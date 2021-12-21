politica

CINGOLANI, IL MINISTRO CHE TERMO-VALORIZZA LE DONNE (BELLE) - DITE A “BEPPE-MAO” CHE IL MINISTRO “GRILLINO” DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA È MOLTO ATTIVO CON LE NOMINE – L'ULTIMA E' QUELLA DI CRISTINA SGUBIN INSERITA NEL CDA DI “ISPRA”: ERA GIA' SEGRETARIA GENERALE DI “TELESPAZIO”, CONTROLLATA DA LEONARDO (E GUARDA CASO NEL COLOSSO DELLA DIFESA HA LAVORATO ANCHE CINGOLANI) - C’È L’AMBIZIOSA ROBERTA LAUDAZI, SEGRETARIA PARTICOLARE DEL MINISTRO. E INFINE LA SUA PORTAVOCE, GIOVANNA PALMIOTTA (SCUDERIA MAGGIONI) - COMUNE DENOMINATORE: TUTTE PROFESSIONISTE DI BELLA PRESENZA…