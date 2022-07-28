politica

CONFALONIERI 1 – LETTA 0 – LA NUOVA METAMORFOSI DI BERLUSCONI DA LIBERALE EUROPEISTA A SOVRANISTA "SFASCISTA", CON SALVINI E MELONI, È LA VITTORIA DELLA FAZIONE MILANESE DI “FIDEL” SU QUELLA ROMANA DELL’EMINENZA AZZURRINA – IL PRESIDENTE ETERNO DI MEDIASET HA DICHIARATO IN PUBBLICO IL SUO GRADIMENTO PER GIORGIA MELONI, E NON SI È MAI ENTUSIASMATO PER DRAGHI. COSA CHE INVECE HA FATTO LETTA, CHE HA FATTO RECLUTARE A "MARIOPIO" GELMINI-CARFAGNA-BRUNETTA (SCATENANDO L'IRA DEL DUPLEX TAJANI-RONZULLI)

I GIORNALI PARLANO SOLO DI CALENDA, MA “AZIONE” VALE QUANTO “SINISTRA ITALIANA” – L’UNICA SPERANZA PER IL PD PER PERDERE CON DIGNITÀ ALLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE È INGLOBARE TUTTI I “CESPUGLI”: DAL PARTITO DEL “CHURCHILL DEI PARIOLI” A QUELLO DI FRATOIANNI. TUTTI INSIEME, POTREBBERO VALERE IL 15-16%, ED ESSERE DETERMINANTI NELLA SFIDA CON LA MELONI – L’UNICA CERTEZZA NELLA COALIZIONE È CHE “ITALIA VIVA” RISCHIA DI RIMANERE FUORI DAL PARLAMENTO: AL MOMENTO VELEGGIA TRA L’1,8 E IL 2,9%. SE RENZI CORRE DA SOLO, SARÀ COSTRETTO A TORNARE A RIGNANO…