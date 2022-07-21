SERGIO MATTARELLA MARIO DRAGHI sergio mattarella mario draghi SERGIO MATTARELLA MARIO DRAGHI MEME
FLASH! IL DISCORSO DI MATTARELLA ATTESO DALLE 17.30 IN POI - IL CAPO DELLO STATO RICEVERA' NEL POMERIGGIO AL QUIRINALE I PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO, FICO E CASELLATI...-
“PUTIN È MALATO? NO, È FIN TROPPO IN SALUTE” – IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, IRONIZZA SULLE VOCI INCONTROLLATE CHE RIGUARDANO “MAD VLAD”, MA LA COSA È SERIA: “NON CI SONO PROVE CHE SIA MALATO O INSTABILE. È UNA PERSONA CON UN MIX MOLTO INFIAMMABILE DI RANCORE, AMBIZIONE E INSICUREZZA. È CONVINTO CHE IL SUO DESTINO SIA FAR TORNARE LA RUSSIA UNA GRANDE POTENZA…” – ALLORA A COSA SONO DOVUTI QUEGLI STRANI TREMORI?
FLASH! - TIRATE FUORI DAL CASSETTO LA SCHEDA ELETTORALE: LA DATA SCELTA PER LE ELEZIONI POLITICHE È IL 25 SETTEMBRE...