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L'ITALIA DEL QUASI - FRANCESCO MERLO: "MINI LOCKDOWN", "SEMI LOCKDOWN", "LOCKDOWN PARZIALE": RICORDANO LE DONNE UN POCO INCINTA, LE CASE CHIUSE SEMIAPERTE, IL MEZZO MORTO - GRAZIE ALLA QUASITÀ RIUSCIAMO ALLA FINE AD AVERE RAGIONE ANCHE QUANDO CI TROVIAMO DALLA PARTE DEL TORTO. CONTE VA AVANTI, NON SCEGLIENDO DI NON SCEGLIERE, MA SDOPPIANDOSI. MODELLI? ANDREOTTI FU QUASI STATISTA E QUASI MAFIOSO. BERLUSCONI FU QUASI LIBERALE E QUASI TRUFFATORE. GRILLO È QUASI COMICO E QUASI POLITICO”

UNA TRAGEDIA PER I MEDIA – LA PAROLA AL PIÙ LEGGENDARIO GIORNALISTA-SCRITTORE AMERICANO, GAY TALESE: “SE DOVESSIMO TENER CONTO DELL'APPOGGIO DELLA STAMPA, BIDEN AVREBBE DOVUTO VINCERE A VALANGA. CON L'ECCEZIONE DI FOX NEWS, NON RICORDO UN ATTEGGIAMENTO COSÌ NEGATIVO NEI CONFRONTI DI QUALCUNO DAI TEMPI DI EICHMANN - TRUMP HA RAPPRESENTATO UN'ESASPERAZIONE VOLGARE, VIOLENTA E DEGENERATA DELLA LOTTA AL POLITICAMENTE CORRETTO CHE HA ASFISSIATO QUESTO PAESE NEGLI ULTIMI TRENT'ANNI - BIDEN SI RITROVERÀ UN PAESE LACERATO E IMPOVERITO. DUBITO CHE RIESCA A FARE MOLTO ANCHE PER QUESTIONE DI ETÀ: IN OTTO ANNI OBAMA NON È RIUSCITO NEANCHE A CHIUDERE GUANTANAMO” - VIDEO