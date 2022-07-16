Andrea Marcenaro per il Foglio
Il campo largo del compagno Letta nasce sotto una buona stella. Deve ancora comprare il terreno e il socio gli ha già fornito una montagna di concime.
FLASH! ANDREA MARCENARO (IL FOGLIO): "IL CAMPO LARGO DEL COMPAGNO LETTA NASCE SOTTO UNA BUONA STELLA. DEVE ANCORA COMPRARE IL TERRENO E IL SOCIO GLI HA GIÀ FORNITO UNA MONTAGNA DI CONCIME"-
Andrea Marcenaro per il Foglio
Il campo largo del compagno Letta nasce sotto una buona stella. Deve ancora comprare il terreno e il socio gli ha già fornito una montagna di concime.
IL CAMALE-CONTE - DALLA POCHETTE AL VAFFA A DRAGHI, LA PARABOLA SGANGHERATA DI GIUSEPPI – L'AVVOCATO DI PADRE PIO E' PASSATO DA (PRESUNTO) STATISTA CHE LIQUIDA IL SALVINI DEL PAPEETE A POPULISTA FUORI TEMPO MASSIMO CHE TENTA DI EMULARE DI BATTISTA – MA ALLA COPIA SI PREFERISCE SEMPRE L'ORIGINALE. E INFATTI DI BATTISTA, IL CHE GUEVARA DE NOANTRI, GIÀ AFFILA LE ARMI PER FARE FUORI PEPPINIELLO APPENA USCIRA' DAL GOVERNO
SOGNO O SONDAGGIO? COSA SUCCEDE IN CASO DI ELEZIONI ANTICIPATE? VINCE IL CENTRODESTRA TRE VOLTE SU CINQUE (ENRICHETTO LETTA, MAGNA TRANQUILLO!) – IN ATTESA DI CAPIRE SE “MARIOPIO” RESTA O LASCIA PALAZZO CHIGI, PAGNONCELLI SIMULA LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO PARLAMENTO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE CINQUE DIVERSI SCENARI (4 CON IL ROSATELLUM E UNO CON IL PROPORZIONALE) – RISULTATO PER NULLA SORPRENDENTE: PREVALE LA COALIZIONE FDI-LEGA-FORZA ITALIA. MA IL CENTRO PUÒ SPARIGLIARE (AH, L'ETERNA ILLUSIONE DEL CENTRO...)
TA-ROCCO, FACCE RIDE! “IO NON SONO IL TRIUMVIRO DELLO STRAPPO CON DRAGHI. CONTRO ME UNA MACCHINA DEL FANGO” – CASALINO INSORGE DOPO IL PEZZO DI REPUBBLICA CHE LO DESCRIVE COME UNO DEGLI ISPIRATORI DELLA MOSSA DI CONTE – “LA CRISI NON DIPENDE DA ME. HO INCARICHI DI COMUNICAZIONE, NON POLITICI”