GIUSEPPE CONTE ACCERCHIATO DAI GIORNALISTI ENRICO MENTANA CONTE
FLASH! CHE PARTITA STA GIOCANDO CONTE? “IL MIO RUOLO NON È DIFENDERE DRAGHI MA L’INTERESSE NAZIONALE” – PEPPINIELLO APPULO, DOPO AVER FLIRTATO CON SALVINI SU FRATTINI, STOPPA ANCORA MARIOPIO. IL FUORI ONDA DURANTE "MARATONA MENTANA" SU LA 7: “CONTE SE LA STA GIOCANDO MEGLIO DI TUTTI”. CHI L’HA DETTO, MITRAGLIA? – IL BOTTA E RISPOSTA CON DE ANGELIS: “UN PERTINI NON C’E’". "SE PER QUESTO NEANCHE UN MONTANELLI”; “NON TI SOTTOVALUTARE…”-
"USURPATORE, ALIENO, NEMICO PERSONALE" - VOLANO PAROLE GROSSE NELL'AULA DELLA CAMERA CONTRO MARIO DRAGHI, CHE SECONDO ALDO CAZZULLO VIENE OSTEGGIATO DA MOLTI PARLAMENTARI, SOPRATTUTTO GRILLINI: "L'OSTILITÀ A DRAGHI TRA I GRANDI ELETTORI È IMPRESSIONANTE. LA MAGGIORANZA NON GLI HA MAI PARLATO IN VITA SUA. CASINI INVECE È PERCEPITO COME 'UNO DI NOI'. E IL RAPPORTO TRA IL PREMIER E IL DIRETTORE DEL 'GIORNALE' AUGUSTO MINZOLINI È ORMAI…"
“MA NON MI ROMPERE I COGLIONI, FACCIA DI MERDA” – IL PRIMO COLLEGAMENTO DI ENRICO LUCCI PER “STRISCIA LA NOTIZIA” FINISCE CON UN SUPER-SCAZZO DI VITTORIONE SGARBI – L’INVIATO DELLA TRASMISSIONE SI PRESENTA CON DUE SIGNORINE POCO VESTITE E PROVA A CONVINCERE VITTORIONE A TELEFONARE A BERLUSCONI. E QUELLO SBROCCA: “TELEFONAGLI TU, TI PAGA LO STIPENDIO, “NON MI ROMPERE IL CAZZO” - VIDEO
PER IL QUIRINALE IL BLACKOUT NON È SOLO POLITICO - OLTRE AI PARTITI IN PANNE, IERI ALLA CAMERA È SALTATA ANCHE LA CONNESSIONE INTERNET PER UN PAIO D'ORE: SUBITO SONO SCATTATE LE VERIFICHE DELLA POLIZIA POSTALE CON I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA INFORMATICA DELLA CAMERA IN AZIONE - IL BLITZ È STATO OPERA DI UN HACKER?
MA SIAMO A MONTECITORIO O AL VARIETA'? FUMATA NERA ANCHE NELLA SECONDA VOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. NELLA MAREA DI SCHEDE BIANCHE ARRIVA ANCHE IL VOTO "DELICATISSIMO" PER CHRISTIAN DE SICA. SI AVVICINA SANREMO E PIOVONO PREFERENZE ANCHE PER AL BANO, CLAUDIO BAGLIONI, ENRICO RUGGERI. IL PIU' VOTATO? MATTARELLA...
LE PUGNALATE DI SARKÒ E MACRON - DUE GIORNALISTI FRANCESI RIVELANO I COLPI BASSI DELL'ELISEO VERSO L'ITALIA IN LIBIA: L'OBIETTIVO ERA SOTTRARRE TRIPOLI ALL'INFLUENZA DI PALAZZO CHIGI E STRAPPARCI I POZZI PETROLIFERI - LA MASSIMA TENSIONE TRA SERVIZI FRANCESI E ITALIANI VENNE RAGGIUNTA QUANDO IL NOSTRO GOVERNO STRINGEVA DEGLI ACCORDI COI GUARDIACOSTE LIBICI E…