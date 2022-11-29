FLASH! - PRATICAMENTE CERTA LA PRESIDENZA DEL COPASIR ALL'EX MINISTRO DELLA DIFESA LORENZO GUERINI, ESPONENTE DEL PARTITO DEMOCRATICO (CORRENTE "BASE RIFORMISTA")...

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