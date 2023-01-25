FLASH! – ALTA TENSIONE IN CASA MELONI: OLTRE ALLO SCOPPIO  DELLE CORRENTI INTERNE (I GABBIANI DI RAMPELLI A ROMA, I FRATELLI LA RUSSA A MILANO), GIORGIA NON HA PER NULLA GRADITO L’ELEZIONE DEL SALVINIANO FABIO PINELLI ALLA VICEPRESIDENZA DEL CSM, A DISCAPITO DELLA SUA CANDIDATA DANIELA BIANCHINI - LA NOMINA DEL LEGHISTA HA AVUTO L’APPOGGIO DEL FORZISTA SISTO E DEL PIDDINO VIOLANTE, AMICO DI PINELLI MA ANCHE DEL “SUO” SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, ALFREDO MANTOVANO, CHE NON HA MOSSO UN DITO…

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LA MELONI HA TARPATO LE ALI DEI “GABBIANI” – I “GIOVANI” DI FRATELLI D’ITALIA HANNO DEFINITIVAMENTE MESSO ALL’ANGOLO IL “PADRE NOBILE” RAMPELLI. UNA “ROTTAMAZIONE” NEI FATTI (LA MANCATA CANDIDATURA NEL LAZIO) MA ANCHE NEI SIMBOLI. LA PROVA? L’ANULARE SINISTRO DI CHIARA COLOSIMO: LA DEPUTATA MELONIANA SI ERA FATTA TATUARE NEL DITO UN GABBIANO, SIMBOLO DELLA CORRENTE DI RAMPELLI. OGGI, SULLO STESSO DITO, QUEL TATUAGGIO È STATO CAMUFFATO DA UN GHIRIGORO MAORI, CHE RENDE IRRICONOSCIBILE IL VOLATILE…