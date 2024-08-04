FLASH! - CHE COMBINAVANO DI BELLO, MERCOLEDÌ SCORSO ATTOVAGLIATE ‘DA “POLDO E GIANNA”, LA NOVELLA PLENIPOTENZIARIA ROMANA DI FORZA ITALIA DEBORAH BERGAMINI E L’EX BADANTE DI BERLUSCONI, MARIA ROSARIA ROSSI? DA TEMPO, LE DUE SIGNORE NON SI PARLAVANO PIÙ. A PARTIRE DAL MALORE CARDIACO DI BERLUSCONI DURANTE UN COMIZIO AD AVERSA PER SOSTENERE UN CANDIDATO AMICO DELLA PASCALE. ALL’INDOMANI, LA BERGAMINI CORRE A RACCONTARE IL FATTACCIO A MARINA B., LA QUALE SALVA LA PASCALE MA SILURA LA ROSSI. E ORA, RIECCOLE A PRANZO, TÊTE-À-TÊTE, COME AI VECCHI TEMPI…-