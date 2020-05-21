FLASH! ENRICO TEME LA QUERELA? IN STUDIO AL TGLA7 E' APPARSO IL DEPUTATO GRILLINO RICCARDO RICCIARDI, DESTINATARIO DELLA SEGUENTE MENTANATA: “LE DIREI CHE È UN COGLIONE, MA TEMO DI ESSERE QUERELATO, DAGLI INCOLPEVOLI TESTICOLI” 

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