FLASH! - ANDREA ORLANDO ACCETTERÀ UFFICIALMENTE LA CANDIDATURA ALLA REGIONE LIGURIA SOLO QUANDO AVRÀ ASSICURAZIONE DA ELLY SCHLEIN DI AVERE A SOSTEGNO UN CAMPOLARGO PD-M5S - IN ATTESA DI UN ACCORDO DI ELLY CON IL BIZANTINO CONTE (DOMANI È PREVISTO UN INCONTRO), IL CENTRODESTRA È ORFANO DEL SALVINIANO RIXI (I SONDAGGI DANNO AVANTI DI 8 PUNTI IL CENTROSINISTRA), PUNTA SU UN CIVICO (L’IMPRENDITORE FEDERICO GOZZI?) E TEME L’IRA DI TOTI CHE SI SENTE TRADITO DA SALVINI-MELONI-TAJANI E STA ORGANIZZANDO UNA PROPRIA LISTA - COMUNQUE VADA, L’UNICO VINCITORE SI CONOSCE GIÀ: GIANLUIGI APONTE…-