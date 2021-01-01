#Washington. Congresso americano. Se sente il colpo che ha #ucciso la giovane #donna pic.twitter.com/5tJ0N2h9br— marco gregoretti (@marcogregorett1) January 7, 2021
VIDEO FLASH - IL VIDEO CON LO SPARO CHE HA UCCISO AHSLI BABBITT, DURANTE L'INVASIONE AL CONGRESSO DA PARTE DEI SUPPORTER DI TRUMP - VIDEO CHOC-
#Washington. Congresso americano. Se sente il colpo che ha #ucciso la giovane #donna pic.twitter.com/5tJ0N2h9br— marco gregoretti (@marcogregorett1) January 7, 2021
IRRATI E MAZZIATI! “MI HAI MANDATO AFFANCULO, DEVI PORTARE RISPETTO” - ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO CHIESA ACCUSA L’ARBITRO IRRATI DI AVERLO INSULTATO. LA REPLICA: “CHI È CHE TI HA RISPOSTO MALE, IO?” – E PIRLO CHIEDE SPIEGAZIONI SUL GOL DEL MILAN INVITANDOLO AD ANDARE A RIVEDERE L’AZIONE. INVITO CHE L’ARBITRO NON RECEPISCE (“È UN NORMALE SCONTRO DI GIOCO”) – IL DIRETTORE DI GARA NEL MIRINO ANCHE DEI MILANISTI CHE CHIEDONO UN RIGORE E L’ESPULSIONE DI BENTANCUR… - VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
L'EMA, L'AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO, HA DATO L’OK AL VACCINO DI MODERNA, CHE PER L'ITALIA VALE OLTRE 20 MILIONI DI DOSI - OGGI VERRÀ AUTORIZZATA LA PRIMA DISTRIBUZIONE IN ITALIA, CHE PARTIRÀ CON 1,3 MILIONI DI FIALE. LE PRIME DOSI SARANNO DISTRIBUITE DALL'ESERCITO A PARTIRE DA LUNEDÌ - A FINE MESE POTRÀ ARRIVARE IL VIA LIBERA IL VIA LIBERA ANCHE AL VACCINO DI ASTRAZENECA (ANCHE SE NEL DOSAGGIO PIENO RIVELATOSI EFFICACE SOLO AL 62%) CHE PER NOI RAPPRESENTANO 40,4 MILIONI DI DOSI…