FLASH! - IN BARBA ALLA MEDIASET DI BERLUSCONI-CONFALONIERI, IL GIURISTA VINCENZO ZENO-ZENCOVICH VERSO LA PRESIDENZA DELL'AGCOM (AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI) - LO VUOLE SALVINI E IL DUO ALPA-CONTE...-
FLASH! - IN BARBA ALLA MEDIASET DI BERLUSCONI-CONFALONIERI, IL GIURISTA VINCENZO ZENO-ZENCOVICH VERSO LA PRESIDENZA DELL'AGCOM (AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI) - LO VUOLE SALVINI E IL DUO ALPA-CONTE...-
CAROLA RACKETE HA QUERELATO SALVINI – DOPO AVERLO ANNUNCIATO A DESTRA E A MANCA, ALLA FINE LA CAPITANA DELLA “SEA WATCH” HA DEPOSITATO LA QUERELA CONTRO IL MINISTRO PER “DIFFAMAZIONE AGGRAVATA” E “ISTIGAZIONE A DELINQUERE” – NELLA DENUNCIA CHIEDE AI MAGISTRATI DI SEQUESTRARE LE PAGINE FACEBOOK E TWITTER: “SONO MEZZI DI PROPAGAZIONE DELL’ODIO” – VIDEO
LEGA, ALLARME ROSSO! - SALVINI E DI MAIO SI ERANO ACCORDATI PER UNA TREGUA BALNEARE. QUINDI, NIENTE VOTO ANTICIPATO A SETTEMBRE. MA IL CASO BUZZFEED HA MANDATO IN TILT I LEGHISTI: TEMONO CHE DOPO LA CHIUSURA DELLA FINESTRA ELETTORALE (20 LUGLIO), IL TRUCE NON AVREBBE PIÙ UN PIANO B DA METTERE SUL TAVOLO IN CASO DI DIFFICOLTÀ, E ALLORA POSSA SCATENARSI UNA VERA E PROPRIA "TEMPESTA GIUDIZIARIA"
SBARCHI E SBRACHI – SCATTA LA PACE (ARMATA) TRA MATTEO SALVINI E ELISABETTA TRENTA: DOPO GLI SCAZZI SULLE ONG IERI C’È STATO UN VERTICE CON MOAVERO, TONINELLI E CONTE E IL TRUCE HA EVITATO DI CALCARE LA MANO CONTRO LA MINISTRA DELLA DIFESA – PER USARE LA NAVI DELLA MARINA PER GLI SBARCHI SERVE UNA MISSIONE NAVALE OPPURE BISOGNA CAMBIARE LA LEGGE DEL MARE...
MONNEZZOPOLI – MAXI INCHIESTA DELLA PROCURA DI ROMA SULLA MANCATA RACCOLTA DEI RIFIUTI A ROMA – SULLA MONNEZZA IN PARTENZA PER LA SCANDINAVIA CON LA BENEDIZIONE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, SERGIO COSTA (AREA M5S) PIOMBA IL NO DELLA LEGA: “IL CAMPIDOGLIO CONTINUA A NON AVERE UN PIANO STRUTTURALE PER I RIFIUTI, AL CONTRARIO DELLE REGIONI DEL NORD. E QUESTO NON VA BENE. IN QUESTO MODO SI SPRECANO MOLTI SOLDI PUBBLICI”- IL BOOM DEI COSTI: TUTTE LE CIFRE
“SE ATLANTIA HA INTERESSE AD ENTRARE NEL CAPITALE DI ALITALIA PRESENTI UN'OFFERTA E VERRÀ VALUTATA COME TUTTE LE ALTRE” - STEFANO PATUANELLI, CAPOGRUPPO M5S AL SENATO, APRE AL GRUPPO DEI BENETTON: “MA NON PUÒ ESSERCI UNO SCAMBIO. LA QUESTIONE AUTOSTRADE NON C'ENTRA NULLA ” - LA PRIMA MOSSA UFFICIALE DI ATLANTIA POTREBBE ARRIVARE NELLE PROSSIME ORE - L'AD CASTELLUCCI HA INCONTRATO CONTE