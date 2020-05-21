FLASH! ENRICO TEME LA QUERELA? IN STUDIO AL TGLA7 E' APPARSO IL DEPUTATO GRILLINO RICCARDO RICCIARDI, DESTINATARIO DELLA SEGUENTE MENTANATA: “LE DIREI CHE È UN COGLIONE, MA TEMO DI ESSERE QUERELATO, DAGLI INCOLPEVOLI TESTICOLI”-
FLASH! ENRICO TEME LA QUERELA? IN STUDIO AL TGLA7 E' APPARSO IL DEPUTATO GRILLINO RICCARDO RICCIARDI, DESTINATARIO DELLA SEGUENTE MENTANATA: “LE DIREI CHE È UN COGLIONE, MA TEMO DI ESSERE QUERELATO, DAGLI INCOLPEVOLI TESTICOLI”-
ANTENNE & MARCHETTE – CHE FINE FARANNO I CIRCA 300 MILIONI GIÀ STANZIATI PER INDENNIZZARE LE TIVÙ LOCALI CHE DEVONO RESTITUIRE LE FREQUENZE ENTRO IL 30 MAGGIO 2020, DIECI ANNI PRIMA DELLA SCADENZA, LIBERANDOLE PER IL 5G CHE HA RESO ALLO STATO 6,5 MILIARDI? E COME MAI NEL DECRETO RILANCIO IL MISE DI PATUANELLI HA CAMBIATO IL CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNIZZO? CHI SARANNO I FORTUNATI? AH, SAPERLO…
MASCHERA DI BRONZO – FERMI TUTTI: ECCO LUIGI DI MAIO AL RISTORANTE SENZA MASCHERINA! EPPURE CON TUTTE QUELLE CHE HA COMPRATO DALLA CINA DOVREBBE ESSERE BEN FORNITO – LA PROPRIETARIA: “HANNO CENATO IN UNA SALA A LORO DEDICATA NEL PIENO RISPETTO DELLE REGOLE”, MA NELLE IMMAGINI SI VEDE LUIGINO CHE SI MUOVE TRANQUILLO PER IL RISTORANTE DIFFONDENDO DROPLETS E FACENDOSI FOTOGRAFARE
BOSCHI, CHE GIRAMENTI DI MELONI! LA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA DEFISCE LE LACRIME DELLA BELLANOVA “UN BEL COLPO DI TEATRO” E 'MARIA ETRURIA' INSORGE: “DA DONNA NON MI SAREI ASPETTATA UN ATTACCO DEL GENERE PER LE LACRIME. RISPETTI LA COLLEGA BELLANOVA, VISTO CHE È SEMPRE ATTENTA AI TEMI DELLE DONNE, QUANDO LE FA COMODO…” – LA REAZIONE DI FICO – VIDEO
VOCI DAL COLLE - MATTARELLA HA RIUNITO I SUOI CONSIGLIERI: QUESTO GOVERNO E' DEBOLE MA ''INEVITABILE'': ORA BISOGNA TRATTARE IN EUROPA, NON CI POSSIAMO PERMETTERE UNA CRISI POLITICA. FILO DIRETTO CON MACRON E STEINMEIER - MERKEL SPIAZZA I SUOI (E I FALCHI ''FRUGALI'') SCHIERANDOSI A FAVORE DEI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO - GERMANIA E FRANCIA FAREBBERO DI TUTTO PER EVITARE I SOVRANISTI A PALAZZO CHIGI
SVEGLIATEVI! ABBIAMO UNA VIA DI MEZZO TRA MICHELANGELO E CR7 IN CAMPIDOGLIO E NON CE NE SIAMO ACCORTI - L'EX CAPOGRUPPO M5S PAOLO FERRARA TIFA PER IL RAGGI BIS: "NON RICANDIDARE VIRGINIA È COME FERMARE MICHELANGELO CHE LAVORA ALLA CAPPELLA SISTINA" - A 'RADIO RADIO' CONTINUA CON LE SIMILITUDINI SPERICOLATE: "DIRESTI MAI A RONALDO DI SMETTERLA CON IL CALCIO?" – VIDEO