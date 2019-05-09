FLASH - IN GIORDANIA, MATTARELLA AVEVA AL SEGUITO ANCHE UN TURISTA: MOAVERO MILANESI...-
FLASH - IN GIORDANIA, MATTARELLA AVEVA AL SEGUITO ANCHE UN TURISTA: MOAVERO MILANESI...-
“SARÀ UN ANNO BELLISSIMO” (CIT.) – L’ITALIA È ULTIMA IN EUROPA NON SOLO PER LA CRESCITA DEL PIL, MA ANCHE PER GLI INVESTIMENTI DEI PRIVATI, ORMAI RIDOTTI AL LUMICINO – PER NON PARLARE DI QUELLI PUBBLICI, CON IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI CHE GIACE IN SENATO SEPOLTO DAGLI EMENDAMENTI – NON DITE A SALVINI E DI MAIO CHE ANCHE TRA LE FAMIGLIE LA FIDUCIA È TORNATA A SCENDERE: È IN ARRIVO LA FINE DELLA LUNA DI MIELE?
VIVA LA TURCHEXIT - BUTTAFUOCO: ''TUTTI SONO GIUSTAMENTE INDIGNATI CONTRO ERDOGAN CHE, SCONFITTO ALLE URNE, HA DISPOSTO NUOVE ELEZIONI A ISTANBUL. UNA SATRAPIA IRRISPETTOSA DELLA VOLONTÀ POPOLARE. SONO MOLTO D'ACCORDO SOPRATTUTTO I LIBERAL EUROPEISTI, QUELLI CHE CHIEDONO A LONDRA DI VOTARE DI NUOVO DOPO ESSERE STATI SCONFITTI DALLA BREXIT''
DAGO-RETROSCENA: DOPO LA CACCIATA DI SIRI, COSA CAMBIERÀ DOPO IL VOTO EUROPEO? TRA RIMPASTO E VOTO POLITICO, SBUCA UNA NUOVA OPZIONE SUL TAVOLO DI MATTARELLA: SE SALVINI DOVESSE DILAGARE E I GRILLINI TRACOLLARE, CONTE È PRONTO A FARE IL PREMIER DI UN GOVERNO DI TRANSIZIONE, COMPOSTO DI TECNICI E SOSTENUTO DA M5S E PD, IN VISTA DI FUTURE ALLEANZE ANTI-CAPITONE. FANTA-POLITICA? CERTO, MA LA SITUAZIONE E' INEDITA E IL QUIRINALE È PRONTO A…
CONTE ALLA RESA DEI CONTI – LA MOSSA D’IMPERIO SU SIRI E IL GRANDE GELO TRA SALVINI E DI MAIO, CHE SI RINFACCIANO LA RISSA CONTINUA (CON L’AIUTINO DEI MAGISTRATI AI GRILLINI) – IL PREMIER HA MESSO SUL TAVOLO LA FIDUCIA SUL SUO RUOLO E SI E' VOTA ALL’UNANIMITÀ, SENZA ANDARE ALLA CONTA – SALUTI FREDDI E POI SI RICOMINCIA, CON IL TRUCE CHE ESCE E COMINCIA A BOMBARDARE SULLA RAGGI E SUI NEGOZI DI CANNABIS
NIENTE AIUTA I NEOFASCI COME GLI ANTIFASCISTI CHE HANNO MOLTO TEMPO LIBERO - POLACCHI (ALTAFORTE): ''PORTERÒ IN BORSA LA MIA CASA EDITRICE, TUTTA QUESTA CAMPAGNA PUBBLICITARIA CI HA GARANTITO UN BOOM DI VENDITE. IN UNA SETTIMANA ABBIAMO FATTO IL FATTURATO DI TRE/QUATTRO ANNI. È MOLTO IRONICO. SE DOVESSI FINIRE NELLE PATRIE GALERE PER APOLOGIA DI FASCISMO, ALLORA…''