FLASH! - MENTRE SOTTI-LETTA SUL CANDIDATO SINDACO DI ROMA E' SEMPRE PIU' IN BAMBOLA, BERTOLASO HA AVVISATO MESTIZIA MORATTI CHE SI PRESENTERA' A ROMA PER IL CENTRODESTRA SOLO SE VINCERA' LA SCOMMESSA DEI VACCINI IN LOMBARDIA...

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IL COMITATO DEI FATTI VOSTRI - LA CASELLATI E FICO HANNO PARTORITO UN COMUNICATO MOLTO VAGO SULLA GUERRA LEGA-FDI PER LA PRESIDENZA DEL COPASIR: LA QUESTIONE DEVE ESSERE RISOLTA CON UN ACCORDO FRA I PARTITI. MA A LEGGERE TRA LE RIGHE FANNO CAPIRE CHE IL PRECEDENTE DI D'ALEMA È VALIDO E LA COMPOSIZIONE NON SI TOCCA. E NEMMENO LA PRESIDENZA , ANCHE SE NON È IN MANO ALL'OPPOSIZIONE - L'IMPORTANTE È CHE SI SBLOCCHI LO STALLO, VISTO CHE IL COMITATO È FERMO DA DUE MESI E, TRA SPIE RUSSE E CASINI VARI, I DOSSIER APERTI SONO TANTI