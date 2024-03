26 mar 2024 17:06

ANKARA TU? MA NON DOVEVAMO VEDERCI PIÙ – AIUTO: ERDOGAN CI SPIA! IL POTENTISSIMO SERVIZIO SEGRETO TURCO, IL MIT, HA ATTIVATO UNA RETE DI INFORMATORI IN ITALIA. I NOSTRI APPARATI DI INTELLIGENCE HANNO LANCIATO UN ALERT, IN CUI SI FA RIFERIMENTO A UNA RACCOLTA INFORMATIVA “POTENZIALMENTE CONTROINDICATA PER LA SICUREZZA NAZIONALE” – TUTTO È NATO DA DUE COLLABORATORI DEL MIT, CONTATTATI COME TRADUTTORI DALLA QUESTURA DI MILANO, CHE, UNA VOLTA RICEVUTO L'INCARICO...