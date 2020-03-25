FLASH! - LA BCE LANCERÀ UN PROGRAMMA DI ACQUISTO DI OMT, OUTRIGHT MONETARY TRANSACTIONS, CIOÉ UN ILLIMITATO ACQUISTO DI TITOLI DI STATO CHE SERVE A FAR SCENDERE LO SPREAD DEI PAESI DEBOLI COME L’ITALIA

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