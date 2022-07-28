FLASH! - AVANTI GABRIELLI! LUCA SCOGNAMILLO, CAPO SEGRETERIA DELL'AUTORITÀ DELEGATA PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, È STATO NOMINATO CAPO DI GABINETTO DEL DIRETTORE DEL DIS ELISABETTA BELLONI…-
FLASH! - AVANTI GABRIELLI! LUCA SCOGNAMILLO, CAPO SEGRETERIA DELL'AUTORITÀ DELEGATA PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, È STATO NOMINATO CAPO DI GABINETTO DEL DIRETTORE DEL DIS ELISABETTA BELLONI…-
“LA POSIZIONE DEGLI STATI UNITI SU TAIWAN NON È CAMBIATA”. IL PROBLEMA È CAPIRE QUAL È! – ARRIVA LA NOTA DELLA CASA BIANCA SULLA TELEFONATA TRA BIDEN E XI JINPING: “IL PRESIDENTE HA RIBADITO CHE GLI STATI UNITI SI OPPONGONO FERMAMENTE AGLI SFORZI UNILATERALI PER CAMBIARE LO STATUS QUO O MINARE LA PACE”. MA QUANTO FERMAMENTE? SE PECHINO INVADE L’ISOLA DI FORMOSA, “SLEEPY JOE” È DISPOSTO A DICHIARARE GUERRA?
CONFALONIERI 1 – LETTA 0 – LA NUOVA METAMORFOSI DI BERLUSCONI DA LIBERALE EUROPEISTA A SOVRANISTA "SFASCISTA", CON SALVINI E MELONI, È LA VITTORIA DELLA FAZIONE MILANESE DI “FIDEL” SU QUELLA ROMANA DELL’EMINENZA AZZURRINA – IL PRESIDENTE ETERNO DI MEDIASET HA DICHIARATO IN PUBBLICO IL SUO GRADIMENTO PER GIORGIA MELONI, E NON SI È MAI ENTUSIASMATO PER DRAGHI. COSA CHE INVECE HA FATTO LETTA, CHE HA FATTO RECLUTARE A "MARIOPIO" GELMINI-CARFAGNA-BRUNETTA (SCATENANDO L'IRA DEL DUPLEX TAJANI-RONZULLI)
FLASH! – AVVISATE LA MELONI RIDENS CHE LA RIPARTIZIONE DELLE CANDIDATURE NEI 221 COLLEGI UNINOMINALI (98 A FRATELLI D'ITALIA, 70 ALLA LEGA E 42 A FORZA ITALIA) VUOL DIRE POCO. QUELLO CHE CONTA – E SALVINI E BERLUSCONI LO SANNO BENE – SARA’ L’ACCORDO SUI COLLEGI DOVE LA VITTORIA E’ SICURA. LA BATTAGLIA VERA SARA’ QUESTA…
I GIORNALI PARLANO SOLO DI CALENDA, MA “AZIONE” VALE QUANTO “SINISTRA ITALIANA” – L’UNICA SPERANZA PER IL PD PER PERDERE CON DIGNITÀ ALLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE È INGLOBARE TUTTI I “CESPUGLI”: DAL PARTITO DEL “CHURCHILL DEI PARIOLI” A QUELLO DI FRATOIANNI. TUTTI INSIEME, POTREBBERO VALERE IL 15-16%, ED ESSERE DETERMINANTI NELLA SFIDA CON LA MELONI – L’UNICA CERTEZZA NELLA COALIZIONE È CHE “ITALIA VIVA” RISCHIA DI RIMANERE FUORI DAL PARLAMENTO: AL MOMENTO VELEGGIA TRA L’1,8 E IL 2,9%. SE RENZI CORRE DA SOLO, SARÀ COSTRETTO A TORNARE A RIGNANO…
“CHI GIOCA COL FUOCO SI DÀ FUOCO” – XI JINPING, DURANTE LA CHIAMATA CON JOE BIDEN, È STATO CHIARO E HA ASSESTATO UN PAIO DI SCHIAFFONI AL PRESIDENTE AMERICANO SU TAIWAN: “LA QUESTIONE È CHIARA, NON LASCEREMO MAI SPAZIO ALLE FORZE INDIPENDENTISTE E ALL’INTERFERENZA ESTERNA. LA NOSTRA POSIZIONE È COERENTE, ED È LA FERMA VOLONTÀ DI OLTRE 1,4 MILIARDI DI CINESI DI SALVAGUARDARE SOVRANITÀ NAZIONALE E INTEGRITÀ TERRITORIALE…”