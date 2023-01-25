FLASH! – ALTA TENSIONE IN CASA MELONI: OLTRE ALLO SCOPPIO DELLE CORRENTI INTERNE (I GABBIANI DI RAMPELLI A ROMA, I FRATELLI LA RUSSA A MILANO), GIORGIA NON HA PER NULLA GRADITO L’ELEZIONE DEL SALVINIANO FABIO PINELLI ALLA VICEPRESIDENZA DEL CSM, A DISCAPITO DELLA SUA CANDIDATA DANIELA BIANCHINI - LA NOMINA DEL LEGHISTA HA AVUTO L’APPOGGIO DEL FORZISTA SISTO E DEL PIDDINO VIOLANTE, AMICO DI PINELLI MA ANCHE DEL “SUO” SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, ALFREDO MANTOVANO, CHE NON HA MOSSO UN DITO…-