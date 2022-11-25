paolo zangrillo GRAFICA SBAGLIATA PUBBLICATA SU INSTAGRAM DAL MINISTRO ZANGRILLO
FLASH! – AVVISATE IL MINISTRO PAOLO ZANGRILLO CHE OGGI NON È LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” MA LA “GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” – CHI GESTISCE IL PROFILO INSTAGRAM DEL MINISTRO HA FATTO CONFUSIONE, MA NON È LA PRIMA VOLTA! A POCHE ORE DALL'ANNUNCIO DELLA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO SUI SUOI PROFILI SOCIAL AVEVA FESTEGGIATO LA NOMINA A MINISTRO DELL’AMBIENTE QUANDO INVECE SAREBBE DIVENTATO IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE...-
CALENDA MOLLA IL PD AL SUO DESTINO DI JUNIOR PARTNER DEL MOVIMENTO 5 STELLE E SI PREPARA A FARE LA STAMPELLA DELLA MELONI CHE RISCHIA DI FINIRE SCHIACCIATA NELLA TENAGLIA SALVINI-BERLUSCONI - MATTIA FELTRI PERCULA CONTE IL QUALE PRETENDE CHE “VOLODYMYR ZELENSKY NEGOZI CON VLADIMIR PUTIN, MA GRIDA AL TRADIMENTO SE CALENDA NEGOZIA CON MELONI”
UN CAMPO LARGO INSIEME AI DEM. PER PERDERE MEGLIO? CONTE APRE ALL’INTESA SULLA LOMBARDIA: "SE IL PD VUOLE IL CONFRONTO, IL M5S È DISPONIBILE” – I PALETTI: PRIMA I PROGRAMMI, POI I CANDIDATI. NESSUN COMPROMESSO AL RIBASSO". ESCLUSA, INVECE, L'ALLEANZA CON LETIZIA MORATTI: "NON BATTI LA DESTRA CON PROFILI A DESTRA" - LA LEGA PROPONE L’ELECTION DAY CON IL LAZIO IL 12 E 13 FEBBRAIO"
A MIGRANTE, MIGRANTE E MEZZO – AL CONSIGLIO UE SUL TEMA DEI MIGRANTI, IL MINISTRO DEGLI INTERNI FRANCESE, GERALD DARMANIN, HA SGANCIATO UN NUOVO CEFFONE AL GOVERNO MELONI: “SE L’ITALIA NON PRENDE LE NAVI E NON ACCETTA LA LEGGE DEL MARE E DEL PORTO PIÙ SICURO NON CI SARANNO RICOLOCCAMENTI IN FRANCIA E GERMANIA” – DOPO IL CASINO OCEAN VIKING, A BRUXELLES DIFFICILMENTE LE RICHIESTE DI ROMA SARANNO ACCOLTE…
CHE FACCIA DA PUTIN! – “MAD VLAD” HA INCONTRATO UNA DELEGAZIONE DI MADRI DEI SOLDATI RUSSI CHE HA SPEDITO A MORIRE SUL FRONTE UCRAINO – IL PRESIDENTE RUSSO HA INVITATO LE SIGNORE A “NON CREDERE A FALSE NOTIZIE, INGANNI E MENZOGNE” E LE HA RIMPINZATE DI RETORICA: “CONDIVIDIAMO IL DOLORE PER COLORO CHE HANNO PERSO UN FIGLIO, SONO EROI” - VIDEO