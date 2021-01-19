FERMI TUTTI! L’EROE DEL GIORNO NON E’ RENZI, NON E’ CONTE MA IL GRILLINO ANDREA CIOFFI CHE CI REGALA UNA LISERGICA DISSERTAZIONE SUL CICLO DEL GLUCOSIO, “DOLCE NETTARE CHE SCORRE FINO AL FRUTTO E VA AD ALIMENTARE QUELLA PARTE DA CUI NASCE IL PENSIERO…” – E POI GABBIANI, GRILLI, LOMBRICHI…LA VITA, LA VITA” – IL VIDEO STRACULT

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TRANQUILLI, LA VERA CRISI NON SI CONSUMERÀ OGGI - DOPO IL VOTO AL SENATO, ARRIVERA' IL RIMPASTO. D’ALTRONDE AI VOLENTEROSI TRANSFUGHI BISOGNERÀ PUR DARE QUALCOSA. E ANCHE NEL PD SONO SETTIMANE CHE QUALCUNO SCALPITA PER ENTRARE NEL GOVERNO (VEDI ORLANDO E DELRIO). SE SUL TAVOLO FINIRANNO PIÙ DI DUE O TRE MINISTERI (COSA CERTA), CONTE SARÀ COSTRETTO A DIMETTERSI. SARÀ IN QUEL MOMENTO CHE SI APRIRANNO LE DANZE - SE INVECE IL PREMIER PER CAOS CONTINUERÀ A FARE LA SOLITA MELINA PER NON FARSI METTERE LE GANASCE DAL PD, IL GIOCO DURERÀ AL MASSIMO UN’ALTRA SETTIMANA. ALLA PRIMA OCCASIONE LE COMMISSIONI IMPLODERANNO, L’AULA DIVENTERÀ UNA GIUNGLA E ARRIVERA'…