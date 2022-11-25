FLASH! – AVVISATE IL MINISTRO PAOLO ZANGRILLO CHE OGGI NON È LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” MA LA “GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” – CHI GESTISCE IL PROFILO INSTAGRAM DEL MINISTRO HA FATTO CONFUSIONE, MA NON È LA PRIMA VOLTA! A POCHE ORE DALL'ANNUNCIO DELLA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO SUI SUOI PROFILI SOCIAL AVEVA FESTEGGIATO LA NOMINA A MINISTRO DELL’AMBIENTE QUANDO INVECE SAREBBE DIVENTATO IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE...

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paolo zangrillo paolo zangrillo GRAFICA SBAGLIATA PUBBLICATA SU INSTAGRAM DAL MINISTRO ZANGRILLO GRAFICA SBAGLIATA PUBBLICATA SU INSTAGRAM DAL MINISTRO ZANGRILLO

 

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