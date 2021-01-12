FLASH - MAURIZIO MARTINA LASCIA IL PARLAMENTO, SARA' VICEDIRETTORE AGGIUNTO DELLA FAO (TWEET DI DARIO DI VICO)-
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"LA CHIUSURA DEGLI ACCOUNT DI TRUMP? LO HANNO FATTO PERCHÉ HA PERSO LE ELEZIONI. SE AVESSE VINTO NON SI SAREBBERO COMPORTATI ALLA STESSA MANIERA" - ALEC ROSS, EX CONSIGLIERE DI HILLARY CLINTON, TOGLIE IL VELO ALL'IPOCRISIA DI TWITTER E FACEBOOK CHE, QUANDO IL TYCOON ERA IN SELLA, NON HANNO FIATATO: "PER ANNI I SOCIAL NON HANNO FATTO NULLA. TWITTER HA DATO ALLA LUCE IL TRUMP POLITICO E ORA LO HA MESSO A TACERE. ZUCKERBERG? HA TROPPO POTERE, NON LO SA GESTIRE E NON COMPRENDE LE CONSEGUENZE CHE LA SUA PIATTAFORMA HA SULLA POLITICA E SULLA SOCIETÀ"
RECOVERY: NON ESISTONO PASTI GRATIS – ‘’I FONDI VERRANNO REVOCATI SE IL PAESE IN QUESTIONE NON RISPETTA LE TERRIBILI REGOLE FISCALI EUROPEE (QUANDO, PROBABILMENTE GIÀ IL PROSSIMO ANNO, SARANNO RIPRISTINATE)’’ - TRADOTTO: SE NON FOSSERO RISPETTATE LE CLAUSOLE CONTRATTUALI, SONO PREVISTE CONDIZIONI CAPESTRO (LA PATRIMONIALE OPPURE UN TAGLIO DELLE PENSIONI) CHE POTREBBERO OBBLIGARE L'ITALIA A RESTITUIRE I QUATTRINI
FINI AL MASSIMO – ‘’IO MI SENTO DI DIR GRAZIE A DONALD TRUMP. PERCHÉ MI SONO SBELLICATO DALLE RISA DAVANTI ALL'IPOCRITA ORRORE CHE HA COLTO TUTTE LE "ANIME BELLE" DI FRONTE A QUANTO STAVA SUCCEDENDO A CAPITOL HILL - PERCHÉ HA TOLTO IL VELO ALLA MITICA DEMOCRAZIA AMERICANA, QUELLA CHE VORREMMO ESPORTARE NEL MONDO INTERO, E, SIA PUR CON GRADAZIONI DIVERSE, ANCHE ALLE ALTRE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI”
POVERO CONTE, GLI SI È RIMPICCIOLITO…IL REDDITO! - E' PASSATO DA 1,1 MILIONI DEL 2019 AI 158 MILA EURO DEL 2020 - TRA I MINISTRI IL PIU' RICCO E' LUCIANA LAMORGESE: 229 MILA EURO E HA LIQUIDATO TUTTE LE SUE AZIONI E I DERIVATI - AL TERZO POSTO C'È IL MINISTRO DELLA DIFESA, LORENZO GUERINI CON 128.687 EURO - I PIÙ POVERI? VINCENZO AMENDOLA (33.375 EURO) E ROBERTO GUALTIERI (31.874 EURO)