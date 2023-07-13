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FLASH! - COMINCIANO DAL CUORE LE PRIME DEFEZIONI NEL PD SVALVOLATO DI SCHLEIN? - VOCI DAL SEN FUGGITE AL NAZARENO SUSSURRANO CHE PAOLA BELLONI HA ANTICIPATO DE LUCA, BONACCINI E GUERINI MESSI INSIEME E MOLLATO AL SUO DESTINO LBGTQIA+ LA COMPAGNA SEGRETARIA ELLY, CONFERMANDO CHE LA SINISTRA QUANDO SI TRATTA DI DIVIDERSI NON LA BATTE NESSUNO...-
FLASH! - SABATO MATTINA ALL'HOTEL PARCO DEI PRINCIPI DI ROMA IL CONSIGLIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA È PRONTA A VOTARE IL SUPERFLUO ANTONIO TAJANI ALLA PRESIDENZA DEL PARTITO. NON AVENDO TRA I PIEDI CHI POSSA PRENDERE LE REDINI DEL DOPO-BERLUSCONI, NON SI PUÒ FARLO FUORI, ORA. OCCORRE PAZIENTARE FINO AL CONGRESSO DEL PROSSIMO ANNO, SCRUTARE IL VOTO EUROPEO, E VEDERE CHE FINE FARÀ FORZA ITALIA, CHE COSTA UN PACCO DI SOLDI AL DUO MARINA-PIER SILVIO. INTANTO LA CORRENTE ANTI-TAJANI DI LICIA RONZULLI STA GUADAGNANDO CONSENSI…
APPENA NATO, È GIÀ SVANITO IL SOGNO DELLA SORA GIORGIA DI DIVENTARE LA NUOVA MERKEL – NON HA FATTO IN TEMPO A FAR CAPOLINO AL PARLAMENTO EUROPEO, LA VAGHEGGIATA ALLEANZA DI DESTRA TRA I POPOLARI DI WEBER-TAJANI E I CONSERVATORI DI MELONI, CHE È STATA SUBITO SFANCULATA – COSÌ LA REGINA DELLA GARBATELLA, PUR DI ALIMENTARE IN PATRIA LA NARRAZIONE DELLA SINISTRA EUROPEA SBATTUTA ALL’OPPOSIZIONE, ALLARMATA COM’E’ PER LA PROPAGANDA ANTI-ESTABLISHMENT DEL GRUPPO SALVINI-LE PEN-AFD, È FINITA STRITOLATA DAL SISTEMA BRUXELLES CHE ORMAI NON NE FA PASSARE UNA, DALLA TUNISIA-MIGRANTI AL MES-PNRR…
DAGOREPORT - IL VERO PROBLEMA PER IL GOVERNO NON È DANIELA SANTANCHÈ MA IGNAZIO LA RUSSA: SE IL DESTINO DELLA MINISTRA APPARE PRATICAMENTE SEGNATO (O SI DIMETTE ORA, O SARÀ SILURATA CON UN VOTO DI SFIDUCIA SEGRETO A SETTEMBRE), PREOCCUPA, E MOLTO, LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO – IL QUIRINALE È RIMASTO SENZA PAROLE DAVANTI ALLA DIFESA DEL FIGLIO, LEONARDO APACHE: UN VULNUS ISTITUZIONALE GRAVE CHE SI AGGIUNGE AI PRECEDENTI SCIVOLONI. E ANCHE GIORGIA MELONI HA PRESO LE DISTANZE: "SE FOSSI STATA LUI, NON SAREI INTERVENUTA" – AI GUAI DELL’EREDE (PER CUI SERVIRÀ INDAGARE ANCHE SU CHI FREQUENTAVA CASA LA RUSSA) SI AGGIUNGE UNA CERTA OPACITÀ NEI RAPPORTI D’AFFARI CON SANTANCHÈ, DOPO LE RIVELAZIONI DI “DOMANI”
DAGONEWS – SI VOCIFERA CHE UNO DEI NUOVI “LUOGHI” DEL POTERE MELONIANO SIA UNA…CHAT! NOMINATA “I PATRIOTI”, È UNA SORTA DI COORDINAMENTO STRATEGICO DEI PEZZI DA NOVANTA DEL GOVERNO. DENTRO CI SONO GIORGIA MELONI E LE SUE DUE VALCHIRIE, SCURTI E IANNIELLO, MA ANCHE DIRIGENTI, MANAGER, AMMINISTRATORI DELEGATI (ED EX) DELLE AZIENDE PUBBLICHE – GRANDE ANFITRIONA È ARIANNA MELONI, SOPRANNOMINATA "ME L'HA DETTO GIORGIA", CHE E' LA VERA VICEPREMIER - PARE CHE LA SIGNORA LOLLOBRIGIDA MALSOPPORTI LO STRAPOTERE DELLA “SEGRETARIA” TUTTOFARE DELLA SORELLA, PATRIZIA SCURTI…
FLASH! – GIORGIA MELONI STA BRIGANDO PER AVERE UN FACCIA A FACCIA CON XI JINPING – LA PREMIER, ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI DELLA FARNESINA, VORREBBE INCONTRARE IL PRESIDENTE CINESE PRIMA DEL 30 NOVEMBRE, TERMINE ULTIMO PER L’ITALIA PER DECIDERE SE RINNOVARE IL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA…