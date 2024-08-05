VIDEO-FLASH! – MADDALENA CORVAGLIA SI LANCIA IN UNA FILIPPICA MORALISTEGGIANTE DOPO L’INCONTRO DI BOXE TRA ANGELA CARINI E IMANE KHELIF: “SE UN UOMO SI IDENTIFICA IN UNA DONNA HA IL DIRITTO DI COMBATTERE ALLE OLIMPIADI CONTRO UNA DONNA ALLORA UN BAMBINO CHE SI IDENTIFICA IN UN ADULTO PUÒ GUIDARE UNA MACCHINA. NON C’È UN LIMITE. FERMIAMO QUESTA FOLLIA” – E SELVAGGIA LUCARELLI LA INFILZA: “DAI MADDA, CHE UN PROGRAMMA IN TV LO DANNO PRESTO ANCHE A TE”-
DAGOREPORT - E’ INCREDIBILE COME FAZZOLARI, “GENIO” GUIDA DI GIORGIA MELONI, INSISTA SULLA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI DELLE BANCHE, CUI AGGIUNGE ANCHE LE ASSICURAZIONI. MALGRADO L’ALZATA DI SCUDI DI FORZA ITALIA, A DIFESA DEL FORZIERE DELLA BERLUSCONA BANCA MEDIOLANUM, ‘’FEZ-ZOLARI’’ ERA PRONTO A SQUADERNARE LA SUA IDEA DI “IMPOSTA” VERSO GLI “USURAI” DEL CREDITO AL PROSSIMO VERTICE DI GOVERNO, IN AGENDA DOMANI. MA SALVINI HA PUNTATO I PIEDINI SULLE NOMINE DELLA RAI E CON L’AUSILIO DI TAJANI STA COSTRINGENDO LA MELONA A DERUBRICARE IL SUO BLITZ A UN SALUTO DI BUONE VACANZE. SE NE RIPARLERÀ A SETTEMBRE - E PENSARE CHE IN EUROPA NON È SUCCESSO NIENTE DI TRAGICO QUANDO I VARI GOVERNI HANNO LEGIFERATO UNA TASSA AGLI ISTITUTI DI CREDITO. MA ANZICHÉ IMPORRE L’IMPOSTA NOTTETEMPO, A INSAPUTA DELLE BANCHE CENTRALI E DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, COME INTENDONO FARE I DUCIONI DEL “QUI COMANDO IO!”, È STATO SUFFICIENTE APPLICARE QUELLA CULTURA DEL POTERE CHE VUOLE IL DIALOGO, PREVEDE UNA TRATTATIVA PER SFORNARE INFINE UN COMPROMESSO. ECCO COME È STATA APPLICATA NEI MAGGIORI STATI EUROPEI…
FLASH! – LA INVERECONDA MOSSA DI GIORGETTI DI COSTRINGERE BIAGIO MAZZOTTA A TRASLOCARE A FINCANTIERI PER FAR ACCOMODARE SULLA POLTRONA DI RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO LA PREDILETTA DARIA PERROTTA, PUÒ COSTARE MOLTO CARA AL GOVERNO. GLI “ADDETTI AI LIVORI” RICORDANO BENE COME E QUANDO FINÌ NELLA POLVERE IL GOVERNO RENZI: BASTÒ AL NAPOLEONIDE MATTEONZO NOMINARE IL CAPO DEI VIGILI URBANI DI FIRENZE, ANTONELLA MANZIONE, A CAPO DEL LEGISLATIVO DI PALAZZO CHIGI PER RITROVARSI IL GIORNO DOPO I BASTONI TRA LE RUOTE DEI FUNZIONARI DEL MEF DI VIA XX SETTEMBRE. E COME LA RENZIANA MANZIONE, ANCHE LA GIORGINA PERROTTA È UNA “ABUSIVA” PERCHÉ NON ARRIVA DALLE FILA DEL DEEP STATE…
FLASH! - CHE COMBINAVANO DI BELLO, MERCOLEDÌ SCORSO ATTOVAGLIATE ‘DA “POLDO E GIANNA”, LA NOVELLA PLENIPOTENZIARIA ROMANA DI FORZA ITALIA DEBORAH BERGAMINI E L’EX BADANTE DI BERLUSCONI, MARIA ROSARIA ROSSI? DA TEMPO, LE DUE SIGNORE NON SI PARLAVANO PIÙ. A PARTIRE DAL MALORE CARDIACO DI BERLUSCONI DURANTE UN COMIZIO AD AVERSA PER SOSTENERE UN CANDIDATO AMICO DELLA PASCALE. ALL’INDOMANI, LA BERGAMINI CORRE A RACCONTARE IL FATTACCIO A MARINA B., LA QUALE SALVA LA PASCALE MA SILURA LA ROSSI. E ORA, RIECCOLE A PRANZO, TÊTE-À-TÊTE, COME AI VECCHI TEMPI…
FLASH! – IL BUM DELLE FIRME PER IL REFERENDUM ANTI-AUTONOMIA HA MESSO SOTTOSOPRA GLI OTOLITI DELLA DUCETTA. VUOI VEDERE CHE CORRO IL RISCHIO DI NON MANGIARE LA COLOMBA 2025 A PALAZZO CHIGI? ED E’ PARTITO L’ORDINE TASSATIVO DI STOPPARE LE REGIONI VENETO E LOMBARDIA CHE HANNO GIA’ INVIATO AL GOVERNO LA RICHIESTA DI DELEGHE AI “LEP” (I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI IN MODO UNIFORME SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE) - ANCHE PERCHE’ LA LEGGE PIÙ AMATA DALLA LEGA, ED ULTIMA STAMPELLA CHE TIENE IN PIEDI LA LEADERSHIP DI SALVINI, È INVISA NON SOLO AI CAPATAZ MERIDIONALISTI DI FORZA ITALIA MA ANCHE A QUELLA BUONA PARTE DI FRATELLI D’ITALIA DA SEMPRE DI STAMPO STATALISTA…
FLASH! - DAGO-RETROSCENA SULLA TASSA DI SOLIDARIETA' A SPESE DI BANCHE E ASSICURAZIONI - UNA VOLTA CHE IL BALDO FAZZOLARI HA CHIESTO AI DIRIGENTI DEL MINISTERO DEL TESORO UNO STUDIO SULLA FATTIBILITA' DI UN PRELIEVO A SPESE DI ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI, NON E' PARSO VERO AI FUNZIONARI DEL MEF, CHE VEDONO IL "GENIO" DELLA MELONI COME IL FUMO AGLI OCCHI, DI BRUCIARLA SPIFFERANDOLA A DAGOSPIA E POI A "REPUBBLICA"..