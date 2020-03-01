cadere dagli sci 2 coppa del mondo di sci cortina caduta dagli sci
FLASH! DA DOMANI CHIUSI TUTTI GLI IMPIANTI SCIISTICI DEL PAESE. LO HA ANNUNCIATO IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI FRANCESCO BOCCIA - SE NON L'AVETE CAPITO, DOVETE STARE A CASA!-
CORONAVIRUS PARTY - LA LEGHISTA SALTAMARTINI FA FESTA CON 60 PERSONE IN BARBA AL DECRETO - LA DEPUTATA DEL CARROCCIO PUBBLICA UN POST SU FACEBOOK, POI RIMOSSO, CON LE FOTO DEL PARTY PER L'ELEZIONE DI VALERIA ALESSANDRINI ALLE SUPPLETIVE IN UMBRIA - UNA FOLLA DI PERSONE ACCALCATE L'UNA VICINO ALL'ALTRA, PIOGGIA DI CRITICHE SUI SOCIAL: "BELL'ESEMPIO, IN LOMBARDIA STIAMO MORENDO! MORENDO HA CAPITO!” - L’INTERVENTO RIPARATORE DELL’EX MNISTRO CENTINAIO
FLASH! - CONTE E' UN PREMIER PAZZO O C'E' QUALCUNO CHE VA IN GIRO E SI SPACCIA PER CONTE? MENTRE TUTTO IL PAESE COLLASSA, ORA E' ARRIVATO AL PUNTO (DI NON RITORNO) IN CUI SI CREDE WINSTON CHURCHILL ALLE PRESE CON I BOMBARDAMENTI DI HITLER! "E' L'ORA PIU' BUIA, CE LA FAREMO..." (CIAO CORE!)
DI CHI E’ STATA LA MANINA? - TRAVAGLIO: “PURTROPPO NON SAPREMO MAI CHI SIA STATO IL PRIMO DEMENTE CHE HA PASSATO AI GIORNALISTI LE PRIME BOZZE DEL DECRETO ANCORA IN DISCUSSIONE, MA SAPPIAMO CHE LE SOFFIATE SONO STATE PLURIME PER TUTTA LA SERATA, A PARTIRE DALLE 20. E SAPPIAMO ANCHE CHI PUÒ AVERLE DIFFUSE. NON PALAZZO CHIGI, CHE NE È STATO LA PRIMA VITTIMA. MA QUALCHE MINISTRO O FUNZIONARIO CHE MAL TOLLERA LA POPOLARITÀ E CREDIBILITÀ DEL PREMIER E VUOLE SFREGIARLO PER PREPARARE INCIUCI, RIBALTONI O ELEZIONI ANTICIPATE…”
FERMI TUTTI! APPROFITTANDO DEL CORONAVIRUS, IN EUROPA VOGLIONO INFILARCI IL MES SU PER LE CHIAPPE! - IL 16 MARZO CI SARÀ IL VOTO PER APPROVARE DEFINITIVAMENTE LA RIFORMA - LEGA E M5S CHIEDONO (GIUSTAMENTE) DI RINVIARE LA FIRMA - IL LEGHISTA BORGHI: "QUESTI VERMI HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI METTERE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'EUROGRUPPO DEL 16 MARZO NON AIUTI PER IMPRESE E LAVORATORI MA L'APPROVAZIONE DEL MES! ATTENDIAMO SMENTITA DA CONTE E GUALTIERI"
L’EX ESPONENTE DEL PD PEPPINO CALDAROLA: “IL CAPO DELLA COMUNICAZIONE DEL GOVERNO DEVE LASCIARE. SIA O NO CASALINO IL RESPONSABILE NON SI COMPRENDE COME QUESTA SERIE DI INSUCCESSI COMUNICATIVI POSSA RESTARE SENZA CHE QUALCUNO PAGHI E SENZA CHE SI VOLTI PAGINA CON NOMI FORTI, PROFESSIONALMENTE INDISCUTIBILI, AUTOREVOLI - I GIORNALISTI CHE RICEVONO NOTIZIE SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE DEVONO LAVORARE SECONDO COSCIENZA”