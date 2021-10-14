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I MOSTRI CREATI DA BEPPE GRILLO - SUL CANALE TELEGRAM “IL CORAGGIO DEL DUBBIO”, VOLANO INSULTI E MINACCE DI MORTE A MATTARELLA (“VA FUCILATO”) E A DRAGHI (“LO VOGLIO MORTO”). MA CHI C’È DIETRO? AD APRIRLO È STATO FABIO CASTELLUCCI, UN INGEGNERE DI CREAZZO CHE NEL 2014 TENTÒ DI CANDIDARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE CON IL MOVIMENTO 5 STELLE. PER ANNI È STATO UNO DEGLI UTENTI PIÙ SEGUITI SUL BLOG DI BEPPE GRILLO. SCRISSE ANCHE UNA PROPOSTA PER L’USCITA DELL’ITALIA DALL’UE, CHE “L’ELEVATO” PUBBLICÒ SUL SUO SITO… - VIDEO