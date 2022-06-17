ANCHE OGGI XI JINPING CI TIENE A FARCI SAPERE QUANTO È SOLIDA LA SUA AMICIZIA CON PUTIN – IL PRESIDENTE CINESE, OSPITE DEL FORUM ECONOMICO DI SAN PIETROBURGO, SI ALLISCIA “MAD VLAD”: "I CRESCENTI RAPPORTI COMMERCIALI TRA CINA E RUSSIA DIMOSTRANO CHE LA COOPERAZIONE TRA I DUE PAESI È RESISTENTE ALLE FASI DI TENSIONE E HA POTENZIALE". SARÀ, MA COMUNQUE LA MACCHINA PRODUTTIVA CINESE NON PUÒ FARE A MENO DEI MERCATI OCCIDENTALI. E IL DISGELO CON GLI USA, PER PROVARE A NEGOZIARE LA PACE, ORMAI È PARTITO…