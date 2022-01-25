FLASH! CHE PARTITA STA GIOCANDO CONTE? “IL MIO RUOLO NON È DIFENDERE DRAGHI MA L’INTERESSE NAZIONALE” – PEPPINIELLO APPULO, DOPO AVER FLIRTATO CON SALVINI SU FRATTINI, STOPPA ANCORA MARIOPIO. IL FUORI ONDA DURANTE  "MARATONA MENTANA" SU LA 7: “CONTE SE LA STA GIOCANDO MEGLIO DI TUTTI”. CHI L’HA DETTO, MITRAGLIA? – IL BOTTA E RISPOSTA CON DE ANGELIS: “UN PERTINI NON C’E’". "SE PER QUESTO NEANCHE UN MONTANELLI”; “NON TI SOTTOVALUTARE…”

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GIUSEPPE CONTE ACCERCHIATO DAI GIORNALISTI GIUSEPPE CONTE ACCERCHIATO DAI GIORNALISTI ENRICO MENTANA ENRICO MENTANA CONTE CONTE

 

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