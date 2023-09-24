VIDEO-FLASH PORCELLINO! - NEGLI STATI UNITI C'È UN CORSO PER IMPARARE A PRENDERSI CURA DELL'AUGELLO DEL PARTNER, IMPARANDO A "CAVALCARLO" - LE LEZIONI SI TENGONO IN ALCUNE PALESTRE DOVE UN'INSEGNANTE, EVIDENTEMENTE ESPERTA DEL RAMO (ANZI, DEL TRONCO), MOSTRA QUALI SONO I MOVIMENTI DI BACINO CHE FANNO IMPAZZIRE IL PARTNER STESO SUL LETTO...-
25 ANNI FA SPUNTÒ A ROMA UN CLUB IN MODALITÀ DARK-ROOM: AL "DEGRADO" SI FACEVA SESSO SENZA REMORE, IN MEZZO A TUTTI. UNO ‘’SBORRIFICIO” CHE NON HA AVUTO EGUALI E CHE DEMOLÌ I MURI DIVISORI TRA I GENERI SESSUALI: ETERO-BI-GAY-LESBO-TRANS-VATTELAPESCA - PER 9 ANNI, “CARNE ALLEGRA” PER TUTTI. OGNUNO VENIVA E SI FACEVA I CAZZI SUOI, E QUELLI DEGLI ALTRI. IL "DEGRADO'' POTEVA ESSERE RIASSUNTO IN UNA DOMANDA: CHI È NORMALE? - DAGO-INTERVISTA ALL’ARTEFICE DEL BORDELLO: “SCORTATA DA MATTEO GARRONE, UNA NOTTE È APPARSA PINA BAUSCH IMPEGNATA IN UNO SPETTACOLO AL TEATRO ARGENTINA. SI ACCENDONO LE LUCI E UNA TRAVESTITA URLA: “AO' SPEGNETELE!”. E IO: “MA SEI MATTO, C'È PINA BAUSCH...”. E LEI: “MA IO STAVO A FA’ UN BOCCHINO. NUN ME NE FREGA ‘N CAZZO DE 'STA PINA!”
FLASH! - COME VA LA PIERSILVIO-REVOLUTION? SULLA BERLINGUER I SUOI DUBBI RIGUARDONO I CONTENUTI (NON SOPPORTA LE CIANCE VOLGARI DELLO SCRITTORE-ALPINISTA MAURO CORONA NE' LE FRECCIATE DI BIANCA VERSO LA RAI) - DUBBI DIVERSI PER MYRTA MERLINO: NON SOLO PER GLI ASCOLTI ALTALENANTI MA PER IL SUO DISPOTICO COMPORTAMENTO IN STUDIO, AGGRAVATO DALLA PRESENZA DEL GELOSISSIMO COMPAGNO MARCO TARDELLI CHE LA SEGUE PASSO DOPO PASSO...
FLASH! - L'OTTUAGENARIO JOE BIDEN MOLLA LA CORSA ALLA PRESIDENZA? I SONDAGGI COMINCIANO A ESSERE IMPIETOSI - SE LO FA, LO ANNUNCERA' A NOVEMBRE. PER COMPIERE IL FATIDICO PASSO INDIETRO PRENDERA' A PRETESTO I GUAI GIUDIZIARI DEL FIGLIO HUNTER, CHE SI DICHIARA INNOCENTE, AL FINE DI EVITARE OGNI POLEMICA SU EVENTUALI INTROMISSIONE DELLA CASA BIANCA SULL'ESITO DEL PROCESSO...
DAGOFILOSOFIA: ‘’IL PENSIERO DEBOLE” SPIEGATO AL POPOLO - ADDIO SCUDO CROCIATO, IN SOFFITTA FALCE E MARTELLO, BENVENUTI NEGLI ANNI OTTANTA. SI È CHIUSO IL CICLO DELLA POLITICIZZAZIONE. A CHE SERVE, ARMATI DI SACRA IDEOLOGIA, SCAVARE ALLA RICERCA DELLA “VERITÀ” QUANDO POI, UNA VOLTA RISALITI IN SUPERFICIE, QUELLA “VERITÀ” NON CI SERVE A UN CAZZO, VISTO LA VELOCITÀ DEI CAMBIAMENTI NELLA SOCIETÀ? LA REALTÀ VA FRONTEGGIATA CON “DEBOLEZZA”, A MO’ DI UN SURFISTA CHE SA BENE CHE AFFRONTANDO L’ONDA FINIRÀ A GAMBE ALL’ARIA, MEGLIO CAVALCARLA E ARRIVARE ALLA RIVA…
DAGOREPORT! GIORGIA IN AMBASCE: E ADESSO, CHE SI FA CON LA PITONESSA? SCARTATO IL RIMPASTO DI GOVERNO, CON SALVINI E TAJANI CHE NON VEDONO L’ORA DI REGOLARE I CONTI, PER LA DUCETTA LA VIA PIÙ SEMPLICE È SOSTITUIRE L’ESUBERANTE MINISTRA. SE NON RASSEGNA LE DIMISSIONI, GIÀ È PRONTA UNA MOZIONE PARLAMENTARE DI SFIDUCIA DA PARTE DI PD E M5S - CONVINCERE LA “CRUDELIA DE MONA” A FARSI DA PARTE NON SARÀ UN’IMPRESA SEMPLICE: GODE DELLA PROTETTIVA AMICIZIA DELLA SECONDA CARICA DELLO STATO, IGNAZIO LA RUSSA E LEI SA BENISSIMO CHE, IN CASO DI DIMISSIONI, LA SUA VITA POLITICA VERRÀ INGHIOTTITA IN UN CONO D’OMBRA PER SCOMPARIRE TRA GLI OMBRELLONI-CHIC DEL TWIGA A FARE LA BAGNINA - L’IRA DELLA DANIELONA CI STA TUTTA. MA NON È IL CASO DI BUTTARLA SUL COMPLOTTISMO: IN POLITICA L’ARROGANZA NON PAGA MAI, PRIMA O POI LA RUOTA GIRA E QUEL FASCICOLO CHE STAVA ABBANDONATO IN UN CASSETTO DELLA PROCURA, MAGARI PERCHÉ NON SI TROVAVA MAI IL TEMPO DI SEGUIRLO, DI COLPO RICOMPARE BELLO E SPOLVERATO SULLA SCRIVANIA DEI PM…