VIDEO-FLASH! – LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI UN ELICOTTERO CHINOOK DELL’AVIAZIONE INDIANA CHE RIESCE A IMMERGERSI IN MARE PER CARICARE IL GOMMONE DI ALCUNI MILITARI: IL VELIVOLO APRE IL PORTELLONE, IMBARCA ACQUA, MA RIESCE A RIMANERE STABILE…

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Da "it.businessinsider.com"

 

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Immagini davvero spettacolari: un Chinook dell’aviazione indiana riesce a restare posizionato sul livello del mare, lasciando entrare l’acqua necessaria per caricare l’imbarcazione dei militari

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