FLASH! - GIUSEPPE CONTE ARRIVA ALLA CAMERA ARDENTE DI DAVID SASSOLI CON IL SUO CONSIGLIERE POLITICO: GOFFREDO BETTINI! INSIEME AI CAPOGRUPPO GRILLINI, CI SARÀ ANCHE LUI A TRATTARE PER IL MOVIMENTO SUL COLLE? AH SAPERLO…-
FLASH! - GIUSEPPE CONTE ARRIVA ALLA CAMERA ARDENTE DI DAVID SASSOLI CON IL SUO CONSIGLIERE POLITICO: GOFFREDO BETTINI! INSIEME AI CAPOGRUPPO GRILLINI, CI SARÀ ANCHE LUI A TRATTARE PER IL MOVIMENTO SUL COLLE? AH SAPERLO…-
LA SALUTE MENTALE NON È UN BONUS – IL BONUS DESTINATO ALL’AIUTO PSICOLOGICO È STATO AFFOSSATO IN SENATO, DOVE NON È PASSATO UN EMENDAMENTO BIPARTISAN DA 50 MILIONI DI EURO PER LA PSICOTERAPIA, E ALLA CAMERA NON VA OLTRE LE PROMESSE DEL MINISTRO SPERANZA - E INTANTO LA PANDEMIA FA AUMENTARE I PROBLEMI PSICOLOGICI NON SOLO TRA BAMBINI E ADOLESCENTI, MA ANCHE TRA I QUARANTENNI CHE…
POSTA! - CARO DAGO, COVID A MELBOURNE, DIMINUITA AL 50% CAPIENZA PER AUSTRALIAN OPEN. UNA TROVATA INGEGNOSA PER LASCIAR FUORI TUTTI I TIFOSI DI DJOKOVIC? - CERTO, VIRGINIA GIUFFRE E IL PRINCIPE ANDREA, UN ORRORE SENZA FONDO. PERÒ, UN PO’ DI CINISMO FA VEDERE LA VICENDA IN UN’ALTRA LUCE. LA RAGAZZA AVEVA 17 ANNI, NON ERA UNA BAMBINA. CI HA RIPENSATO, HA FATTO UN ACCORDO PROMETTENDO IL SILENZIO IN CAMBIO DI 500.000 DOLLARI. POI CI HA RIPENSATO DI NUOVO E ORA TORNA ALLA CARICA (MA AVRÀ RESTITUITO I 500.000 DOLLARI?)
FROM CORTINA WITH LOVE - MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI SONO TORNATI A FARE I PICCIONCINI - DOPO LE VOCI SU CRISI E GELOSIE, L'EX MINISTRA E L'ATTORE SONO STATI PAPARAZZATI DA "CHI" IN BELLA POSA SULLE PISTE INNEVATE DI CORTINA, MENTRE LEI PROVA (CON SCARSI RISULTATI) A IMPARARE A SCIARE - A MENO DI NUOVE TEMPESTE, I DUE DOVREBBERO INIZIARE I PREPARATIVI PER LE NOZZE IN PRIMAVERA O ESTATE…
DOPO UN ANNO SONO ANCORA "PRIMULE ROSSE" - NULLA DI FATTO PER LE ESTRADIZIONI DELLE EX BR ARRESTATE IN FRANCIA, VISTO L'ENNESIMO RINVIO DELL'UDIENZA - PER LA CORTE DI PARIGI MANCANO INFORMAZIONI DALL'ITALIA, MA DA ROMA DICONO CHE È TUTTO OK - DALLA SEGRETERIA DELLA GUARDASIGILLI MARTA CARTABIA AVEVA AVUTO RASSICURAZIONI ANCHE IL DEPUTATO LEGHISTA DANIELE BELOTTI, E INVECE…
A LETTA E SALVINI NON RESTA CHE MANTENERE IL “VIRUS QUO” – IL SEGRETARIO DEL PD DEFINISCE “SENZA SENSO” L’IDEA DI UN MEGA-RIMPASTO CON L’INGRESSO DEI LEADER DI PARTITO NEL GOVERNO DRAGHI, MA TIENE APERTA LA PORTA DELLA TRATTATIVA CON LA LEGA – SIA IL SOLDATINO DELL’ESTABLISHMENT SIA IL “CAPITONE” SONO CONVINTI CHE NON CI SARANNO ELEZIONI ANTICIPATE, E NESSUNO DEI DUE VUOLE UNA MAGGIORANZA “URSULA”. AL NAZARENO PUNTANO SULLO SCENARIO “CASA CHE BRUCIA”: CON I CONTAGI FUORI CONTROLLO, SARÀ NECESSARIO MANTENERE MATTARELLA AL COLLE E DRAGHI A PALAZZO CHIGI (ALMENO FINO A SETTEMBRE)