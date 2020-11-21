incidente russia lastra di cemento su una macchina 3 incidente russia lastra di cemento su una macchina 4 incidente russia lastra di cemento su una macchina 2 incidente russia lastra di cemento su una macchina
VIDEO-FLASH! – VOLETE VEDERE QUALCUNO CHE È SCAMPATO ALLA MORTE PER UNA FRAZIONE DI SECONDO? GUARDATE QUESTO VIDEO GIRATO A VLADIVOSTOK, IN RUSSIA: UN 27ENNE STAVA RASCHIANDO IL GHIACCIO DAL VETRO DELLA SUA MACCHINA QUANDO UN’ENORME LASTRA DI CEMENTO È PRECIPITATA SULLA SUA AUTO – LUI È RIUSCITO AD ACCORGERSENE IN TEMPO E…-
incidente russia lastra di cemento su una macchina 3 incidente russia lastra di cemento su una macchina 4 incidente russia lastra di cemento su una macchina 2 incidente russia lastra di cemento su una macchina
L’ULTIMA CARTA DI TRUMP PER TORNARE ALLA CASA BIANCA: CONVINCERE I RAPPRESENTANTI DEL SUO PARTITO NELLE ASSEMBLEE DI MICHIGAN, WISCONSIN E PENNSYLVANIA (A MAGGIORANZA REPUBBLICANA) A DESIGNARE “GRANDI ELETTORI” CHE, UNA VOLTA A WASHINGTON, INVECE DI RISPETTARE LA VOLONTÀ DEI CITTADINI, CHE HANNO SCELTO IN MAGGIORANZA BIDEN, VOTINO PER LUI RIELEGGENDOLO - IL “GOLPETTO”, IN TEORIA POSSIBILE, SAREBBE UN ATTO SENZA PRECEDENTI
IL BLACK FRIDAY DURANTE LA PESTE NERA - IL GOVERNO IN PRESSING SU AMAZON PER RIMANDARE IL GIORNO DEI MAXI SALDI PER NON PENALIZZARE I NEGOZI FISICI ANCORA CHIUSI. LE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI SPINGONO PER FARE COME IN FRANCIA, DOVE IL BLACK FRIDAY È STATO RINVIATO. ''DI SOLITO GENERA CIRCA 6 MILIARDI DI RICAVI, DI CUI 5 NEI NEGOZI FISICI, SOLO 1 ONLINE. SAREBBE UN COLPO TROPPO DURO PER NOI''
“LA DIAGNOSI E’ STATA UN COLPO AL CUORE” - FRANCESCO TOTTI RACCONTA LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL COVID: “FEBBRE, POLMONITE E FORZE CHE SE NE ANDAVANO. 15 GIORNI LUNGHISSIMI, NON È STATA UNA PASSEGGIATA” – L'EX CAPITANO GIALLOROSSO E’ STATO CURATO DAL PROF. ZANGRILLO. ANCHE LA MOGLIE ILARY HA AVUTO IL COVID MA, AL CONTRARIO DI FRANCESCO, NON HA AVUTO SINTOMI…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
“SONO FAVOREVOLE AL VACCINO MA DEVE ESSERE TESTATO” - CRISANTI PRECISA LA SUA POSIZIONE DOPO L’INSURREZIONE DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA PER IL SUO SCETTICISMO SULL’IMMINENTE VACCINO PFIZER: “ALCUNI PRODOTTI SONO STATI IMMESSI NEL MERCATO E POI RITIRATI. MI VIENE IN MENTE QUELLO DEL ROTAVIRUS - I VACCINI PER IL COVID SONO STATI SVILUPPATI SALTANDO FASE 1, FASE 2, FASE 3. C'È BISOGNO DI UN PROCESSO DI REVISIONE” - LA REPLICA DI BURIONI, LOPALCO, LOCATELLI, MAGRINI E BASSETTI