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POSTA! - CARO DAGO, COVID A MELBOURNE, DIMINUITA AL 50% CAPIENZA PER AUSTRALIAN OPEN. UNA TROVATA INGEGNOSA PER LASCIAR FUORI TUTTI I TIFOSI DI DJOKOVIC? - CERTO, VIRGINIA GIUFFRE E IL PRINCIPE ANDREA, UN ORRORE SENZA FONDO. PERÒ, UN PO’ DI CINISMO FA VEDERE LA VICENDA IN UN’ALTRA LUCE. LA RAGAZZA AVEVA 17 ANNI, NON ERA UNA BAMBINA. CI HA RIPENSATO, HA FATTO UN ACCORDO PROMETTENDO IL SILENZIO IN CAMBIO DI 500.000 DOLLARI. POI CI HA RIPENSATO DI NUOVO E ORA TORNA ALLA CARICA (MA AVRÀ RESTITUITO I 500.000 DOLLARI?)

A LETTA E SALVINI NON RESTA CHE MANTENERE IL “VIRUS QUO” – IL SEGRETARIO DEL PD DEFINISCE “SENZA SENSO” L’IDEA DI UN MEGA-RIMPASTO CON L’INGRESSO DEI LEADER DI PARTITO NEL GOVERNO DRAGHI, MA TIENE APERTA LA PORTA DELLA TRATTATIVA CON LA LEGA – SIA IL SOLDATINO DELL’ESTABLISHMENT SIA IL “CAPITONE” SONO CONVINTI CHE NON CI SARANNO ELEZIONI ANTICIPATE, E NESSUNO DEI DUE VUOLE UNA MAGGIORANZA “URSULA”. AL NAZARENO PUNTANO SULLO SCENARIO “CASA CHE BRUCIA”: CON I CONTAGI FUORI CONTROLLO, SARÀ NECESSARIO MANTENERE MATTARELLA AL COLLE E DRAGHI A PALAZZO CHIGI (ALMENO FINO A SETTEMBRE)