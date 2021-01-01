VIDEO FLASH - IL VIDEO CON LO SPARO CHE HA UCCISO AHSLI BABBITT, DURANTE L'INVASIONE AL CONGRESSO DA PARTE DEI SUPPORTER DI TRUMP - VIDEO CHOC

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IRRATI E MAZZIATI! “MI HAI MANDATO AFFANCULO, DEVI PORTARE RISPETTO” - ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO CHIESA ACCUSA L’ARBITRO IRRATI DI AVERLO INSULTATO. LA REPLICA: “CHI È CHE TI HA RISPOSTO MALE, IO?” – E PIRLO CHIEDE SPIEGAZIONI SUL GOL DEL MILAN INVITANDOLO AD ANDARE A RIVEDERE L’AZIONE. INVITO CHE L’ARBITRO NON RECEPISCE (“È UN NORMALE SCONTRO DI GIOCO”) – IL DIRETTORE DI GARA NEL MIRINO ANCHE DEI MILANISTI CHE CHIEDONO UN RIGORE E L’ESPULSIONE DI BENTANCUR… - VIDEO

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L'EMA, L'AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO, HA DATO L’OK AL VACCINO DI MODERNA, CHE PER L'ITALIA VALE OLTRE 20 MILIONI DI DOSI - OGGI VERRÀ AUTORIZZATA LA PRIMA DISTRIBUZIONE IN ITALIA, CHE PARTIRÀ CON 1,3 MILIONI DI FIALE. LE PRIME DOSI SARANNO DISTRIBUITE DALL'ESERCITO A PARTIRE DA LUNEDÌ - A FINE MESE POTRÀ ARRIVARE IL VIA LIBERA IL VIA LIBERA ANCHE AL VACCINO DI ASTRAZENECA (ANCHE SE NEL DOSAGGIO PIENO RIVELATOSI EFFICACE SOLO AL 62%) CHE PER NOI RAPPRESENTANO 40,4 MILIONI DI DOSI…