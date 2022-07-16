FLASH! ANDREA MARCENARO (IL FOGLIO): "IL CAMPO LARGO DEL COMPAGNO LETTA NASCE SOTTO UNA BUONA STELLA. DEVE ANCORA COMPRARE IL TERRENO E IL SOCIO GLI HA GIÀ FORNITO UNA MONTAGNA DI CONCIME"

-

Condividi questo articolo


Andrea Marcenaro per il Foglio

giuseppe conte enrico letta 2 giuseppe conte enrico letta 2

 

Il campo largo del compagno Letta nasce sotto una buona stella. Deve ancora comprare il terreno e il socio gli ha già fornito una montagna di concime.

giuseppe conte enrico letta 1 giuseppe conte enrico letta 1

 

Condividi questo articolo

politica

SOGNO O SONDAGGIO? COSA SUCCEDE IN CASO DI ELEZIONI ANTICIPATE? VINCE IL CENTRODESTRA TRE VOLTE SU CINQUE (ENRICHETTO LETTA, MAGNA TRANQUILLO!) – IN ATTESA DI CAPIRE SE “MARIOPIO” RESTA O LASCIA PALAZZO CHIGI, PAGNONCELLI SIMULA LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO PARLAMENTO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE CINQUE DIVERSI SCENARI (4 CON IL ROSATELLUM E UNO CON IL PROPORZIONALE) – RISULTATO PER NULLA SORPRENDENTE: PREVALE LA COALIZIONE FDI-LEGA-FORZA ITALIA. MA IL CENTRO PUÒ SPARIGLIARE (AH, L'ETERNA ILLUSIONE DEL CENTRO...)