FLASH! - CHE CI FACEVA GOFFREDO BETTINI A PALAZZO CHIGI? PER CASO ERA A COLLOQUIO CON DRAGHI? AH, SAPERLO…-
FLASH! - CHE CI FACEVA GOFFREDO BETTINI A PALAZZO CHIGI? PER CASO ERA A COLLOQUIO CON DRAGHI? AH, SAPERLO…-
“SE BERLUSCONI DIVENTASSE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SAREBBE BELLISSIMO” - LINO BANFI SCENDE IN CAMPO PER SILVIO: “LEGGO DI QUESTA POSSIBILITÀ E NE SAREI DAVVERO FELICE, MA GLIELO CHIEDERÒ DI PERSONA PERCHÉ OGNI ANNO, DA QUARANT’ANNI, MI TELEFONA L’11 LUGLIO, CHE È IL GIORNO DEL MIO COMPLEANNO, E MI DICE…” - “CHISSÀ, MAGARI SI INVENTA UNA NUOVA ONOREFICENZA PER ME…”
PROVE TECNICHE DI DISGELO - JOE BIDEN E XI JINPING POTREBBERO AVERE PRESTO UNA “QUALCHE FORMA DI APPUNTAMENTO”: LO PREVEDE KURT CAMPBELL, IL COORDINATORE DELLA CASA BIANCA PER L’INDO-PACIFICO - L’INCONTRO POTREBBE AVVENIRE AL G20 DI OTTOBRE IN ITALIA…
FLASH! - ESTATE CALDISSIMA PER RENZI: ASFALTATO IL CONTE TER, UCCELLATO LETTA SUL DECRETO ZAN, DESTABILIZZATO IL PD A 5 STELLE CON L'APERTURA AL CENTRODESTRA PER LA CORSA AL QUIRINALE, LO SFASCIACARROZZE DI RIGNANO STA PER DARE ALLE STAMPE, PER I TIPI PIEMME, UN LIBRO CHE FARA' IL CONTROPELO (SENZA CERETTA) AL "CONTICIDIO" DI TRAVAGLIO...
CINQUE STELLE, QUATTRO SOLDI – IL VERO MOTIVO DEL LITIGIO TRA CONTE E GRILLO? IL TESORETTO DA SEI MILIONI ACCANTONATO DA INIZIO LEGISLATURA CON LE RESTITUZIONI DEI PARLAMENTARI. GRILLO NON VUOLE CEDERE LE CHIAVI DELLA CASSAFORTE ALL’AVVOCATO DI PADRE PIO – AL DI LÀ DEI SONDAGGI GONFIATI SUL GRADIMENTO DI "GIUSEPPI", CON LA SCISSIONE LE DUE FAZIONI AVREBBERO AL MASSIMO 40 SEGGI - “EL PAIS”: “GRILLO PORTA IL SUO PARTITO AL CAOS, HA L’ARIA DI UN VECCHIO PAGLIACCIO TRISTE E CREPUSCOLARE”
PURE ROCCO SI AMMOSCIA SUL DDL ZAN - "HO SBAGLIATO A METTERCI LA FACCIA E LA MANO, NON LO RIFAREI PIÙ. MI SONO ACCORTO CHE A CONTINUARE A PARLARNE SI OTTIENE L'EFFETTO CONTRARIO. SI ISTIGA LA GENTE A DARE CONTRO. RISPETTIAMO LE LIBERTÀ INDIVIDUALI SENZA STRUMENTALIZZARLE. DICO BASTA ANCHE ALL'INUTILE PAGLIACCIATA DEI GAY PRIDE. OGGI AI RAGAZZI VA SPIEGATO CHE IL PORNO NON È IL SESSO REALE. E SUL CASO CIRO GRILLO I COLPEVOLI SIAMO NOI GENITORI..."