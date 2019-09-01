FLASH! - IL GOVERNO GIALLO-ROSE' VA: PER ORA, AMPIO MARGINE DELLA VITTORIA DEL SI' - CASALEGGIO E DI MAIO SCONFITTI E UMILIATI DA GRILLO-CONTE-TRAVAGLIO - TRA POCO PARLA GIGGETTO ER BIBITARO-
FLASH! - IL GOVERNO GIALLO-ROSE' VA: PER ORA, AMPIO MARGINE DELLA VITTORIA DEL SI' - CASALEGGIO E DI MAIO SCONFITTI E UMILIATI DA GRILLO-CONTE-TRAVAGLIO - TRA POCO PARLA GIGGETTO ER BIBITARO-
"OGGI MUORE IL MOVIMENTO DI GIANROBERTO CASALEGGIO" – IACOBONI RIPESCA L’INTERVISTA RILASCIATA DAL FONDATORE DEL M5S A GIANLUIGI NUZZI NEL 2013 – DOMANDA: SE GIORGIO NAPOLITANO CHIEDESSE AL MOVIMENTO 5 STELLE DI ENTRARE IN UN GOVERNO CON IL PD, LEI COSA FAREBBE? RISPOSTA: "L'HO GIÀ DETTO, USCIREI DAL MOVIMENTO" – VIDEO
MA SIAMO AI GIOCHI OLIMPICI? NON CI SARANNO VICEPREMIER NEL NUOVO GOVERNO, MA CAPI DELEGAZIONE: QUESTO RUOLO SAREBBE RIVESTITO DA DI MAIO PER IL M5S E FRANCESCHINI PER IL PD… (PER LUIGINO SI PARLA ANCHE DELLA FARNESINA MENTRE PER "SU-DARIO" SI PROFILA UN RITORNO ALLA CULTURA)
PRENDI QUESTA MANO, ZINGA! - IL SEGRETARIO DEL PD: “SI È FATTO UN ALTRO PASSO AVANTI PER UN GOVERNO DI SVOLTA. RIDURRE LE TASSE, GREEN ECONOMY, RILANCIO DI SCUOLA, MODIFICA RADICALE DEI DECRETI SICUREZZA" (SICURO SICURO? E DI MAIO CHE DICE?)
DI MAIO IN PEGGIO – DOPO AVER TENTATO DI SABOTARE L’INTESA COL PD, LUIGINO INGOIA IL ROSPO DAVANTI AI RISULTATI DI ROUSSEAU: “È UN VOTO PLEBISCITARIO, L'80% HA VOTATO PER IL SI’ AL NUOVO GOVERNO, DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI. ABBIAMO INTRODOTTO UN METODO NUOVO. I NOSTRI 20 PUNTI SONO ENTRATI TUTTI NEL…
“COME AVREBBE DETTO SALVINI: PRIMA GLI ITALIANI” - RENZI HA RIPRESO LA SCENA, GONGOLA E PRENDE IN GIRO IL CAPITONE: “HA FATTO IL PIÙ CLAMOROSO DEGLI AUTOGOL, INSPIEGABILE E INCOMPRENSIBILE" (SENTI CHI PARLA!) – "L’UNICA ALTERNATIVA ERA UN GOVERNO ISTITUZIONALE E ORA CONTA SOLO L’INTERESSE DEGLI ITALIANI. E PRIMA GLI ITALIANI SIGNIFICA…”