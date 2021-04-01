FLASH! - MENTRE SOTTI-LETTA SUL CANDIDATO SINDACO DI ROMA E' SEMPRE PIU' IN BAMBOLA, BERTOLASO HA AVVISATO MESTIZIA MORATTI CHE SI PRESENTERA' A ROMA PER IL CENTRODESTRA SOLO SE VINCERA' LA SCOMMESSA DEI VACCINI IN LOMBARDIA...-
FLASH! - MENTRE SOTTI-LETTA SUL CANDIDATO SINDACO DI ROMA E' SEMPRE PIU' IN BAMBOLA, BERTOLASO HA AVVISATO MESTIZIA MORATTI CHE SI PRESENTERA' A ROMA PER IL CENTRODESTRA SOLO SE VINCERA' LA SCOMMESSA DEI VACCINI IN LOMBARDIA...-
PERCHÉ GIANLUIGI PARAGONE SBRAITA COSÌ CONTRO LA SUA FAMIGLIA? COLPA DEL FIGLIO PIÙ GRANDE E DEL SUO VIZIO PER LE SCOMMESSE CLANDESTINE CHE LO HA PORTATO IN UN GIRO DI RICETTAZIONE. MA È SOLO LO SCHERZO DE "LE IENE" - IL SENATORE EX M5S TROVA SPARSI PER CASA IPHONE, COSTOSI ACCESSORI E LIBRI CHE SPIEGANO COME FARE SOLDI E… - VIDEO
TONY MANERO GLI FA UN BAFFO! SENTITE PIERO FASSINO: "AMO BALLARE, DAL VALZER ALLA SALSA&MERENGUE FINO ALLA DISCOMUSIC. IL GOVERNO DRAGHI? UN FOXTROT, PASSO POSATO E DETERMINATO MA CHE ARRIVA ALLA FINE" – L’EX MINISTRO TRIA E’ INVECE UN GAGLIARDO TANGUERO...
IL COMITATO DEI FATTI VOSTRI - LA CASELLATI E FICO HANNO PARTORITO UN COMUNICATO MOLTO VAGO SULLA GUERRA LEGA-FDI PER LA PRESIDENZA DEL COPASIR: LA QUESTIONE DEVE ESSERE RISOLTA CON UN ACCORDO FRA I PARTITI. MA A LEGGERE TRA LE RIGHE FANNO CAPIRE CHE IL PRECEDENTE DI D'ALEMA È VALIDO E LA COMPOSIZIONE NON SI TOCCA. E NEMMENO LA PRESIDENZA , ANCHE SE NON È IN MANO ALL'OPPOSIZIONE - L'IMPORTANTE È CHE SI SBLOCCHI LO STALLO, VISTO CHE IL COMITATO È FERMO DA DUE MESI E, TRA SPIE RUSSE E CASINI VARI, I DOSSIER APERTI SONO TANTI
LIBIAM! – DRAGHI OGGI A TRIPOLI HA PARLATO SOPRATTUTTO DEL MOMENTO “UNICO” PER “RICOSTRUIRE L’ANTICA AMICIZIA” TRA L’ITALIA E IL PAESE AFRICANO, DEDICANDO AL TEMA DEI MIGRANTI POCHE PAROLE. MA SONO BASTATE PER FAR INCAZZARE LA SINISTRA E LE ONG – IL “DEM” ORFINI: “ESPRIMERE SODDISFAZIONE PER IL SALVATAGGIO DEI MIGRANTI SIGNIFICA DIRSI SODDISFATTI DELLA SISTEMATICA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI” - VIDEO
LA FINE DELLA PRIMA REPUBBLICA - CLAUDIO MARTELLI: "PIÙ CHE A SIGONELLA, I RAPPORTI CON GLI USA SI GUASTARONO PER UN'ALTRA VICENDA. NEL 1986 I CACCIA AMERICANI ATTACCARONO LA LIBIA SU ORDINE DI RONALD REAGAN. UNO DEGLI OBIETTIVI ERA LA RESIDENZA DI GHEDDAFI, NEL CENTRO DI TRIPOLI. GHEDDAFI SI SALVÒ ALL'ULTIMO MINUTO, AVVERTITO DALL'ALLORA PREMIER BETTINO CRAXI CHE LO INFORMÒ DEL BOMBARDAMENTO INCOMBENTE''