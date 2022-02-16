FLASH! - LA CORTE COSTITUZIONALE HA GIUDICATO INAMMISSIBILE I REFERENDUM SULLA RESPONSABILITÀ DIRETTA DEI MAGISTRATI E QUELLO SULLA LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS. AMMISSIBILE INVECE QUELLO RELATIVO ALL’EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI- -
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FLASH! - LA CORTE COSTITUZIONALE HA GIUDICATO INAMMISSIBILE I REFERENDUM SULLA RESPONSABILITÀ DIRETTA DEI MAGISTRATI E QUELLO SULLA LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS. AMMISSIBILE INVECE QUELLO RELATIVO ALL’EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI- -
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COSA RESTERÀ ALLA FINE DELLA CRISI POLITICA IN UCRAINA? SICURAMENTE LA GRANDE VITTORIA DI PUTIN, CHE È RIUSCITO A RIBADIRE LA SUA CENTRALITÀ - IL CARO ENERGIA? IL RAPIDO INNANZALMENTO DEI PREZZI SI ALLEGGERIRÀ IN PRIMAVERA, CON L’ARRIVO DEL BEL TEMPO E IL CALO DEI CONSUMI DI GAS. NON A CASO CHRISTINE LAGARDE HA DECISO DI NON AUMENTARE I TASSI, PREVEDENDO CHE L’INFLAZIONE SCENDERÀ "NATURALMENTE" AL 2% - DIVERSA È LA SITUAZIONE IN AMERICA, CON LA MAREA DI SOLDI IMMESSI SUL MERCATO NEGLI ANNI PANDEMICI E LA TRABALLANTE LEADERSHIP POLITICA DI BIDEN, CHE RISCHIA DI USCIRE AZZOPPATO DALLE MIDTERM…
“SONO IL SIGNOR SERGIO WOLF, RISOLVO PROBLEMI” –DAGOREPORT: I DUE DISEGNI DI LEGGE CHE RIORDINANO LA GIUSTIZIA E IL SISTEMA DELLA CONCESSIONI BALNEARI POTEVANO ESSERE UNA BOMBA LETALE PER IL GOVERNO DRAGHI, INVECE SONO PASSATI ALL’UNANIMITÀ E SENZA POLEMICHE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI GRAZIE ALLA “MORAL SUASION” DI SUPERSERGIO - IL MATTARELLA RINFORZATO DALLA RICONFERMA A FUROR DI PEONES HA SPENTO IL GRAN BORDELLO DEI PARTITI E DISINNESCATO LA MINACCIA DI DRAGHI DI MOLLARLI AL LORO POLLAIO FACENDO SAPERE AI LEADER VARI E AVARIATI DEI PARTITI CHE, IN CASO DI “TONFI” IN CDM, ERA PRONTISSIMO A SCIOGLIERE LE CAMERE E A INDIRE SUBITO NUOVE ELEZIONI POLITICHE - ORA LA BATTAGLIA POLITICA È RINVIATA ALL’APPROVAZIONE IN AULA PREVISTA TRA UN MESE
FINALMENTE NICHI VENDOLA HA TROVATO LA SUA STRADA: È DIVENTATO POETA - L'EX LEADER DI SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ DEBUTTA IN TEATRO A BARI DOVE PORTERÀ LO SPETTACOLO “QUANTO RESTA DELLA NOTTE” - SUL PALCO SI PARLERÀ DI NAZIONALISTI E DEI SOVRANISTI, DI RAZZISMO, MASCHILISMO, SUPREMATISMO IN TUTTE LE SUE FORME, POI IL TEMA DEL "NOI" AL TEMPO DEL COVID, DELLA CULTURA DELLO STUPRO E DEL FEMMINICIDIO, DEL POTERE MASCHILE…
SIAMO DIVENTATI LA CINA E NON CE NE ERAVAMO ACCORTI! - LA DEPUTATA DI FRATELLI D'ITALIA YLENJA LUCASELLI PER SPARARE UN POST CONTRO IL GREEN PASS FA CASINO COI NUMERI: “PIÙ DI 500 MILIONI DI ITALIANI NON ANDRANNO AL LAVORO!” (MA IN TUTTO SIAMO POCO MENO DI 60 MILIONI…) - IL POST È STATO RIMOSSO, ANCHE SE LO SPUTTANAMENTO ERA GIÀ PARTITO - NON UNA GAFFE ISOLATA: LA LUCASELLI È PROPRIO CONVINTA DELLA SUA MINCHIATA VISTO CHE ANCHE IN UN INTERVENTO ALLA CAMERA AVEVA FATTO LO STESSO ERRORE… - VIDEO
“IL MOVIMENTO 5 STELLE? UNO SPRECO MAI VISTO DI INTELLIGENZE” - IL SINDACO DI PARMA, FEDERICO PIZZAROTTI, SPARA A ZERO SUL SUO EX PARTITO IN UN'INTERVISTA A "OGGI": “È STATA UNA GRANDE OCCASIONE PERSA. È STATO IMBARCATO CHIUNQUE SENZA MANCO CI SI PONESSE IL PROBLEMA DI UNA SELEZIONE VERA” - “DI BATTISTA? PER CARITÀ, VISTI GLI ALTRI HA CONSERVATO COERENZA. DI MAIO? UN CAPOLAVORO. È RIUSCITO A SCALARE UN PARTITO NON SCALABILE” - POI RICORDA IL “TRATTAMENTO” CHE GLI HANNO RISERVATO: “PRIMA LA VAGHEZZA DELLE ACCUSE, POI…”