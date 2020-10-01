VIDEO-FLASH! – PAURA PER UN ARBORICOLTORE CHE HA RISCHIATO LA VITA SU UNA PALMA ALTA 30 METRI IN CALIFORNIA: DOPO AVER TAGLIATO LE FRONDE, IL TRONCO SUL QUALE SI ERA ARRAMPICATO HA INIZIATO A ONDEGGIARE PERICOLOSAMENTE E…

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