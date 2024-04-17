FLASH! “LA JENA” BARENGHI: “‘NAZISTA NELL'ANIMA’, NON È UN INSULTO SEMMAI UNA PSICOANALISI” (DA “LA STAMPA”)-
FLASH! “LA JENA” BARENGHI: “‘NAZISTA NELL'ANIMA’, NON È UN INSULTO SEMMAI UNA PSICOANALISI” (DA “LA STAMPA”)-
DAGOREPORT – L’INSOFFERENZA DI AMADEUS VERSO LA RAI È ESPLOSA DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2024, QUANDO IL DG RAI GIAMPAOLO ROSSI, SU PRESSIONE DEI MELONI DI PALAZZO CHIGI, PROIBI' AI RAPPRESENTANTI DELLA PROTESTA ANTI-GOVERNATIVA DEI TRATTORI DI SALIRE SUL PALCO DELL'ARISTON - IL CONDUTTORE AVEVA GIÀ LE PALLE PIENE DI PRESSIONI POLITICHE E RACCOMANDAZIONI PRIVATE (IL PRANZO CON PINO INSEGNO, LE OSPITATE DI HOARA BORSELLI E POVIA SONO SOLO LA PUNTA DELLA CAPPELLA) E SI È LANCIATO SUI DOLLARONI DI DISCOVERY – L’OSPITATA “SEGRETA” DI BENIGNI-MATTARELLA A SANREMO 2023, CONSIDERATA DAI FRATELLINI D’ITALIA UN "COMIZIO" CONTRO IL PREMIERATO DELLA DUCETTA, FU L'INIZIO DELLA ROTTURA AMADEUS-PRESTA…
FLASH! - QUANTO E' FORTE BIDEN? LO VEDREMO NELLE PROSSIME ORE: SE NETANYAHU (FINCHE' C'E' GUERRA C'E' SPERANZA DI RESTARE AL POTERE), SE NE FREGA DEL MONITO USA DI NON RISPONDERE ALL'ATTACCO "COMBINATO" DELL'IRAN, ALLORA WASHINGTON FAREBBE DIMETTERE DAL GABINETTO DI GUERRA IL MINISTRO BENNY GANTZ, UOMO DI BIDEN PER IL DOPO NETANYAHU...
DAGOREPORT - DOVE VA IL PD, SENZA LA BANANA DELLA LEADERSHIP? IL FALLIMENTO DI ELLY SCHLEIN È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. GENTILONI È UNA “SAPONETTA” SCIVOLATA DA RUTELLI A RENZI, PRIVO DI PERSONALITÀ E DI CARISMA. QUALITÀ ASSENTI ANCHE NEL DNA DI FRANCESCHINI, ORLANDO E GUERINI, PER NON PARLARE DI BONACCINI, CHE HA LO STESSO APPEAL DI UNA POMPA DI BENZINA - ECCO PERCHÉ, IN TALE SCENARIO DI NANI E BALLERINI, SOSTENUTO DAI MAGHI DELL’ULIVO BAZOLI E PRODI, BEPPE SALA POTREBBE FARCELA A RAGGRUPPARE LA SINISTRA E IL CENTRO E GUIDARE LE ANIME DIVERSE E CONTRADDITTORIE DEL PD. NELLO STESSO TEMPO TROVARE, ESSENDO UN TIPINO PRAGMATICO, UN EQUILIBRIO CON L’EGO ESPANSO DI GIUSEPPE CONTE E SQUADERNARE COSÌ UNA VERA OPPOSIZIONE AL GOVERNO MELONI IN CUI SCHLEIN HA FALLITO
FLASH! - AVETE NOTATO DA QUANTO TEMPO NON SI VEDE PIÙ UNA FOTO DI ROCCO CASALINO AL FIANCO DI PEPPINIELLO APPULO, COME AI BEI TEMPI DEI GOVERNI CONTE 1 E 2? PUR CONTINUANDO AD AVERLO COME RICHELIEU ALLE VONGOLE, CONTE SI È SENTITO MINACCIATO NELLA SUA LEADERSHIP DAI GUIZZI ONNIPRESENTI DEL SUO CONSIGLIERE E HA DEL TUTTO “CASSATO” LA SUA IMMAGINE. “TA-ROCCO”, DA PARTE SUA, SI CONSOLA CON LA PROMESSA CHE SARÀ CANDIDATO IN PARLAMENTO ALLA PROSSIME POLITICHE…
FLASH! - RITORNATO ALESSANDRO BARBANO A CASA CALTAGIRONE, ALLA DIREZIONE DEL "RIFORMISTA", EDITO DALL’IMPRENDITORE ALFREDO ROMEO, VA IL MULTIFORME CLAUDIO VELARDI, GIÀ TESTA D’UOVO DELL’ANTICO D’ALEMA-POWER. CHISSÀ QUALI “RIFORME” AVRA' IN MENTE IL DUO ROMEO-VELARDI…