FLASH! CHE BOMBER SILVIO - L'EUROPARLAMENTARE BRITANNICA LUCY HARRIS FESTEGGIA IL COMPLEANNO E PUBBLICA LA FOTO SCATTATA L'ANNO SCORSO IN AULA CON BERLUSCONI: ''CELEBRO I 30 ANNI CON UNA DELLE MIE FOTO PREFERITE DEGLI ULTIMI 30 ANNI'', IN CUI C'E' IL BANANA CHE ATTIVA QUELLO SGUARDO TRA IL COMPIACIUTO E L'INGRIFATO DEL VECCHIO GANASSA

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‘’CREDO CHE L’UNICA COSA CHE PROFUMO IN QUESTO MOMENTO POSSA FARE PER IL BENE DI LEONARDO S.P.A. È DIMETTERSI” – BIVONA LANCIA L’ALLARME: ‘’SE NON SI DIMETTE, A RISCHIO GLI AFFARI COMMERCIALI E I VIAGGI IN USA” - DEL RESTO, PER L’INTELLIGENCE USA, PROFUMO PUZZA DI ZOLFO DAL 2011 QUANDO FU COOPTATO NEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELLA SBERBANK, PRIMA BANCA RUSSA. CHE FIGURA DAL 2014 NELLA BLACKLIST DI STATI UNITI, CANADA, UNIONE EUROPEA, SVIZZERA, NORVEGIA E AUSTRALIA, TUTTI PAESI CON CUI LEONARDO VANTA COMMESSE E PROGETTI – E NEL 2018 PROFUMO PERSE UNA COMMESSA ASSEGNATA DAL PENTAGONO DEL VALORE DI 9,2 MILIARDI DI DOLLARI PER LA MANCANZA DI UN ALLEATO NEGLI STATI UNITI