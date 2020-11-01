FLASH! - ALLARME ROSSO AL QUIRINALE: DOPO IL PORTAVOCE GIOVANNI GRASSO, E' RISULTATO POSITIVO AL COVID ANCHE L'AUTISTA DEL CAPO DELLO STATO, SERGIO MATTARELLA...-
FLASH! - ALLARME ROSSO AL QUIRINALE: DOPO IL PORTAVOCE GIOVANNI GRASSO, E' RISULTATO POSITIVO AL COVID ANCHE L'AUTISTA DEL CAPO DELLO STATO, SERGIO MATTARELLA...-
FLASH! - ''CI VUOLE CORAGGIO: IL CALCIO AZIENDA PER BOCCA DEL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO PAOLO DAL PINO CHIEDE “RISTORI” AL GOVERNO. CIOÈ SOLDI PUBBLICI PER LA BARACCA. DICHIARATI INTOCCABILI LE RETRIBUZIONI MILIONARIE DI CALCIATORI, ALLENATORI E DIRIGENTI. TUTTI GLI ALTRI A MEZZO STIPENDIO, QUELLI DEL CALCIO NO. CI VUOLE… CORAGGIO?'' (BLITZQUOTIDIANO.IT)
FLASH! BIDEN SORPASSA TRUMP IN MICHIGAN. COL WISCONSIN, PUO' ARRIVARE AI 270 GRANDI ELETTORI CHE GLI SERVONO PER VINCERE (DI UNO!), DANDO PER ''BLU'' NEVADA E ARIZONA - INIZIANO A PESARE I VOTI A DISTANZA DI DETROIT, CITTA' A MAGGIORANZA DEMOCRATICA IN CUI OBAMA E' APPARSO VENERDI' ACCANTO A BIDEN. L'AFFLUENZA E' PASSATA DAL 48% DEL 2016 AL 55% DI IERI. NELLO STATO PROMETTONO DI FINIRE LO SCRUTINIO ENTRO STASERA (STANOTTE IN ITALIA) - SE VINCE QUI, JOE DEVE (ANCORA DI PIU') TUTTO A BARACK
"AL MOMENTO NON C'È STATA UN'INDICAZIONE SULLA NECESSITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI" - LO HA DETTO LA SOTTOSEGRETARIA ALLA SALUTE SANDRA ZAMPA PARLANDO DEL NUOVO DPCM: “ANCHE IL PREMIER CONTE NON VOLEVA ANDARE IN QUESTA DIREZIONE. CERTO, SE UNO DEVE SPOSTARSI IN UNA ZONA ROSSA DOVRÀ COMUNQUE DIMOSTRARE IL MOTIVO…"
FLASH! MICHIGAN STATO CHIAVE. QUANDO SIAMO ALL'86% DELLO SCRUTINIO, IL VANTAGGIO DI TRUMP (+0,6%) SI ASSOTTIGLIA MAN MANO CHE APRONO LE BUSTE DEI VOTI PER CORRISPONDENZA. UNO DEGLI STATI CHE GLI GARANTI' LA VITTORIA E CHE I REPUBBLICANI RIUSCIRONO A STRAPPARE AI DEM NEL 2016 DECIDERA' ANCHE QUESTA TORNATA?