETTA SU BIG TECH E LE VALUTAZIONI, GONFIATE PER ANNI, INIZIANO A MOSTRARE QUALCHE CREPA. INSOMMA, LA BOLLA STA PER SCOPPIARE…

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