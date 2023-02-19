FLASH! – ANTONY BLINKEN E WANG YI SI SONO VISTI IN UNA LOCALITA’ SEGRETA. SU CIO’ CHE SI SONO DETTI, GIRANO QUESTE VOCI: DOMANI WANG YI VOLA A MOSCA DOVE ABBOZZERA’ UN PIANO DI PACE. SE PUTIN ACCONSENTE, XI JINPING LO FARÀ PROPRIO E, DOPO AVERLO FATTO PRESENTE A BIDEN, LO ANNUNCERÀ- ZELENSKY INCAZZATO PER ESSERE MESSO FUORI DALLA TRATTATIVA: MA SENZA USA E EUROPA DOVE VA? ANCHE URSULA HA DIGRIGNATO LA DENTIERA, CON QUALCHE BUONA RAGIONE: UE E GRAN BRETAGNA HANNO SCUCITO DI AIUTI ALL’UCRAINA ALMENO IL 20% IN PIU’ DEGLI USA…-