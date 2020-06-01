(ANSA-AFP) - Mario Centeno si è dimesso da ministro delle Finanze del Portogallo. Lo ha annunciato la presidenza dell Repubblica portoghese. Centeno è anche presidente dell'Eurogruppo.
CENTENO DI SOLITUDINE: SI DIMETTE IL MINISTRO DELLE FINANZE PORTOGHESE MARIO CENTENO, CHE È ANCHE IL CAPO DELL'EUROGRUPPO. GUIDERÀ ANCORA IL PROSSIMO, MA DAL 15 GIUGNO SARÀ SOSTITUITO DA JOAO LEAO, IL SUO SOTTOSEGRETARIO E UOMO FIDATO. SARÀ CONFERMATO OPPURE VOTERANNO UN ALTRO CHE MANOVRERÀ IL GRUPPO INFORMALE MA DETERMINANTE DEI MINISTRI DELLE FINANZE DELLA ZONA EURO? - IL RIMPASTO ERA IN PROGRAMMA PER MARZO, MA IL CORONAVIRUS HA STRAVOLTO I PIANI DI COSTA. ORA PERÒ L'ITALIA PERDE UN ALLEATO FORTE-
(ANSA-AFP) - Mario Centeno si è dimesso da ministro delle Finanze del Portogallo. Lo ha annunciato la presidenza dell Repubblica portoghese. Centeno è anche presidente dell'Eurogruppo.
LA POLITICA ESTERA DEL CONTE CASALINO? IL BARATTO CON UNA VITA STRONCATA – IL PREMIER HA RISOLTO COSÌ IL CASO REGENI: GLI EGIZIANI DI AL SISI SI COMPRANO 2 NAVI MILITARI DESTINATE ALLA MARINA MILITARE ITALIANA E PREMIA L’AMICO AMMIRAGLIO MASSAGLI, ARTEFICE DELL’AFFARE CON L’EGITTO, CON UN POSTO AI SERVIZI SEGRETI - CON QUESTA MOSSA IL CONTE MAX SBUGIARDA E ANNICHILISCE SUBITO IL REDIVIVO DI MAIO, CHE 8 MESI FA AVEVA PROMESSO AI REGENI UN CAMBIO DI PASSO SULLA VICENDA DEL RICERCATORE ITALIANO TORTURATO E UCCISO IN EGITTO
''TE LO SPIEGO IO PERCHÉ STARNAZZIAMO'' - GIOVANNI SALLUSTI (''LIBERO QUOTIDIANO'') IN DIFESA DEI LOMBARDI: ''LO STARNAZZARE, PERDIPIÙ IN MENEGHINO GUTTURALE, PUÒ SENZ’ALTRO ESSERE VOLGARE. CAPIRETE PERÒ CHE A NOI PARE ASSAI PEGGIO MANTENERE DA DECENNI IL PAESE SENZA FIATARE, E ALLA PRIMA DIFFICOLTÀ ESSERE PRESI A CALCI IN BOCCA DAI MANTENUTI - LA LOMBARDIA VERSA 54 MILIARDI DI TASSE ALLO STATO. LA BAVIERA LITIGA CON BERLINO PER 3 MILIARDI, LA CATALOGNA È IN RIVOLTA PERMANENTE CONTRO MADRID PER CIRCA 10 MILIARDI''
NON È L'ARENA, È UNA BOMBA SULLA MAGISTRATURA - ''C'È UN DISEGNO PER SMANTELLARE IL 41 BIS''. VIDEO: LE ACCUSE PESANTISSIME DEL MAGISTRATO SEBASTIANO ARDITA (9 ANNI AL DAP) DA GILETTI. LA FONDAMENTALE CIRCOLARE CHE HA SCARCERATO I BOSS È STATA FIRMATA (DI SABATO!) DA UNA DIRIGENTE CHE SI OCCUPA DI CERIMONIALE. ''IO NON L'AVREI MAI APPROVATA'' - SANDRA AMURRI: ''CON I TRASCORSI DEI GENITORI DI BASENTINI, AVREI FATTO IL MAGISTRATO IN SVIZZERA. BONAFEDE DEVE RISPONDERE SU DI MATTEO'' - DE MAGISTRIS: ''C'È PUZZA DI 'NDRANGHETA''
SALVINI IMMUNE ALLA PRIVACY – MATTIA FELTRI: "IL LEADER LEGHISTA CHE HA UN ACCOUNT SU FACEBOOK, UNO SU TWITTER, UNO SU INSTAGRAM, UNO SU TIK TOK PER PUBBLICARE UNA SETTANTINA DI POST AL GIORNO, UNA TRENTINA DI FOTO, FARE IL SELFIE CON TUTTI QUELLI CHE PASSANO, HA DETTO CHE NON SCARICA LA APP IMMUNI PERCHÉ CI TIENE ALLA PRIVACY…"
TE LI DO IO GLI STATI GENERALI - LA COMPETIZIONE TRA DI MAIO E CONTE È ENTRATA NEL VIVO ALLA FARNESINA, DOVE GIGGINO HA OSPITATO MINISTRI E VICEMINISTRI, CAPI DELEGAZIONE, IMPRENDITORI E RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA, PER LANCIARE IL SUO PIANO PER L'EXPORT DA 1,4 MILIARDI - IL PROBLEMA È CHE (ALMENO AL PRIMO GIRO) UN PARTITO DI CONTE SUCCHIEREBBE METÀ DEI CONSENSI AI 5 STELLE. CHE ORA VOGLIONO METTERE LE COSE IN CHIARO