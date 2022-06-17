ANCHE OGGI XI JINPING CI TIENE A FARCI SAPERE QUANTO È SOLIDA LA SUA AMICIZIA CON PUTIN – IL PRESIDENTE CINESE, OSPITE DEL FORUM ECONOMICO DI SAN PIETROBURGO, SI ALLISCIA “MAD VLAD”: "I CRESCENTI RAPPORTI COMMERCIALI TRA CINA E RUSSIA DIMOSTRANO CHE LA COOPERAZIONE TRA I DUE PAESI È RESISTENTE ALLE FASI DI TENSIONE E HA POTENZIALE". SARÀ, MA COMUNQUE LA MACCHINA PRODUTTIVA CINESE NON PUÒ FARE A MENO DEI MERCATI OCCIDENTALI. E IL DISGELO CON GLI USA, PER PROVARE A NEGOZIARE LA PACE, ORMAI È PARTITO…

-

Condividi questo articolo


putin xi jinping putin xi jinping

(ANSA) - "I crescenti rapporti commerciali tra Cina e Russia dimostrano che la cooperazione tra i due Paesi è resistente alle fasi di tensione e ha potenziale".

 

Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, parlando al Forum economico di San Pietroburgo, citato dalla Tass.

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI CORRELATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI XI JINPING E VLADIMIR PUTIN XI JINPING E VLADIMIR PUTIN

 

 

Condividi questo articolo

politica

SE ASPETTANO UN PO’ ARRIVIAMO ALLE POLITICHE DEL 2023 – LO SCANDALOSO SPOGLIO DELLE SCHEDE A MESSINA DOVE, A CINQUE GIORNI DALLA CHIUSURA DEI SEGGI, IL CONTEGGIO NON È ANCORA TERMINATO: A OGGI MANCAVANO ALL’APPELLO 15 DELLE 253 SEZIONI ELETTORALI. IL MOTIVO? ERRORI NEI CONTEGGI DEI VOTI, DISCREPANZE NEI VERBALI MA ANCHE UN’ACCANITA “GUERRA” TRA LE LISTE – SE NON È IN DISCUSSIONE LA VITTORIA AL PRIMO TURNO DI FEDERICO BASILE, “EREDE” DI CATENO DE LUCA, RESTA IN DUBBIO IL PREMIO DI MAGGIORANZA CHE SCATTEREBBE SE…

"E PERCHÉ CAZZO PARLI ALLORA?" - RENATINO BRUNETTA, QUELLO CHE NON VUOLE IL SALARIO MINIMO, SBROCCA MALAMENTE IN FACCIA A UN UOMO DURANTE UN COMIZIO ELETTORALE IN VENETO: "AH SEI DIPENDENTE? E COSA CHIEDE IL TUO DATORE DI LAVORO? PERCHÉ NON TI METTI IN PROPRIO?" - POI NON LO FA RISPONDERE: “IL MICROFONO CE L’HO IO, COMANDO IO. CONTINUA A FARE IL TAPPEZZIERE, DIPENDENTE. IO HO AVUTO UN SOLO DATORE DI LAVORO, LO STATO”. LA SFURIATA SPARISCE DAL FILMATO PUBBLICATO SUI CANALI SOCIAL DEL MINISTRO... - VIDEO

“DI MAIO HA MESSO CONTE CON LE SPALLE AL MURO: ORA NON PUÒ PERMETTERSI DI INDOSSARE I PANNI DELL'ANTI-ATLANTISTA” - I DEM STANNO CON LUIGINO MA SI TAPPANO LA BOCCA PER NON ESASPERARE LA SITUAZIONE A RIDOSSO DEI BALLOTTAGGI E SOPRATTUTTO PER EVITARE “PAZZIE” DEI CONTIANI, PRONTI “A FARE ASSE CON SALVINI SU POSIZIONI FILO-MOSCA” – IL PD VOTERÀ SÌ ALL'INGRESSO DELLA DELEGAZIONE 5S (DI CUI FA PARTE ANCHE IL FILO-PUTIN GIANLUCA FERRARA) NEL GRUPPO SOCIALISTA ALL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA…