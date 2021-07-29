VIDEO - IL CONCERTO PER IL G20 DELLA CULTURA AL QUIRINALE
https://www.raiplay.it/video/2021/07/Concerto-in-occasione-del-G20-della-Cultura-d8bc8c9c-97da-410b-a3f5-a264c2584d20.html
FLASH! - ALLA FINE DEL CONCERTO PER IL G20 AL QUIRINALE RICCARDO MUTI HA SALUTATO E RINGRAZIATO MATTARELLA E FRANCESCHINI IGNORANDO DRAGHI. COME MAI? SUPER-MARIO È RIMASTO VISIBILMENTE MORTIFICATO...-
VIDEO - IL CONCERTO PER IL G20 DELLA CULTURA AL QUIRINALE
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GIUSTIZIA E' SFATTA - IL VERO MOTIVO DELLA SCANDALOSA BOCCIATURA DEL CSM DELLA RIFORMA CARTABIA? I MAGISTRATI SI SENTONO ACCUSATI DI ALLUNGARE I PROCESSI (ERGO: LAVORANO POCO O NON FANNO UN CAZZO) - IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ASSICURA: “NESSUN PROCESSO ANDRÀ IN FUMO” - RENZI GODE: “LA RIFORMA BONAFEDE NON ESISTE PIÙ. DRAGHI È UN UOMO GENEROSO CHE HA FATTO DI TUTTO PER CERCARE DI SALVARE LA FACCIA A CONTE”
DI MELONI E DI GOVERNO - LA “DUCETTA” ASPETTA IL MOMENTO GIUSTO PER FARE UN PASSO VERSO IL GOVERNO E USCIRE DAL GHETTO IN CUI SI È AUTO-INFILATA. LA SVOLTA POTREBBE ARRIVARE CON LE AMMINISTRATIVE: SE FOSSERO CONFERMATI I SONDAGGI CHE DANNO “FRATELLI D’ITALIA” PRIMO PARTITO, LA MELONI NON AVREBBE PIÙ PROBLEMI A TENDERE UNA MANO AL GOVERNO DA UNA POSIZIONE DI FORZA - IL SUO IDEOLOGO CROSETTO: “IL RISCHIO È CHE SI CONSOLIDI UNA CONVENTIO AD EXCLUDENDUM. LE CONSIGLIEREI DI NON FARSI METTERE ALL'ANGOLO E SPARIGLIARE…”
TRA IL CENTRO-SINISTRA E IL CENTRO-DESTRA, MEJO IL CENTRO-TAVOLA – MARCO DAMILANO: AL RIPARO DI DRAGHI, CON LA REGIA NASCOSTA DI DENIS VERDINI, SI È MESSO IN MOTO IL PROGETTO DI UN PARTITONE CENTRISTA CON SALVINI, BERLUSCONI, RENZI, CALENDA E CESPUGLI VARI, CUI QUEL CHE RESTA DELLA SINISTRA, IL PD, POTRÀ SOLO ASSOCIARSI, MENTRE FRATELLI D'ITALIA E UNA SCHEGGIA DEL FU MOVIMENTO 5 STELLE RESTERANNO ALL'OPPOSIZIONE. GIÀ IN ATTO IN FRANCIA E GERMANIA, IL CENTRISMO SENZA LIMITISMO LO VUOLE UNA UNIONE EUROPEA CHE CHIEDE STABILITÀ O CHIUDE IL RUBINETTO
COME CAMBIA LA RIFORMA CARTABIA? - LE NOVITÀ CHE HANNO FATTO DESISTERE CONTE E I GRILLINI: PER I PRIMI TRE ANNI, LA DURATA DEL PROCESSO D'APPELLO SI ESTENDE PER UN ULTERIORE ANNO E QUELLA DEL PROCESSO PER CASSAZIONE DI ULTERIORI SEI MESI; PER ALCUNI REATI (MAFIA, VIOLENZA SESSUALE, TERRORISMO) I GIUDICI POSSONO DISPORRE L'ULTERIORE PROROGA DEL PERIODO PROCESSUALE. LA MAGGIORANZA RITIRERÀ TUTTI GLI EMENDAMENTI…
“SEI COSÌ SEMPRE TU DA TOGLIERMI IL RESPIRO” – MATTEO SALVINI FA IL ROMANTICONE E ORGANIZZA UNA FESTA A SORPRESA PER IL 29ESIMO COMPLEANNO DELLA FIDANZATA, FRANCESCA VERDINI, IN UNO STABILIMENTO DI OSTIA, CON PUPO E AL BANO A CANTARE TANTI AUGURI ALLA FESTEGGIATA. CHE SI È ESIBITA AL KARAOKE E POI SU INSTAGRAM HA RINGRAZIATO CON UN POST SMIELATO IN CUI CITA VECCHIONI - VIDEO