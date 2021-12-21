FLASH! - FRANCESCO GIAMBRONE È STATO NOMINATO SOVRINTENDENTE DELL’OPERA DI ROMA-
FLASH! - FRANCESCO GIAMBRONE È STATO NOMINATO SOVRINTENDENTE DELL’OPERA DI ROMA-
CINGOLANI, IL MINISTRO CHE TERMO-VALORIZZA LE DONNE (BELLE) - DITE A “BEPPE-MAO” CHE IL MINISTRO “GRILLINO” DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA È MOLTO ATTIVO CON LE NOMINE – L'ULTIMA E' QUELLA DI CRISTINA SGUBIN INSERITA NEL CDA DI “ISPRA”: ERA GIA' SEGRETARIA GENERALE DI “TELESPAZIO”, CONTROLLATA DA LEONARDO (E GUARDA CASO NEL COLOSSO DELLA DIFESA HA LAVORATO ANCHE CINGOLANI) - C’È L’AMBIZIOSA ROBERTA LAUDAZI, SEGRETARIA PARTICOLARE DEL MINISTRO. E INFINE LA SUA PORTAVOCE, GIOVANNA PALMIOTTA (SCUDERIA MAGGIONI) - COMUNE DENOMINATORE: TUTTE PROFESSIONISTE DI BELLA PRESENZA…
FUORI LE SVASTICHELLE DALLE ISTITUZIONI - NELL'UFFICIO DELL'AVVOCATO MARIANO CINGOLANI, SEGRETARIO COMUNALE DI FERRERA ERBOGNONE, IN PROVINCIA DI PAVIA, SPUNTA UNA FOTO DEL NAZISTA BELGA LEON DEGRELLE IN DIVISA DELLE WAFFEN SS DIETRO ALLA SCRIVANIA, PROPRIO ACCANTO A QUELLA DEL PRESIDENTE MATTARELLA - LA DENUNCIA DELL'ANPI: "GRAVE PER UNA FIGURA INQUADRATA TRA I DIRIGENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO…"
LETTA NON TOCCA PALLA SUL QUIRINALE E RICICCIA IL DDL ZAN! - IL SEGRETARIO DEL PD LANCIA UNA “GRANDE MOBILITAZIONE SUI TERRITORI” DI CINQUE MESI SULLA LEGGE ANTI-OMOFOBIA, CHE HA MANDATO A SBATTERE IN PARLAMENTO. MA ANCHE TRA I DEM SI SONO ACCORTI CHE È UN’INIZIATIVA FUORI TEMPO MASSIMO - ENRICHETTO HA SOLO BISOGNO DI FIDELIZZARE LA BASE SU UNA PROPOSTA IDENTITARIA, E SPOSTARE L’ATTENZIONE DAL VOTO PER IL COLLE, DOVE IL PD NON HA UNA STRATEGIA…
"MI RITIRO SOLO SE IN GIOCO C'E' DRAGHI" - BERLUSCONI CONSEGNA AI SUOI LO SCHEMA PER IL COLLE: SE ALLE PRIME TRE VOTAZIONI NON FOSSE ELETTO DRAGHI (È GIÀ DIFFICILE CHE SI VADA OLTRE LA PRIMA), ALLORA ENTREREBBE IN SCENA IL CAVALIERE - SE ANCHE IN QUESTO CASO NON CI FOSSERO I NUMERI, ALLORA OCCORREREBBE CERCARE UN ACCORDO E I NOMI IN POLE SONO QUELLI DI GIULIANO AMATO, PIER FERDINANDO CASINI E DI LETIZIA MORATTI - IL PD PENSA ALLA CANDIDATURA DI BANDIERA DI ANNA FINOCCHIARO