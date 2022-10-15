giorgia meloni licia ronzulli RONZULLI BERLUSCONI MELONI giorgia meloni licia ronzulli.
FLASH! - LA BOMBASTICA RISPOSTA DELLA MELONI AL PENSIERO RONZULLIANO ("SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE, OFFENSIVA"), VERGATO DA BERLUSCONI: "SI E' DIMENTICATO DI UN AGGETTIVO: NON RICATTABILE". UNA TOSTISSIMA REPLICA CHE MANCAVA DI UNA CHIOSA FINALE. QUESTA: " NON SONO RICATTABILE, A DIFFERENZA DI LUI..."-
“LA RUSSA, GARBATELLA TI SCHIFA” – A ROMA, SCRITTA CONTRO IL NEOPRESIDENTE DEL SENATO IN UNA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA, FIRMATA CON LA STELLA A 5 PUNTE – LA MELONI: “QUALCUNO RINFOCOLA IN CLIMA D’ODIO. LA STELLA A 5 PUNTE E’ UN CHIARO RIFERIMENTO AD ANNI DRAMMATICI CHE NON VOGLIAMO RIVIVERE: IL NOSTRO IMPEGNO SARA' PER UNIRE LA NAZIONE” – SALVINI SI DICE SICURO CHE TRA LA MELONI E BERLUSCONI TORNERA’ L’ARMONIA
LA FATWA DI GIORGIA – RIMESSA AL SUO POSTO LICIA RONZULLI, LA MELONI HA DECISO DI ESCLUDERE DALLA LISTA DEI MINISTRI I SENATORI FORZISTI CHE NON HANNO VOTATO LA RUSSA – SI SALVA SOLO LA CASELLATI, CHE PERO' BERLUSCONI VORREBBE ALLA GIUSTIZIA, POLTRONA CHE INVECE LA DUCETTA INTENDE DARE A NORDIO – PER CROSETTO AVANZA L’IPOTESI DI UN SUPER-MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO CON DELEGA ALL’ENERGIA – E C’È L’INCOGNITA LETIZIA MORATTI…