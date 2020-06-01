CENTENO DI SOLITUDINE: SI DIMETTE IL MINISTRO DELLE FINANZE PORTOGHESE MARIO CENTENO, CHE È ANCHE IL CAPO DELL'EUROGRUPPO. GUIDERÀ ANCORA IL PROSSIMO, MA DAL 15 GIUGNO SARÀ SOSTITUITO DA JOAO LEAO, IL SUO SOTTOSEGRETARIO E UOMO FIDATO. SARÀ CONFERMATO OPPURE VOTERANNO UN ALTRO CHE MANOVRERÀ IL GRUPPO INFORMALE MA DETERMINANTE DEI MINISTRI DELLE FINANZE DELLA ZONA EURO? - IL RIMPASTO ERA IN PROGRAMMA PER MARZO, MA IL CORONAVIRUS HA STRAVOLTO I PIANI DI COSTA. ORA PERÒ L'ITALIA PERDE UN ALLEATO FORTE

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GUALTIERI CENTENO GUALTIERI CENTENO

(ANSA-AFP) - Mario Centeno si è dimesso da ministro delle Finanze del Portogallo. Lo ha annunciato la presidenza dell Repubblica portoghese. Centeno è anche presidente dell'Eurogruppo.

MARIO CENTENO MARIO CENTENO

 

 

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LA POLITICA ESTERA DEL CONTE CASALINO? IL BARATTO CON UNA VITA STRONCATA – IL PREMIER HA RISOLTO COSÌ IL CASO REGENI: GLI EGIZIANI DI AL SISI SI COMPRANO 2 NAVI MILITARI DESTINATE ALLA MARINA MILITARE ITALIANA E PREMIA L’AMICO AMMIRAGLIO MASSAGLI, ARTEFICE DELL’AFFARE CON L’EGITTO, CON UN POSTO AI SERVIZI SEGRETI - CON QUESTA MOSSA IL CONTE MAX SBUGIARDA E ANNICHILISCE SUBITO IL REDIVIVO DI MAIO, CHE 8 MESI FA AVEVA PROMESSO AI REGENI UN CAMBIO DI PASSO SULLA VICENDA DEL RICERCATORE ITALIANO TORTURATO E UCCISO IN EGITTO

''TE LO SPIEGO IO PERCHÉ STARNAZZIAMO'' - GIOVANNI SALLUSTI (''LIBERO QUOTIDIANO'') IN DIFESA DEI LOMBARDI: ''LO STARNAZZARE, PERDIPIÙ IN MENEGHINO GUTTURALE, PUÒ SENZ’ALTRO ESSERE VOLGARE. CAPIRETE PERÒ CHE A NOI PARE ASSAI PEGGIO MANTENERE DA DECENNI IL PAESE SENZA FIATARE, E ALLA PRIMA DIFFICOLTÀ ESSERE PRESI A CALCI IN BOCCA DAI MANTENUTI - LA LOMBARDIA VERSA 54 MILIARDI DI TASSE ALLO STATO. LA BAVIERA LITIGA CON BERLINO PER 3 MILIARDI, LA CATALOGNA È IN RIVOLTA PERMANENTE CONTRO MADRID PER CIRCA 10 MILIARDI''

NON È L'ARENA, È UNA BOMBA SULLA MAGISTRATURA - ''C'È UN DISEGNO PER SMANTELLARE IL 41 BIS''. VIDEO: LE ACCUSE PESANTISSIME DEL MAGISTRATO SEBASTIANO ARDITA (9 ANNI AL DAP) DA GILETTI. LA FONDAMENTALE CIRCOLARE CHE HA SCARCERATO I BOSS È STATA FIRMATA (DI SABATO!) DA UNA DIRIGENTE CHE SI OCCUPA DI CERIMONIALE. ''IO NON L'AVREI MAI APPROVATA'' - SANDRA AMURRI: ''CON I TRASCORSI DEI GENITORI DI BASENTINI, AVREI FATTO IL MAGISTRATO IN SVIZZERA. BONAFEDE DEVE RISPONDERE SU DI MATTEO'' - DE MAGISTRIS: ''C'È PUZZA DI 'NDRANGHETA''