CONTE MEJO DELLO XANAX! - IL DISCORSO ALLA CAMERA DI "GIUSEPPI" SUL DPCM E' TALMENTE SOPORIFERO DA AMMANSIRE PERSINO IL VULCANICO VITTORIO SGARBI, CULLANDOLO VERSO UN PISOLINO RISTORATORE...-
CONTE MEJO DELLO XANAX! - IL DISCORSO ALLA CAMERA DI "GIUSEPPI" SUL DPCM E' TALMENTE SOPORIFERO DA AMMANSIRE PERSINO IL VULCANICO VITTORIO SGARBI, CULLANDOLO VERSO UN PISOLINO RISTORATORE...-
CHI DI SPERANZA VIVE, DISPERATO PUBBLICA - LA FIGURACCIA DEL MINISTRO: SCRIVE UN LIBRO SUL CORONAVIRUS, ''PERCHÉ GUARIREMO'', E LO FA SPARIRE DAI MAGAZZINI PER EVITARE LE OVVIE POLEMICHE, TIPO ''IN UNA PANDEMIA HAI TEMPO DI SCRIVERE?'', ''STAI LUCRANDO SUI MORTI'' O ANCORA ''COSA PARLI DI GUARIGIONE SE C'È LA SECONDA ONDATA?'' - NEL LIBRO SI DIPINGE FAUTORE DELLA LINEA DURA, MA NELLA REALTÀ ERA CONTRO LE MASCHERINE E LASCIAVA CHE I COLLEGHI ORGANIZZASSERO APERITIVI. MA LA COSA PIU' IMBARAZZANTE E'...
“SALVINI CONTRO IL COPRIFUOCO A MILANO? LEGGENDE METROPOLITANE” – FONTANA PROVA A SPEGNERE LE POLEMICHE– “NON C'È STATO NESSUN LITIGIO, NESSUNO SCONTRO, ALLA FINE, ESAMINATI I DATI, SALVINI SI È CONVINTO CHE IL COPRIFUOCO ERA UNA SITUAZIONE INEVITABILE" - INTANTO I RISTORATORI PROTESTANO IN REGIONE - OGGI POMERIGGIO ARRIVANO I PRIMI 6 PAZIENTI ALL'OSPEDALE DI FIERA MILANO. BERTOLASO: "IN POCO TEMPO ARRIVERANNO 45 MALATI..."
MA CHE, DAVERO? SAPETE QUAL ERA LA PASSWORD DELL’ACCOUNT TWITTER DI TRUMP? “MAGA2020!”, CIOÈ IL SUO SLOGAN ELETTORALE! – L’HA SCOPERTO UN RICERCATORE OLANDESE CHE DICE DI ESSERE UN HACKER “ETICO” E DI AVER PENETRATO IL PROFILO DELL’UOMO PIÙ POTENTE DEL MONDO – TWITTER E LA CASA BIANCA SMENTISCONO
UN'INTERVISTA CHE È MEGLIO DI UN ROMANZO - DELLA MAROGNA PARLA L'EX SPIA FRANCESCO PAZIENZA, 74 ANNI DI AVVENTURE E MISSIONI: ''MI ASSILLAVA AL TELEFONO, ERA GASATA DAL MONDO DELLO SPIONAGGIO E VOLEVA CONOSCERE UN'ICONA. VANTAVA UN RAPPORTO CON I VERTICI DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANI E IN EFFETTI UN COLLEGAMENTO CE L'AVEVA. CREDEVA DI SISTEMARE TUTTO ATTRAVERSO PAROLIN - INCONTRAI TRUMP NEL 1983. PARLO' SOLO DI FIGA''