FLASH! – ANTONY BLINKEN E WANG YI SI SONO VISTI IN UNA LOCALITA’ SEGRETA. SU CIO’ CHE SI SONO DETTI, GIRANO QUESTE VOCI: DOMANI WANG YI VOLA A MOSCA DOVE ABBOZZERA’ UN PIANO DI PACE. SE PUTIN ACCONSENTE, XI JINPING LO FARÀ PROPRIO E, DOPO AVERLO FATTO PRESENTE A BIDEN, LO ANNUNCERÀ- ZELENSKY INCAZZATO PER ESSERE MESSO FUORI DALLA TRATTATIVA: MA SENZA USA E EUROPA DOVE VA? ANCHE URSULA HA DIGRIGNATO LA DENTIERA, CON QUALCHE BUONA RAGIONE: UE E GRAN BRETAGNA HANNO SCUCITO DI AIUTI ALL’UCRAINA ALMENO IL 20% IN PIU’ DEGLI USA…

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FLASH! – COME MAI VOLANO COLTELLATE TRA FRATELLI D’ITALIA E FORZA ITALIA? SEMPLICE: L’ALA RONZULLIANA (MULE’ E CATTANEO) HA DECISO DI FARSI VALERE NEI CONFRONTI DELLA MELONI PIJATUTTO, CHE HA PRESO L’ABITUDINE DI APPOGGIARSI AL SUPINO TAJANI. MA PER I RONZULLIANI IL CAPO DELEGAZIONE DI FI AL GOVERNO NON CONTA UNA MAZZA: “DEVE CONSULTARE NOI”. E RINCARANO: “IL PPE CI VUOLE BUTTARE FUORI? PROVATECI, NOI FAREMO CASINO IN COMPAGNIA DI ORBAN”, L’ALTRO PUTINIANO SOSPESO DAL PPE…

FLASH DALLA SCALA: A POCHE ORE DAL CONCERTO MEYER RESTA SOLO - I VERI COMMITTENTI DEL CONCERTO SI DEFILANO: DARIO FRANCESCHINI E BEPPE SALA SI SONO INFLUENZATI. AD ACCOGLIERE CATERINA CASELLI, VERA PADRONA DELLA SERATA, CI SARANNO VITTORIO SGARBI, CHE GIÀ ANNUNCIA CELENTANO, VANONI E PAOLI, E TOMMASO SACCHI, ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE - È VERAMENTE MEYER AD AVER DECISO DI INVITARE CONTE? DA QUANTO DICHIARATO IN UN'INTERVISTA AL SUO ARRIVO IN ITALIA SEMBRA IMPROBABILE, NON ASCOLTANDO PIÙ MUSICA LEGGERA DA QUANDO ERA RAGAZZO. E ALLORA CHI L'HA CONVINTO A PROCEDERE PRIMA CHE SI RIUNISSE IL CDA, COME DICHIARATO DAL CONSIGLIERE FRANCESCO MICHELI A "LA STAMPA"? AH, SAPERLO...