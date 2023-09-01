VIDEO-FLASH – METTETE A LETTO I PUPI: VITTORIO SGARBI STORPIA “L’ITALIANO” DI TOTO COTUGNO. IL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA CADE NELLE GRINFIE DI “RADIO ROCK” E, CON SGUARDO IMBAMBOLATO E PERSO NEL VUOTO, CI REGALA UNA VERSIONE STRACULT E COMPLETAMENTE FUORI TEMPO DEL BRANO, SCRITTO E INTERPRETATO DAL CANTANTE MORTO IL 22 AGOSTO – NON È LA PRIMA VOLTA CHE LO SGARBONE SI IMPROVVISA CANTANTE QUEST'ESTATE. SUI SOCIAL IMPERVERSA LA SUA COVER DI “ITALODISCO” IN PISCINA...

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DAGOREPORT: BIENNALE DELLE MIE BRAME! - MOLTI SCOMMETTONO SULLE DIMISSIONI ANTICIPATE DEL DIRETTORE DELLA BIENNALE CINEMA ALBERTO BARBERA. UNA POLTRONA CHE FA GOLA A GIANLUCA FARINELLI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA SU INPUT DEL DUPLEX NASTASI-FRANCESCHINI. CAMBIATO REGIME, LA SUA AMBIZIONE HA TROVATO UN VALIDO APPOGGIO NEL RAMPELLIANO MOLLICONE - IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE ROBERTO CICUTTO SCADE A FEBBRAIO E GIÀ DA MESI SI SA CHE GGGIORGIA VUOLE BUTTAFUOCO. SCELTA AVVENTATA PER IL PIÙ COMPLESSO EVENTO CULTURALE ITALIANO. MA SI VOCIFERA CHE DIETRO AL VATE SICULO DELLA DUCETTA, A TIRARE I FILI, CI SIA IL MULTIFORME SALVO NASTASI…