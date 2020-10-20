It's my 30th birthday today - so I'm going to celebrate by posting one of my fave pics from the last 30 years. ?? pic.twitter.com/lLFppcvE0F— Lucy Harris (@Lugey6) October 19, 2020
FLASH! CHE BOMBER SILVIO - L'EUROPARLAMENTARE BRITANNICA LUCY HARRIS FESTEGGIA IL COMPLEANNO E PUBBLICA LA FOTO SCATTATA L'ANNO SCORSO IN AULA CON BERLUSCONI: ''CELEBRO I 30 ANNI CON UNA DELLE MIE FOTO PREFERITE DEGLI ULTIMI 30 ANNI'', IN CUI C'E' IL BANANA CHE ATTIVA QUELLO SGUARDO TRA IL COMPIACIUTO E L'INGRIFATO DEL VECCHIO GANASSA-
It's my 30th birthday today - so I'm going to celebrate by posting one of my fave pics from the last 30 years. ?? pic.twitter.com/lLFppcvE0F— Lucy Harris (@Lugey6) October 19, 2020
‘’CREDO CHE L’UNICA COSA CHE PROFUMO IN QUESTO MOMENTO POSSA FARE PER IL BENE DI LEONARDO S.P.A. È DIMETTERSI” – BIVONA LANCIA L’ALLARME: ‘’SE NON SI DIMETTE, A RISCHIO GLI AFFARI COMMERCIALI E I VIAGGI IN USA” - DEL RESTO, PER L’INTELLIGENCE USA, PROFUMO PUZZA DI ZOLFO DAL 2011 QUANDO FU COOPTATO NEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELLA SBERBANK, PRIMA BANCA RUSSA. CHE FIGURA DAL 2014 NELLA BLACKLIST DI STATI UNITI, CANADA, UNIONE EUROPEA, SVIZZERA, NORVEGIA E AUSTRALIA, TUTTI PAESI CON CUI LEONARDO VANTA COMMESSE E PROGETTI – E NEL 2018 PROFUMO PERSE UNA COMMESSA ASSEGNATA DAL PENTAGONO DEL VALORE DI 9,2 MILIARDI DI DOLLARI PER LA MANCANZA DI UN ALLEATO NEGLI STATI UNITI
“DOMENICO ARCURI? CE L’HANNO MESSO LI'...CHE NE SA DI VENTILATORI, TAMPONI E VACCINI?” - L’EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, GUIDO BERTOLASO, AFFONDA IL COLPO SUL COMMISSARIO PER L'EMERGENZA: “QUESTA SITUAZIONE VA GESTITA DA CHI CONOSCE IL PROPRIO MESTIERE. È COME SE METTESSERO ME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E MI CHIEDESSERO DI SISTEMARE L'IRPEF. IO NON SO NEANCHE COSA SIA L’IRPEF!” - VIDEO
BONAFÈ, BONA A NULLA MA BONA A FARE GAFFE - ''NON FACCIAMO GLI ITALIANI PIÙ IMBECILLI DI QUANTO NON SIANO'', HA DETTO LA BRILLANTE EUROPARLAMENTARE DEL PD OSPITE DI NICOLA PORRO - DAMASCELLI: ''SI DOVREBBE PRESUMERE CHE LA NOSTRA IMBECILLITÀ DERIVI PROPRIO DAL FATTO DI ESSERE RAPPRESENTATI DA SIMILI PERSONAGGI''