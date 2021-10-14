FLASH - AVVISATE DOMENICO ARCURI CHE A PALAZZO CHIGI, A FINE NOVEMBRE, SARA' MESSA A PUNTO LA RIFORMA DI INVITALIA. L'EX COMMISSARIO ALL'EMERGENZA COVID PUO' INIZIARE A PREPARARE GLI SCATOLONI...-
FLASH - AVVISATE DOMENICO ARCURI CHE A PALAZZO CHIGI, A FINE NOVEMBRE, SARA' MESSA A PUNTO LA RIFORMA DI INVITALIA. L'EX COMMISSARIO ALL'EMERGENZA COVID PUO' INIZIARE A PREPARARE GLI SCATOLONI...-
DAGOREPORT - CONTE DIMEZZATO: E' FINITO A FARE LA STAMPELLA DEL PD (BYE BYE "PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI") - PEPPINIELLO HA FATTO L'ENDORSEMENT PER GUALTIERI, FACENDO INCAZZARE LA RAGGI, MA TACE SU LO RUSSO A TORINO PER NON IRRITARE LA SUA COCCA, CHIARA APPENDINO - CONTE E' SCISSO E SCOSSO: CASALINO SPINGE PER FARGLI FARE UN SUO PARTITO, BONAFEDE LO VUOLE LEGARE AL PD, TRAVAGLIO LO VUOLE SOLITARIO E LONTANO DAI DEM, NEL MARE DELL'IRRILEVANZA...
FLASH! - I BALLOTTAGGI PER ELEGGERE I SINDACI ROMA E TORINO SI AVVICINANO E QUALCHE BRICIOLA DI SONDAGGIO TRAPELA. NELLA CAPITALE, ROBERTO GUALTIERI SAREBBE AVANTI DI 7 PUNTI RISPETTO A ENRICO MICHETTI. SOTTO LA MOLE, IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA LORUSSO È DI POCO AVANTI RISPETTO A PAOLO DAMILANO, IN QUOTA CENTRODESTRA…
I MOSTRI CREATI DA BEPPE GRILLO - SUL CANALE TELEGRAM “IL CORAGGIO DEL DUBBIO”, VOLANO INSULTI E MINACCE DI MORTE A MATTARELLA (“VA FUCILATO”) E A DRAGHI (“LO VOGLIO MORTO”). MA CHI C’È DIETRO? AD APRIRLO È STATO FABIO CASTELLUCCI, UN INGEGNERE DI CREAZZO CHE NEL 2014 TENTÒ DI CANDIDARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE CON IL MOVIMENTO 5 STELLE. PER ANNI È STATO UNO DEGLI UTENTI PIÙ SEGUITI SUL BLOG DI BEPPE GRILLO. SCRISSE ANCHE UNA PROPOSTA PER L’USCITA DELL’ITALIA DALL’UE, CHE “L’ELEVATO” PUBBLICÒ SUL SUO SITO… - VIDEO
“MA CHI CE L'HA I VOTI COATTI COME ME?” - PARLA SIMONETTA MATONE, LA MAGISTRATA CHE LA LEGA AVREBBE VOLENTIERI CANDIDATO A SINDACO AL POSTO DI MICHETTI: "IO AL CAMPIDOGLIO? DEL SENNO DI POI SON PIENE LE FOSSE, HO PRESO 5MILA PREFERENZE, SONO ANDATA FORTE NELLE PERIFERIE: 400 VOTI A TORRE ANGELA E 400 A TOR BELLA MONACA - CALENDA? QUANTA ARROGANZA MA AVEVA UN BEL PROGRAMMA - GUALTIERI? NON HA UNA SQUADRA. IL FASCISMO? BASTA…”