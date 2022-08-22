FLASH! - L'ANNO NERO DI ANDREA RUGGIERI, IL DEPUTATO DI “FORZA ITALIA” NIPOTE DI BRUNO VESPA. PRIMA ANNA FALCHI LO HA MOLLATO PER UN ALTRO, POI IL SUO PARTITO LO LASCIA A PIEDI E LO ESCLUDE DALLE LISTE. LO SFOGO IN UN POST SU INSTAGRAM: “L’UNICA COSA CHE HO RIFIUTATO SONO LE OFFERTE DI ALTRI PARTITI…A ME DEPUTATO USCENTE SONO STATI PREFERITI ESORDIENTI ANONIMI E SENZA TITOLO. ORA MI RIPOSO, POI…”-
LA POLEMICUCCIA DEL GIORNO RUOTA INTORNO ALLA PAROLA “DEVIANZA” – GIORGIA MELONI IN UN VIDEO PARLA DELLA SUA IDEA DI DARE AI GIOVANI ALTERNATIVE ALLO STILE DI VITA MALSANO, FATTO DI “DEVIANZE”, RIFERENDOSI A DROGA E ALCOL. UN TERMINE SCELTO VOLUTAMENTE PER LASCIAR INTENDERE CHE SI PARLASSE DI SESSUALITÀ E IDENTITÀ DI GENERE. ENRICO LETTA È CASCATO SUBITO: “EVVIVA LE DEVIANZE” – IL TWEET DI FRATELLI D’ITALIA (POI RIMOSSO) CHE NELL’ELENCO METTE ANCHE OBESITÀ E ANORESSIA
NEL PD ROMANO TIRA UNA BRUTTA CORRENTE – “ROCKY” RUBERTI È CONVINTO CHE DIETRO AL VIDEO-TRAPPOLONE CI SIA QUALCHE SUO NEMICO DENTRO AL PARTITO DEMOCRATICO, IN VISTA DELLA PARTITA DELLE CANDIDATURE PER LE REGIONALI – MA CHI PUÒ ESSERE? LE CORRENTI DENTRO AL PD DELLA CAPITALE SONO SVARIATE: C’È AREADEM DI BRUNO ASTORRE (DI CUI FANNO PARTE LEODORI E “LADY FRANCESCHINI”, MICHELA DI BIASE), POI C’È IL “TEAM” DI CLAUDIO MANCINI E INFINE CI SONO GLI EX DALEMIANI…
LA SCATOLA NERA DEI SOCIAL: SCRIVI OGGI, VIENI DISTRUTTO DOMANI – DAI TWEET ANTISEMITI DEL PIDDINO LA REGINA ALL'HASHTAG #BERLUSCONIAMOREMIO DELLA GRILLINA MAJOLO: LA NUOVA GENERAZIONE DI CANDIDATI E' VITTIMA DI POST E TWEET DEL PASSATO – CECCARELLI: “E' UNA CLASSE POLITICA CHE NEI SOCIAL SI ESPRIME ATTRAVERSO UN COSTANTE SFOGO DI NARCISISMO, ESIBIZIONISMO, IMPRUDENZA, LEGGEREZZA” – PANARARI: “IL PUNTO È CHE LE TRACCE DIGITALI NON VANNO ‘IN PRESCRIZIONE’, E PER LA POLITICA NON VALE IL DIRITTO ALL'OBLIO”
"CASINISTA, POPULISTA, ARRUFFAPOPOLO, MASANIELLO E QUALUNQUISTA" - "LA STAMPA" VA GIU' DURO RIPERCORRENDO LE TANTE VITE DI LUIGI DE MAGISTRIS: "CASALEGGIO NE VEICOLO' LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE NEL 2009 MA CON GRILLO FINI' PRESTO A RECIPROCI VAFFA. CANDIDATO A SINDACO DI NAPOLI SENZA IL SOSTEGNO DI NESSUNO, CAMBIA ASSESSORI COME MUTANDE". IL FLOP DEL 2013 CON INGROIA E ORA...
MA CHE SORPRESA: SANNA MARIN È NEGATIVA AL TEST ANTIDROGA! – LA PREMIER FINLANDESE HA PAGATO DI TASCA PROPRIA L’ESAME, DOPO AVER CEDUTO ALLE PRESSIONI DELL’OPPOSIZIONE, IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI FILMATI IN CUI SI SCATENAVA A UN PARTY IN CUI SI EVOCAVA LA “BANDA DELLA FARINA”