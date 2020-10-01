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VIDEO-FLASH! – PAURA PER UN ARBORICOLTORE CHE HA RISCHIATO LA VITA SU UNA PALMA ALTA 30 METRI IN CALIFORNIA: DOPO AVER TAGLIATO LE FRONDE, IL TRONCO SUL QUALE SI ERA ARRAMPICATO HA INIZIATO A ONDEGGIARE PERICOLOSAMENTE E…-
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UNA REPUBBLICA SFONDATA SUL LAVORO – NON APPENA CADRÀ IL BLOCCO DECISO DAL GOVERNO CI SARÀ UN’ONDATA INARRESTABILE DI LICENZIAMENTI – MENTRE I GRANDI GRUPPI STANNO FACENDO ACCORDI PER LE USCITE VOLONTARIE, PER LE PICCOLE INDUSTRIE DEL NORD SARÀ INEVITABILE LASCIARE A CASA IL PERSONALE O FALLIRE
SERIE ASL – “LA STAMPA” DEGLI AGNELLI OVVIAMENTE SI SCHIERA CONTRO LA DECISIONE DELLA ASL CAMPANA DI METTERE IL NAPOLI IN ISOLAMENTO: “SCOPRIREMO VIVENDO, COSÌ SI SPERA, CHE IL CORAGGIOSO INTERVENTO AVRÀ EVITATO UN FOCOLAIO ESIZIALE. IN ATTESA CHE AD OCCUPARSI DI COVID NEL PALLONE INTERVENTA AL PIÙ PRESTO IL TAR DEL LAZIO. E MAGARI IL CODACONS”
CAFONALINO DEI “SEGRETI DEL MARE” – PIERO ANGELA A 91 ANNI È ANCORA BELLO ARZILLO E INCANTA LA PLATEA DEI MERCATI TRAIANEI CON UNO SHOW DEDICATO ALLE MERAVIGLIE DEGLI OCEANI - ALLA TERRAZZA SUI FORI C’ERANO LUIGI ABETE, MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO, LUISA TODINI E TIBERIO TIMPERI – CON IL DIVULGATORE SUL PALCO C’ERA ANCHE IL FOTOGRAFO ALBERTO LUCA RECCHI, IL PREZZEMOLINO STRABIOLI E LE NOTE JAZZ DI DANILO REA
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
IL PATTO DELLA PROSTATA – UOMINI, RASSEGNATEVI: DOPO I SESSANT’ANNI QUASI TUTTI VOI SARETE COSTRETTI A PRENOTARE PER FARVI INFILARE IL DITINO NEL DIDIETRO DALL’UROLOGO – LA BUONA NOTIZIA È CHE CI SONO SEMPRE PIÙ OPZIONI RISPETTO AL PASSATO PER RISOLVERE IL PROBLEMA, O ALMENO RIDURRE I SINTOMI: DALLA CHIRURGIA AL LASER AI MEDICINALI, ECCO TUTTI I RIMEDI