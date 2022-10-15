FLASH! - LA BOMBASTICA RISPOSTA DELLA MELONI AL PENSIERO RONZULLIANO ("SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE, OFFENSIVA"), VERGATO DA BERLUSCONI: "SI E' DIMENTICATO DI UN AGGETTIVO: NON RICATTABILE". UNA TOSTISSIMA REPLICA CHE MANCAVA DI UNA CHIOSA FINALE. QUESTA: " NON SONO RICATTABILE, A DIFFERENZA DI LUI..."

-

Condividi questo articolo


giorgia meloni licia ronzulli giorgia meloni licia ronzulli RONZULLI BERLUSCONI MELONI RONZULLI BERLUSCONI MELONI giorgia meloni licia ronzulli. giorgia meloni licia ronzulli.

 

Condividi questo articolo

politica