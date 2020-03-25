FLASH! - LA BCE LANCERÀ UN PROGRAMMA DI ACQUISTO DI OMT, OUTRIGHT MONETARY TRANSACTIONS, CIOÉ UN ILLIMITATO ACQUISTO DI TITOLI DI STATO CHE SERVE A FAR SCENDERE LO SPREAD DEI PAESI DEBOLI COME L’ITALIA-
FLASH! - LA BCE LANCERÀ UN PROGRAMMA DI ACQUISTO DI OMT, OUTRIGHT MONETARY TRANSACTIONS, CIOÉ UN ILLIMITATO ACQUISTO DI TITOLI DI STATO CHE SERVE A FAR SCENDERE LO SPREAD DEI PAESI DEBOLI COME L’ITALIA-
L'ORLANDO IMMOBILE – IL VICESEGRETARIO DEL PD ANDREA ORLANDO CONTRO LA BOLDRINI, CHE HA PROPOSTO DI SPOSTARE IL PARLAMENTO ALL’EUR: “NO, DEVE ANDARE AVANTI DOV’È ORA. SI SONO FATTE POLEMICHE STUPIDE” – “LA APP SUL MODELLO COREANO? SI PUÒ FARE MA È URGENTE AVERE UNA NORMATIVA PER I DATI PERSONALI”
CONTE REUCCIO DEI SONDAGGI: IL VIRUS LO FA ZOMPARE DI 9 PUNTI FINO AL 51%, MENTRE LA LEGA CALA AL 26,5% SECONDO ''IXÉ'' PER ''CARTABIANCA'' (SALVINI COME LEADER RESTA AL 32%, DIETRO ALLA MELONI (36%) E AL PREMIER. ZINGARETTI VICINO (31%) - SFRACELLO PER IL PARTITO DI RENZI, FINITO AL 2,2% ANDATI TUTTI AL PD (22,9%)
LA RESA DEL CONTE – CON IL PASTICCIACCIO DEL DECRETO ANNUNCIATO DI NOTTE E ARRIVATO DOPO UN GIORNO IL PREMIER È RIUSCITO NELL’IMPRESA DI FAR INCAZZARE PURE IL PD, STUFO DELLE GIOSTRINE COMUNICATIVE DI “GIUSEPPI” E CASALINO – E IL M5S NON CI PENSA PROPRIO A SCENDERE IN DIFESA DI CONTE - NEL MIRINO PURE BORRELLI – SOLO L’INTERVENTO DI MATTARELLA COSTRINGE L'EGO DI CONTE A RIDIMENSIONARE LA MODALITA' "PREMIER SOLO AL COMANDO"
DALLE ALPI A MESSINA, COL CORONAVIRUS IN CORPO - CAPITE PERCHÉ IL SINDACO CATENO DE LUCA HA SBROCCATO? IN 116 DELLA MESSINA BENE SONO STATI IN SETTIMANA BIANCA A MADONNA DI CAMPIGLIO, E 35 DI LORO NON SI SONO DENUNCIATI NÉ MESSI IN ISOLAMENTO: TRA LORO UN ANESTESISTA CHE È TORNATO IN OSPEDALE COME SE NULLA FOSSE. ORA È IN TERAPIA INTENSIVA E RISULTANO POSITIVI 10 PAZIENTI E 3 OPERATORI SANITARI. MA CI SONO ALTRI FOCOLAI: L'INCHIESTA DI MARILENA VINCI