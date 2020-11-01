FLASH! LA CNN ASSEGNA A BIDEN LA PENNSYLVANIA E LO DICHIARA PRESIDENTE CON (AL MOMENTO) 273 GRANDI ELETTORI. MANCANO ANCORA ARIZONA, NEVADA, GEORGIA, NORTH CAROLINA, ALASKA-
FLASH! LA CNN ASSEGNA A BIDEN LA PENNSYLVANIA E LO DICHIARA PRESIDENTE CON (AL MOMENTO) 273 GRANDI ELETTORI. MANCANO ANCORA ARIZONA, NEVADA, GEORGIA, NORTH CAROLINA, ALASKA-
L'ITALIA DEL QUASI - FRANCESCO MERLO: "MINI LOCKDOWN", "SEMI LOCKDOWN", "LOCKDOWN PARZIALE": RICORDANO LE DONNE UN POCO INCINTA, LE CASE CHIUSE SEMIAPERTE, IL MEZZO MORTO - GRAZIE ALLA QUASITÀ RIUSCIAMO ALLA FINE AD AVERE RAGIONE ANCHE QUANDO CI TROVIAMO DALLA PARTE DEL TORTO. CONTE VA AVANTI, NON SCEGLIENDO DI NON SCEGLIERE, MA SDOPPIANDOSI. MODELLI? ANDREOTTI FU QUASI STATISTA E QUASI MAFIOSO. BERLUSCONI FU QUASI LIBERALE E QUASI TRUFFATORE. GRILLO È QUASI COMICO E QUASI POLITICO”
BIDEN HA CONQUISTATO ANCHE IL NEVADA E PARLERÀ ALLE 20 DAL DELAWARE (2 DEL MATTINO ITALIANE) - TRUMP: ''DA LUNEDÌ PARTONO I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER ASSICURARE CHE LE LEGGI ELETTORALI SIANO RISPETTATE E CHE VENGA ELETTO IL LEGITTIMO VINCITORE'' (CIOÈ LUI, SECONDO LUI) - GIULIANI: ''IL PRESIDENTE NON INTENDE CONCEDERE LA VITTORIA'', NÉ INVITARE BIDEN ALLA CASA BIANCA
L'ATTORE CONTE E IL REGISTA CASALINO – ALDO GRASSO ANALIZZA IL DISCORSO CON CUI IL PREMIER HA ANNUNCIATO IN TV IL NUOVO DPCM A COLORI – “HA USATO UN TONO DISTACCATO, FREDDO, PRIVO DI EMOZIONI PER PROVOCARE UN SENSO DI COLPA NEGLI ITALIANI. COMPORTATEVI BENE, BIRBANTI, ALTRIMENTI SARETE CASTIGATI! CIOÈ OBBLIGA GLI ALTRI A FARE QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO FARE L'ESECUTIVO NELL'ESTATE FOLLE DEL RILASSAMENTO, SCARICA SUI GOVERNATI LE MANCHEVOLEZZE DI CHI CI GOVERNA”
UNA TRAGEDIA PER I MEDIA – LA PAROLA AL PIÙ LEGGENDARIO GIORNALISTA-SCRITTORE AMERICANO, GAY TALESE: “SE DOVESSIMO TENER CONTO DELL'APPOGGIO DELLA STAMPA, BIDEN AVREBBE DOVUTO VINCERE A VALANGA. CON L'ECCEZIONE DI FOX NEWS, NON RICORDO UN ATTEGGIAMENTO COSÌ NEGATIVO NEI CONFRONTI DI QUALCUNO DAI TEMPI DI EICHMANN - TRUMP HA RAPPRESENTATO UN'ESASPERAZIONE VOLGARE, VIOLENTA E DEGENERATA DELLA LOTTA AL POLITICAMENTE CORRETTO CHE HA ASFISSIATO QUESTO PAESE NEGLI ULTIMI TRENT'ANNI - BIDEN SI RITROVERÀ UN PAESE LACERATO E IMPOVERITO. DUBITO CHE RIESCA A FARE MOLTO ANCHE PER QUESTIONE DI ETÀ: IN OTTO ANNI OBAMA NON È RIUSCITO NEANCHE A CHIUDERE GUANTANAMO” - VIDEO
BOBO E I MAGISTRAZI - ''NON SI PUÒ RESTARE IN BALLO PER SEI ANNI E POI FINIRE COSÌ, ASSOLTO CON FORMULA PIENA IN CASSAZIONE, SENZA CONSEGUENZE PER CHI HA SBAGLIATO. IL RITO AMBROSIANO APPLICATO DALLA MAGISTRATURA: SONO I CECCHINI DELLA POLITICA, GLI ALFIERI DI UN SISTEMA CHE NON PUNTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA VERITÀ MA A UN PROCESSO SOMMARIO E VIOLENTO CHE PORTA ALLA INEVITABILE DISTRUZIONE DELLA DIGNITÀ''