FLASH! - FRANCESCO CAIO STA PER ESSERE NOMINATO CONSULENTE STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER NEGOZIARE CON GLI INDIANI DELLA MORSELLI SULL'EX ILVA...-
FLASH! - FRANCESCO CAIO STA PER ESSERE NOMINATO CONSULENTE STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER NEGOZIARE CON GLI INDIANI DELLA MORSELLI SULL'EX ILVA...-
FLASH! - DALLE COLONNE DI “CHI” LA BOSCHI HA LANCIATO IL GUANTO DI SFIDA: “SONO STATA BRAVA A VIVERE LA MIA STORIA IMPORTANTE SENZA CHE NESSUNO SE NE ACCORGESSE. ERAVAMO ENTRAMBI LIBERI, NON C'ERANO PROBLEMI”. DAGOSPIA L’HA RACCOLTO: L'AMANTE O FIDANZATO DI MARIA ELENA È (O È STATO) IL SINDACO DI SORBOLO E MEZZANI (PARMA), IL BALDO NICOLA CESARI, ELETTO CON IL PD È PASSATO CON IL NUOVO PARTITO DI RENZI….
SARDINE SOTT’ODIO – IL LEADER DEL MOVIMENTO MATTIA SANTORI DA FAZIO DIMOSTRA DI PADRONEGGIARE L’ARTE DELLA SUPERCAZZOLA: “IL MESSAGGIO POTENTE È STATO PROPRIO QUESTO. CON UNA SEMPLICE SARDINA SIAMO DIVENTATI IL NEMICO NUMERO UNO DEL POPULISMO DI DESTRA, NON SOLO IN ITALIA MA ANCHE IN EUROPA” – E ALLA DOMANDA “SCOMODA” DI FABIOLO: “SAPRESTI CHI VOTARE?” RISPONDE… – VIDEO
MES FUNEBRE – DI MAIO FA CAPIRE A CONTE CHE SULLA RIFORMA DEL FONDO SALVA STATI NON VUOLE FARE L’ENNESIMA FIGURA CACINA: “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA MESSO A TACERE LE FAKE NEWS, MA IL M5S È COMPATTO DI FRONTE ALLA NECESSITÀ DI RIVEDERE LA RIFORMA”. CHE TRADOTTO VUOL DIRE: O SI FA COME DICIAMO NOI, OPPURE BYE BYE GIUSEPPI - INFATTI GIGGETTO NON HA APPLAUDITO IL PREMIER ALLA CAMERA E NON SI È PRESENTATO IN SENATO
FLASH! - PER AFFRONTARE LA DURA TENZONE CON LA BORGONZONI, DA CUI DIPENDONO LE SORTI DEL GOVERNO CONTE2, STEFANO BONACCINI SI E’ MESSO A DIETA E A FARE PALESTRA TRASFORMANDOSI IN UN FIGURINO. UN MAKE-OVER SUPPORTATO DAL SUO STAFF DOVE BRILLA STEFANIA BONDAVALLI, LA “LILLI GRUBER” DI TELEREGGIO, OGGI CANDIDATA ALLE REGIONALI DEL 26 GENNAIO, CAPOLISTA DELLA LISTA CIVICA “BONACCINI PRESIDENTE’’ (SLOGAN "IO STO CON STEFANIA'')…
UN MERLO TRA LE SARDINE - IL GIORNALISTA DI ''REPUBBLICA'' INCONTRA IL MOVIMENTO CHE IL 15 DICEMBRE ORGANIZZERÀ UN CONGRESSO A ROMA. ''L'INDOMANI INIZIEREMO A DIALOGARE CON LA POLITICA, CHE HA BISOGNO DI NOI'' - QUALCUNO HA PROPOSTO CHE SI VESTANO DI BIANCO, UN' ENORME PIAZZA DI SARDINE BIANCHE, ROMA TRASFORMATA IN UN MARE BIANCO «CHE È IL COLORE DEL CANDORE CONTRAPPOSTO A QUELLO DELLE CAROGNATE, IL COLORE DEI SENZA COLORE»