Immagini davvero spettacolari: un Chinook dell’aviazione indiana riesce a restare posizionato sul livello del mare, lasciando entrare l’acqua necessaria per caricare l’imbarcazione dei militari
chinook 5 chinook 2 chinook 1 chinook 3 chinook 4
VIDEO-FLASH! – LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI UN ELICOTTERO CHINOOK DELL’AVIAZIONE INDIANA CHE RIESCE A IMMERGERSI IN MARE PER CARICARE IL GOMMONE DI ALCUNI MILITARI: IL VELIVOLO APRE IL PORTELLONE, IMBARCA ACQUA, MA RIESCE A RIMANERE STABILE…-
Immagini davvero spettacolari: un Chinook dell’aviazione indiana riesce a restare posizionato sul livello del mare, lasciando entrare l’acqua necessaria per caricare l’imbarcazione dei militari
chinook 5 chinook 2 chinook 1 chinook 3 chinook 4
QUANDO UNO DICE LE COINCIDENZE! - ALESSIA MARCUZZI E QUEL POVEROCRISTO DEL MARITO, PAOLO CALABRESI, VENGONO "SORPRESI'' SORRIDENTI DAI PAPARAZZI DI “CHI” IN BARCA IN COSTIERA AMALFITANA. GUARDA CASO PROPRIO MENTRE, DOPO IL DAGO-SCOOP SUL TRIANGOLO DELLE CORNA CON BELEN E DE MARTINO, TUTTI PARLANO DELLA LORO CRISI - “APPAIONO SERENI, MOLTO AFFIATATI E PIÙ INNAMORATI CHE MAI”. COME NO…
TE LO DO IO IL SESSISMO! - A PROPOSITO DELLA SENATRICE MAIORINO CHE SI METTE A FARE LEZIONI DI MORALE ED ETICA, ACCUSANDO DAGOSPIA DI ESSERE RESPONSABILE DEL "DECADIMENTO DELL'INFORMAZIONE IN ITALIA", RICORDIAMO COSA USCIVA DI INSULTI E OFFESE ALLE DONNE DALLA BOCCUCCIA DI BEPPE GRILLO - L'ELEVATO DIEDE DELLA ''VECCHIA PUTTANA'' ALLA RITA LEVI MONTALCINI E DELLA "PUTTANACCIA, VECCHIA, SCHIFOSA" ALLA GRANDE SCIENZATA INFORMATICA GRACE MURRAY HOPPER - DA PARTE SUA IL DEPUTATO GRILLOZZO DE ROSA APOSTROFO’ LE COLLEGHE DEL PD COSÌ: "SIETE QUI PERCHÉ BRAVE SOLO A FARE I POMPINI" - PER ARGINARE MINACCE E SCONCEZZE CHE PROSPERAVANO SUL BLOG DI GRILLO, LA VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, MARA CARFAGNA, SI RIVOLSE ALLA MAGISTRATURA – E SULLA BOSCHI E LA PICIERNO..
UN FISCO PER L’ESTATE - IL RINVIO DELLE TASSE È UN BLUFF: IL 20 LUGLIO ARRIVA LA STANGATONA - A VUOTO LE RICHIESTE DI SPOSTARE I VERSAMENTI IRPEF E IRES AL 30 SETTEMBRE. GLI AUTONOMI CHE HANNO AVUTO DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI MARZO APRILE E MAGGIO DELL'IVA E DEI CONTRIBUTI DOVRANNO RIPAGARE TUTTO. IN UN'UNICA SOLUZIONE O A RATE FINO A DICEMBRE - I COMMERCIALISTI SCRIVONO A CONTE L'UNICA VIA DI USCITA È UNA “SANATORIA EX POST”
SCUSI, A CHE PIANO MI CONTAGIO? – UNA DONNA CINESE POSITIVA AL CORONAVIRUS HA INFETTATO 71 PERSONE CON UN SOLO VIAGGIO IN ASCENSORE DURATO 60 SECONDI: LA SIGNORA ERA TORNATA DAGLI STATI UNITI E SI ERA MESSA IN AUTOISOLAMENTO. NON PRIMA DI PRENDERE L’ASCENSORE SUL QUALE POCO DOPO SAREBBE SALITA UNA RAGAZZA CHE HA INNESCATO UNA TERRIBILE CATENA DI CONTAGI DOPO AVER TOCCATO I PULSANTI…
NON FATE GIRARE LE PALLE A CELLINO: “VOLEVANO RUBARMI L'OROLOGIO, LI HO PRESI A CALCI” - IL PRESIDENTE ROCKER DEL BRESCIA RACCONTA COME HA SVENTATO LA RAPINA. NELLA COLLUTTAZIONE CON I DUE MALVIVENTI È RIMASTO FERITO AL NASO: “SEMBRO UN PUGILE. È VENUTO UN MEDICO A CASA E ME L'HA SISTEMATO”...
BEETHOVEN, IL MIGLIOR VACCINO PER RITORNARE A VIVERE - FINALMENTE SANTA CECILIA, NELLA CAVEA DELL'AUDITORIUM ROMANO, CI FA LA GRAZIA DEL GRANDE PAPPANO ALLE PRESE CON LE SINFONIE N.1 E N.3 ‘EROICA’ (E OMAGGIO AL MORRICONE DI "MISSION") - TRA I MILLE SPETTATORI BEN DISTANZIATI (ANZICHE' 4MILA), NANNI MORETTI IN DOLCE COMPAGNIA, MILLY CARLUCCI, JAS JAVRONSKI, SERENA BORTONE, VESPA E DAGO, PER UNA SERATA DI STRAORDINARIA NORMALITA' - VIDEO
SE PARIGI AVESSE LO SHARING, SAREBBE UNA PICCOLA BARI - PURE NELLA CITTÀ PUGLIESE ARRIVANO I MONOPATTINI A NOLEGGIO, LA PRIMA GRANDE CITTÀ DEL SUD DOVE HELBIZ ATTIVA IL SERVIZIO DOPO MILANO, ROMA, TORINO, CESENA E VERONA. A BORDO DEI MEZZI C'È SALITO PURE IL SINDACO DECARO, E A REGIME SARANNO 500
UNA MINCHIATA RESTA SEMPRE UNA MINCHIATA. O NO? - OTTAVIO CAPPELLANI: ''IN AEREO CI SI PUÒ SEDERE ATTACCATI MA LE CAPPELLIERE SONO VIETATE. NIENTE BAGAGLI. LA REGOLA FA VACILLARE LA MENTE. IN PIEDI, CON LE BRACCIA ALZATE E UNO ZAINETTO IN MANO L’ESSERE UMANO E' PIÙ SENSIBILE AL CORONAVIRUS? SI TRASMETTE ATTRAVERSO LE ASCELLE? - REGOLE RIGIDE PER GLI SPETTACOLI ALL'APERTO, POI SALI SU UN AUTOBUS E ADDIO DISTANZIAMENTO. E POI PERCHÉ I MIGRANTI VENGONO TAMPONATI E QUARANTENATI MA I TURISTI NO? LA POVERTÀ AIUTA IL CONTAGIO?''