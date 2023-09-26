FLASH! “LA CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “ANTONIO TAJANI: ‘AL MINISTERO DEGLI ESTERI DEDICHEREMO UNA SALA A SILVIO BERLUSCONI’. È QUELLA CON IL PALO DELLA LAP DANCE” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH! “LA CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “ANTONIO TAJANI: ‘AL MINISTERO DEGLI ESTERI DEDICHEREMO UNA SALA A SILVIO BERLUSCONI’. È QUELLA CON IL PALO DELLA LAP DANCE” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH – IL RIMPASTO DI GOVERNO INVOCATO DAL CAPOGRUPPO DELLA LEGA ALLA CAMERA, RICCARDO MOLINARI, HA COME PRINCIPALE OBIETTIVO DI TOGLIERE DAL SEDERE DI MATTEO PIANTEDOSI LA POLTRONA DI MINISTRO DELL’INTERNO – L’EX CAPO DI GABINETTO DI SALVINI, UNA VOLTA NOMINATO AL VIMINALE NON RISPONDE PIU’ AL LEADER DELLA LEGA MA AL CAPO DEL GOVERNO GIORGIA MELONI (VEDI LA QUESTIONE MIGRANTI, TEMA SENSIBILISSIMO PER GLI ELETTORI DELLA LEGA…)
FLASH - FUNERALI DI NAPOLITANO. LA PRESENZA DEL PRESIDENTE FRANCESE MACRON E DEL PRESIDENTE TEDESCO STEINMEIER, OSSEQUIO ALL’EUROPEISMO INDISCUSSO E IRREMOVIBILE DI “RE GIORGIO”, NON È CASUALE: C’È LO ZAMPINO DIPLOMATICO DEL QUIRINALE. ALL’EPOCA, INFATTI, AL PATTO ITALIA-FRANCIA DOVEVA POI ASSOCIARSI LA GERMANIA, INIZIATIVA CHE SALTÒ A CAUSA DELLA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI. CON IL DIPLOMATICO INVITO AL CAPO DI STATO TEDESCO, MATTARELLA HA VOLUTO RINSALDARE IL PATTO ITALIA-FRANCIA APRENDO LE PORTE ALLA GERMANIA…
FLASH! – SIETE CURIOSI DI SAPERE QUALE NOTIZIA OGGI CONQUISTA L’HOME PAGE DEI SITI AMERICANI? QUESTA: ‘’OLIVIA HILL, LA PRIMA TRANSGENDER ELETTA IN TENNESSEE, POTREBBE ESSERE COSTRETTA A USARE IL BAGNO MASCHILE AL LAVORO, NONOSTANTE SI IDENTIFICHI COME DONNA’’ – SE NEL PROFONDO TENNESSEE IL SESSO È ANCORA DEFINITO DALL’ANATOMIA ALLA NASCITA, LA SIGNORA HILL PARE CHE ABBIA CONSERVATO LA PROFONDA ABITUDINE DI FARE LA PIPÌ IN PIEDI…
DAGOREPORT – FU ENRICO LETTA A CONSIGLIARE GIORGIO NAPOLITANO DI NOMINARE MARIO MONTI A CAPO DEL GOVERNO, METTENDO ALLA PORTA SILVIO BERLUSCONI. QUANDO LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PAESE PRECIPITÒ, IL COLLE AVREBBE PREFERITO UN PASSO INDIETRO DEL SATRAPO DI ARCORE A FAVORE DEL SUO MINISTRO DEL TESORO, GIULIO TREMONTI - MA IL DECISIONISMO DI RE GIORGIO NON AVEVA FATTO I CONTI CON L’EGO ESPANSO DI RE SILVIO, INCAPACE DI CEDERE LA SCENA - “BRUCIATA” L’IPOTESI TREMONTI PREMIER, CHE FARE? SCIOGLIERE LE CAMERE E ANDARE AL VOTO, SAREBBERO PASSATI ALMENO SEI MESI E CON LO SPREAD ARRIVATO A 550, L’ITALIA RISCHIAVA LA BANCAROTTA. A QUEL PUNTO…
25 ANNI FA SPUNTÒ A ROMA UN CLUB IN MODALITÀ DARK-ROOM: AL "DEGRADO" SI FACEVA SESSO SENZA REMORE, IN MEZZO A TUTTI. UNO ‘’SBORRIFICIO” CHE NON HA AVUTO EGUALI E CHE DEMOLÌ I MURI DIVISORI TRA I GENERI SESSUALI: ETERO-BI-GAY-LESBO-TRANS-VATTELAPESCA - PER 9 ANNI, “CARNE ALLEGRA” PER TUTTI. OGNUNO VENIVA E SI FACEVA I CAZZI SUOI, E QUELLI DEGLI ALTRI. IL "DEGRADO'' POTEVA ESSERE RIASSUNTO IN UNA DOMANDA: CHI È NORMALE? - DAGO-INTERVISTA ALL’ARTEFICE DEL BORDELLO: “SCORTATA DA MATTEO GARRONE, UNA NOTTE È APPARSA PINA BAUSCH IMPEGNATA IN UNO SPETTACOLO AL TEATRO ARGENTINA. SI ACCENDONO LE LUCI E UNA TRAVESTITA URLA: “AO' SPEGNETELE!”. E IO: “MA SEI MATTO, C'È PINA BAUSCH...”. E LEI: “MA IO STAVO A FA’ UN BOCCHINO. NUN ME NE FREGA ‘N CAZZO DE 'STA PINA!”